Hoàng Tử Thao bị cánh nhà báo bắt trọn khoảnh khắc đang hẹn hò với Từ Nghệ Dương

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng tin hẹn hò nhiều tháng qua, tuy nhiên nam ca sĩ một mực phủ nhận.
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Ngày 21/9, Sohu đưa tin Hoàng Tử Thao (nghệ danh TAO) lại bị bắt gặp hẹn hò với nữ thần tượng cùng công ty Từ Nghệ Dương. Hai nghệ sĩ cùng đi siêu thị, rồi trở về biệt thự của Hoàng Tử Thao. Không chỉ dừng lại ở đó cả 2 còn có những hành động thân mật hơn mối quan hệ bạn bè như cặp đôi từng nói.
Đây không phải lần đầu Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương bị bắt gặp hẹn hò với nhau. Cả hai vướng nghi vấn có quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020.
Trước đó người hâm mộ đã soi ra tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ từng có thời gian chỉ theo dõi một mình Từ Nghệ Dương. Bên cạnh đó, họ nhiều lần bị bắt gặp cặp đôi đi chơi riêng, lộ bằng chứng hẹn hò như ảnh chụp tại cùng một nơi, Hoàng Tử Thao đăng nhẫn có hình con dê (trong tiếng Trung con dê gọi là Dương), được cho là nhắc tới bạn gái.
Tuy nhiên, khi được cho là đang trong mối quan hệ lãng mạn, Hoàng Tử Thao lại liên tục phủ nhận. Nam nghệ sĩ có dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc: "Tôi phải nói cái gì? Phải làm sáng tỏ mấy suy đoán xuất phát từ một bức ảnh à?".
Một số khán giả cho rằng việc hai nghệ sĩ hẹn hò là chuyện riêng tư, họ không cần công khai nếu không muốn. Tuy nhiên, nhiều người so sánh Hoàng Tử Thao và đồng nghiệp cũ Lộc Hàm. Khi đang ở trên đỉnh cao danh tiếng, Lộc Hàm chấp nhận rủi ro, có thể bị fan quay lưng để công khai tình cảm với nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng. Chính vì vậy, netizen tỏ ra chê bai cách ứng xử của Hoàng Tử Thao.
Hiện cặp đôi vẫn chưa lên tiếng sau khi bị lộ cảnh thân thiết vừa nêu ở trên.