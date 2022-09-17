Xôn xao tin đồn Nữ thần Kim Ưng 2022 sẽ gọi tên Triệu Kim Mạch: "nữ thần" trẻ măng và sống sạch hơn Dương Tử?

Nữ thần Kim Ưng luôn là vị trí gây tranh cãi nhiều nhất mỗi mùa trao giải. Năm nay, tin đồn liên quan đến người được chọn đảm nhận vị trí này liên tục xuất hiện khiến công chúng hoang mang.

Người đẹp sinh năm 1992 bị nhận xét “một màu” khi vào vai Nhan Đàm. (Ảnh: Tư liệu phim)

Dương Tử được coi là ứng cử viên nặng ký khi có phim hot trình chiếu, danh tiếng cao và nhiều lần trượt giải ở Kim Ưng gây tiếc nuối.

Tạo hình của cô cũng gây tranh cãi vì có phần “trẻ hoá” so với tuổi. (Ảnh: Tư liệu phim)

Sao nữ Bắc Kinh bị cho là người chen ngang vào mối tình của Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi. (Ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, gần đây Dương Tử liên tiếp nhận tin xấu khi Trầm Vụn Hương Phai không đạt thành tích như kỳ vọng, phim bị chê dài lê thê, nội dung nhàm chán còn diễn xuất của cô cũng "một màu", không có sự đột phá. Nhan sắc của ngôi sao họ Dương cũng gây thất vọng khi cứng đờ, lộ dấu vết tuổi tác.

Tin đồn tình cảm giữa Dương Tử và Lưu Học Nghĩa cũng khiến danh tiếng giảm sút. Nữ diễn viên bị tố nói dối, nghi ngờ là người thứ 3 xen vào chuyện tình yêu của Lư Học Nghĩa - Trương Dư Hi.

Nhiều ý kiến cho rằng Dương Tử hiện không còn phù hợp với vai trò Nữ thần Kim Ưng và nên chọn những ngôi sao khác. Triệu Kim Mạch là cái tên được nhiều blogger nhắc đến gần đây và nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ.

MangoTV từng đưa ra danh sách các người đẹp có khả năng cao sẽ chiến thắng. (Ảnh: Weibo)

Triệu Kim Mạch chính là người được khán giả cho rằng sẽ “vượt mặt” các đàn chị để “ẵm” ngôi vị năm nay. (Ảnh: Weibo)

Bên cạnh những drama của đàn chị, Triệu Kim Mạch đang là cái tên được netizen xứ Trung ủng hộ trở thành người kế nhiệm Tống Thiến. Vốn là 1 Gen Z nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ với gương mặt xinh đẹp cùng kỹ năng diễn xuất “không phải dạng vừa”. Người đẹp 10x là cái tên từng vinh dự lọt vào danh sách "30 Under 30" của Trung Quốc. Năm 2019, nữ diễn viên cùng đàn anh Ngô Kinh tạo nên “cơn địa chấn” trong địa hạt điện ảnh với dự án Lưu Lạc Địa Cầu.

Cô là thủ khoa ngành Biểu diễn của Học viện Hý kịch trung ương. (Ảnh: ELLE)

Trang 163 từng đưa tin, dự án Khởi Đầu do Triệu Kim Mạch thủ vai chính đã có số điểm tương đối cao trên Douban. Theo Sohu, diễn xuất của nữ diễn viên trong tác phẩm này khá tốt. Ở những phân đoạn cảm xúc, người đẹp Liêu Ninh đã thể hiện khá tròn trịa. Nhiều khán giả cũng cho rằng, nữ diễn viên đã bước qua được cái bóng ngôi sao nhí năm nào để “lột xác” như hiện tại cả về diễn xuất lẫn nhan sắc. Trang này cũng bình luận thêm về cô: "Triệu Kim Mạch dậy thì thành công, mái tóc dài đem lại cảm giác thiếu nữ, tôn lên ngũ quan tinh xảo của cô. Bộ phim cũng giúp khán giả quên đi những vai diễn trẻ con, nhí nhảnh thời niên thiếu, giúp Triệu Kim Mạch có một khởi đầu của tuổi 20 thành công".

Báo Thẩm Dương dành lời khen có cánh cho cô khi luôn cố gắng mỗi ngày. (Ảnh: Weibo)

Dù nổi tiếng khá sớm nhưng diễn viên Địa Cầu Lưu Lạc không lơ là chuyện học.

Dù chưa có thông tin chính thức về Nữ Thần Kim Ưng nhưng có thể thấy khán giả đang đặt kỳ vọng ở Triệu Kim Mạch. Còn với các bạn, các bạn nghĩ ai sẽ chủ nhân của ngôi vị danh giá năm nay? Hãy chia sẻ để mọi người cùng biết nhé!