Xuất hiện sao nam lấn át cả nam thần Dương Dương trong phim mới, netizen tỏ vẻ ngạc nhiên: 'Dữ vậy sao'

Sao quốc tế 12/10/2022 17:30

Nổi tiếng là nam thần số 1 Cbiz nhưng Dương Dương vẫn bị ngôi sao này ''đè bẹp'' không thương tiếc trong phim mới.

Sau chuỗi thành công của loạt phim vừa qua, làng phim ảnh của Cbiz hứa hẹn trong thời gian tới sẽ cho ra mắt những dự án mới đây hấp dẫn và lôi cuốn người xem hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi chính là dự án nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía netizen khi có sự góp mặt của Dương Dương

Xuất hiện sao nam lấn át cả nam thần Dương Dương trong phim mới, netizen tỏ vẻ ngạc nhiên: 'Dữ vậy sao' - Ảnh 1
Dương Dương và Trương Bân Bân trong cùng một khung hình - Ảnh: Internet 

Cũng chính vì qua hot nên những thông tin liên quan đến phim lẫn mỹ nam họ Dương đều được fan để mắt đến, cụ thể mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Dương Dương và Trương Bân Bân xuất hiện trong cùng một khung hình. Bất ngờ thay, đường đường là nam thần sở hữu nét đẹp khó ai sánh bằng như Dương Dương lại bị đánh giá thấp hơn hẳn tình cũ Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Cụ thể, trong hình ảnh được tung ra, Trương Bân Bân dường như chiếm trọn spotlight khi toát lên thần thái nghiêm nghị, kiên định của một người chiến sĩ. Trong khi đó Dương Dương lại bị dìm khi khoảnh khắc này trúng vào thời điểm anh nhăn mặt do bị ánh nắng chiếu vào mắt, dẫu vậy nếu xét một cách công bằng fan cho rằng cả 2 nam thần đều có vẻ đẹp của riêng mình.

Xuất hiện sao nam lấn át cả nam thần Dương Dương trong phim mới, netizen tỏ vẻ ngạc nhiên: 'Dữ vậy sao' - Ảnh 2
Dương Dương và Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet 

Trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương sẽ vào vai anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm. Trái ngược với nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai), Tống Diệm lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng cô gái mồ côi từ nhỏ Hứa Thấm. 

Từ đó, anh giúp cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.

Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn

Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn

Dù sở hữu chiều cao không hề thấp nhưng những sao nam này lại phải ăn gian để có được những thước phim ưng ý trong các dự án mà mình tham dự.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Trương Bân Bân Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi sao Hoa ngữ sao Châu Á

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn

Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn

Hé lộ thông tin Dương Dương chuyển hướng đóng phim chính kịch, từ chối kết hợp chung với Lưu Thi Thi?

Hé lộ thông tin Dương Dương chuyển hướng đóng phim chính kịch, từ chối kết hợp chung với Lưu Thi Thi?

Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ

Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ

Tứ đại lưu lượng huy hoàng năm nào chỉ còn Dương Dương - Lộc Hàm, netizen tự hỏi sao nam nào đủ sức thế chỗ 2 vị trí còn trống

Tứ đại lưu lượng huy hoàng năm nào chỉ còn Dương Dương - Lộc Hàm, netizen tự hỏi sao nam nào đủ sức thế chỗ 2 vị trí còn trống

Phủ nhận tin đồn yêu đương với Dương Dương, Triệu Lộ Tư vẫn bị netizen mỉa mai không ngớt vì điều này

Phủ nhận tin đồn yêu đương với Dương Dương, Triệu Lộ Tư vẫn bị netizen mỉa mai không ngớt vì điều này

Đón sinh nhật tuổi 31 tại phim trường, vẻ đẹp chết người của 'ông chú' Dương Dương ra sao mà khiến netizen đứng ngồi không yên

Đón sinh nhật tuổi 31 tại phim trường, vẻ đẹp chết người của 'ông chú' Dương Dương ra sao mà khiến netizen đứng ngồi không yên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 40 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 40 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 40 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI