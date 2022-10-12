Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/10/2022: Phạm Băng Băng sáng lập thương hiệu thời trang riêng, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối hợp tác lần 2?

Sao quốc tế 12/10/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Kỹ thuật diễn của Trần Đô Linh không phải là ưu thế và cô ấy nhận biết rất rõ điều đó. Chính vì vậy mà hiện tại cô ấy sẵn sàng hạ thấp vị thế của mình, chấp nhận tiếp các vai diễn ít đất diễn với mục tiêu có thể trau dồi diễn xuất.

2. Sau khi Đàn Kiện Thứ trở nên nổi tiếng thì các lời mời đóng phim tìm đến anh ấy nhiều hơn trước, chất lượng của kịch bản và quy mô của dự án cũng tốt hơn.

3. Hồ Nhất Thiên và Thẩm Nguyệt đã không còn liên hệ gì với nhau nữa sau khi dự án phim kết thúc.

4. Bộ phim cổ trang “Ta Không Thành Tiên” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thời Kính đề tài tu chân do Tân Lệ sản xuất: nữ chính tiếp xúc Lưu Diệc Phi, Dương Tử, nam chính tiếp xúc Tiêu Chiến, Cung Tuấn. Tháng 1 năm sau khai máy.

5. Dự án phim “Tôi Không Phải Người Tuỳ Tiện” muốn mời Dương DươngĐịch Lệ Nhiệt Ba hợp tác lần 2 nhưng hai bên đã từ chối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/10/2022: Phạm Băng Băng sáng lập thương hiệu thời trang riêng, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối hợp tác lần 2? - Ảnh 1

6. Bản thân Ngô Lỗi không quá có hứng thú với phim thần tượng, nguyên nhân là vì diễn quá nhiều những bộ phim như vậy diễn xuất rất có khả năng sẽ không tiến bộ. Ngoài ra thì anh ấy vẫn thích những thể loại mang tính nam nhân, kịch tính một chút.

7. Bộ phim “Tinh hán xán lạn” của Triệu Lộ Tư vốn giống như là một đường phân cách vậy. Nếu có thể nổi tiếng, sau này cô ấy vẫn có thể nhận được những tài nguyên cấp cao, nếu thất bại thì sau này cô ấy chỉ có thể tham gia những dự án nhỏ. Cuối cùng kết quả chiếu của bộ phim này khá tốt, số liệu và thành tích của Triệu Lộ Tư cũng nhờ vào bộ phim này mà được nâng lên. 

8. Trương Nhược Quân đặc biệt yêu vợ, để vợ yên tâm, anh ấy không tìm trợ lý nữ, toàn bộ nhân viên đều là nam.

9. Người đại diện của Lý Dịch Phong có ý định hợp tác với Kiều Hân. Bây giờ anh ta đã chuyển toàn bộ tài nguyên trước đây của Lý Dịch Phong cho Kiều Hân.

10. Phạm Băng Băng sẽ sáng lập thương hiệu thời trang của riêng mình trong tương lai, cô đang tìm kiếm các nhà thiết kế nước ngoài.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/10/2022: Phạm Băng Băng sáng lập thương hiệu thời trang riêng, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối hợp tác lần 2? - Ảnh 2

11. Bộ phim “Gấm Rách” chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn chọn vai nam - nữ chính là Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư.

12. “Công Tố Tinh Anh” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vi diễn chính dự kiến lên sóng vào cuối tháng 10.

13. Lưu Diệc Phi chuẩn bị lồng tiếng cho bộ phim “Đi Đến Nơi Có Gió”. Phim sẽ lên sóng vào quý 1 năm sau.

14. Phim “Chiếu Sáng Cửa Hàng” được chuyển thể từ 1 truyện webtoon của Hàn Quốc đề cử nữ chính Dương Tử, nam chính Đinh Vũ Hề.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Phạm Băng Băng Dương Dương sao hoa ngữ sao châu á

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