Xuất hiện sao nam lấn át cả nam thần Dương Dương trong phim mới, netizen tỏ vẻ ngạc nhiên: 'Dữ vậy sao'

Nổi tiếng là nam thần số 1 Cbiz nhưng Dương Dương vẫn bị ngôi sao này ''đè bẹp'' không thương tiếc trong phim mới.

Sau chuỗi thành công của loạt phim vừa qua, làng phim ảnh của Cbiz hứa hẹn trong thời gian tới sẽ cho ra mắt những dự án mới đây hấp dẫn và lôi cuốn người xem hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi chính là dự án nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía netizen khi có sự góp mặt của Dương Dương. Dương Dương và Trương Bân Bân trong cùng một khung hình - Ảnh: Internet Cũng chính vì qua hot nên những thông tin liên quan đến phim lẫn mỹ nam họ Dương đều được fan để mắt đến, cụ thể mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Dương Dương và Trương Bân Bân xuất hiện trong cùng một khung hình. Bất ngờ thay, đường đường là nam thần sở hữu nét đẹp khó ai sánh bằng như Dương Dương lại bị đánh giá thấp hơn hẳn tình cũ Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cụ thể, trong hình ảnh được tung ra, Trương Bân Bân dường như chiếm trọn spotlight khi toát lên thần thái nghiêm nghị, kiên định của một người chiến sĩ. Trong khi đó Dương Dương lại bị dìm khi khoảnh khắc này trúng vào thời điểm anh nhăn mặt do bị ánh nắng chiếu vào mắt, dẫu vậy nếu xét một cách công bằng fan cho rằng cả 2 nam thần đều có vẻ đẹp của riêng mình. Dương Dương và Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet Trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương sẽ vào vai anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm. Trái ngược với nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai), Tống Diệm lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng cô gái mồ côi từ nhỏ Hứa Thấm.

Từ đó, anh giúp cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.

Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn Dù sở hữu chiều cao không hề thấp nhưng những sao nam này lại phải ăn gian để có được những thước phim ưng ý trong các dự án mà mình tham dự.

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