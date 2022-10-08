Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/10/2022: Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh tạm thời không hợp tác đóng phim mới, Lý Dịch Phong hoạt động giải trí trong khu vực Đông Nam Á?

2. Đặng Luân đã rút khỏi làng giải trí một cách yên lặng so với hàng loạt ngôi sao đợt vừa rồi. Thời gian này anh dành thêm nhiều thời gian cho cha mẹ, bình thường thì mải quay Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, lại kinh doanh quán lẩu. Từ sau khi bị "phong sát", anh cũng tập trung nâng cấp và mở rộng nhà hàng hơn. Công việc kinh doanh hiện tại không tệ, người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ anh.

1. Từ trước đến nay Dương Dương luôn giữ vị trí lưu lượng, hiệu quả diễn xuất của anh sẽ do Giả Sĩ Khải đánh giá. Chỉ cần là dự án tốt, bất kể loại phim nào, anh đều thoải mái cân nhắc.

4. Lý Dịch Phong đã được một công ty giải trí trong khu vực Đông Nam Á gửi lời mời.

3. Lúc quay Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộ đã giảm xuống chỉ còn 42,5kg, bởi vì phim tiên hiệp đòi hỏi vóc dáng của nữ chính rất cao, phải thật thanh thoát, nhẹ nhàng mới đẹp.

5. Trần Phi Vũ được cha mẹ nâng đỡ, không thể nổi tiếng vươn lên hàng "đỉnh lưu" được, được Hoàng Bân nâng đỡ cũng không xong, cả Tencent nâng đỡ cũng không đạt được thành tựu gì.

6. Thành Nghị chưa từng nói chuyện với Viên Băng Nghiên.

7. Hòa Tụng đã đưa ra nhiều điều kiện để giữ Triệu Lệ Dĩnh lại.

8. Đặng Luân đã rút khỏi làng giải trí một cách yên lặng so với hàng loạt ngôi sao đợt vừa rồi. Thời gian này anh dành thêm nhiều thời gian cho cha mẹ, bình thường thì mải quay Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, lại kinh doanh quán lẩu. Từ sau khi bị phong sát, anh cũng tập trung nâng cấp và mở rộng nhà hàng hơn. Công việc kinh doanh hiện tại không tệ, người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ anh.

9. Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh tạm thời sẽ không hợp tác đóng phim mới, kịch bản cũng chưa có.

10. Ngô Lỗi rất giỏi trong việc hòa nhập với các nhân viên của mình, anh ấy cũng thường tạo cảm xúc cho mọi người. Bầu không khí giữa bọn họ rất vui vẻ.

11. Vương Tử Dị cũng có kế hoạch phát triển của riêng mình, anh sẽ tập trung diễn xuất ở cả mảng truyền hình và điện ảnh.

12. Mao Tử Tuấn phải lòng Cảnh Điềm, nhưng từ đầu đến cuối Cảnh Điềm không hề liên lạc với Mao Tử Tuấn, hai người không ở bên nhau, gần đây có người đã "soi mói" chuyện tình cảm của cả hai.

13. Sau này Thành Nghị muốn nhận nhiều phim truyền hình hiện đại hơn, và muốn đóng ít phim cổ trang thần tượng.

14. Hiện tại Châu Đông Vũ vẫn đặt trọng tâm phát triển mảng điện ảnh. Phim truyền chỉ nhận nếu có lý do riêng, nếu không hầu như từ chối hết.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.