Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đang cạnh tranh một dự án phim, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư vốn vào công ty Lý Băng Băng?

2. Cả năm trước Trương Nhược Quân để trống lịch trình chờ "Khánh Dư Niên 2" nhưng chờ hoài không thấy kịch bản, chỉ có thể nói khả năng phát hành của đoàn làm phim quá yếu. Sắp tới anh ấy sẽ không chờ nữa, sẽ vào đoàn quay 1 bộ đề tài trinh thám.

1. Dương Mịch sẽ ký hợp đồng với Nhất Tâm nhưng phòng làm việc của cô ấy vẫn làm việc độc lập. Công ty chịu trách nhiệm kéo tài nguyên còn phòng làm việc phụ trách mảng tuyên truyền.

4. "Tiên Kiếm 4" tranh phiên, cuối cùng Trần Triết Viễn được phiên cao nhất. Do đó, người hâm mộ của Cúc Tịnh Y rất bất mãn, mấy trang người hâm mộ đã đóng rồi. Fan Cúc Tịnh Y muốn gây sức ép để đoàn đội đòi lại công bằng cho idol với đoàn làm phim.

3. Sau khi "Thương Lan Quyết" thành công hơn mong đợi, Ngu Thư Hân không nhận được nhiều tiền lãi bằng Vương Hạc Đệ nhưng cô ấy vẫn hút được rất nhiều người hâm mộ mới, giá trị thương mại cũng tăng đáng kể. Vương Hạc Đệ cũng có đại ngôn mới sắp tuyên.

5. Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đang cùng cạnh tranh 1 kịch bản của Chính Ngọ. Hiện tại tâm sự nghiệp của Lưu Thi Thi rất mạnh.

6. Đoàn đội của La Vân Hy và Bạch Lộc vốn dĩ đã thỏa thuận được với nhau rồi, không còn mâu thuẫn gì cả.

7. Lưu Diệp và Huỳnh Hiểu Minh không giỏi việc gõ chữ bằng máy tính lắm, họ dùng điện thoại nhắn tin, nhưng thường dùng bút viết.

8. Trước mắt thì Triệu Lộ Tư vẫn chưa thể xem là tiểu hoa top đầu của lứa sau 95.

9. Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đang cùng cạnh tranh 1 kịch bản của Chính Ngọ. Hiện tại tâm sự nghiệp của Lưu Thi Thi rất mạnh.

10. Huỳnh Hiểu Minh dự định đầu tư vào Hòa Tụng, cùng Lý Băng Băng đào tạo và phát triển người mới. Dù sao 2 người cũng cùng hợp tác đầu tư rất nhiều trước đó.

11. Lý Duy Gia rất có thể bị phong sát trong làng giải trí Hoa ngữ.

12. Tài nguyên của Nghê Ni đã giảm rất nghiêm trọng, rất nhiều thương hiệu hết hạn không gia hạn nữa. Bản thân cô ấy cũng rất sốt ruột, gần đây đã chịu khó đi ngoại giao hơn rất nhiều.

13. Trương Bân Bân đang phải chịu đựng việc thiếu hỗ trợ từ phía công ty. Có rất nhiều hoạt động tuyên truyền cho bộ phim đều do anh ấy tự mình phụ trách.

14. Đoàn đội Trương Nghệ Hưng khống chế chiều hướng của dư luận rất gắt gao. Anh ấy sợ những tin tức trên mạng gây ảnh hưởng tới tài nguyên phát triển sự nghiệp của mình.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.