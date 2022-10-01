Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/10/2022: Bạch Lộc và Trương Lăng Hách 'phim giả tình thật', Triệu Lệ Dĩnh nên duyên cùng Cung Tuấn trong dự án phim mới?

Sao quốc tế 01/10/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hoàng Cảnh Du hiện tại đang tập trung cho bộ phim “Anh ấy đi ra từ ánh lửa”. Trong bộ phim lần này anh ấy diễn vai lính cứu hỏa, anh ấy và loại vai này thật sự có duyên, quả nhiên là quân nhân trong làng giải trí.

2. Vị trí của Dương Siêu Việt trong nội bộ nền tảng của Ngỗng không quá ổn định, có nhiều sự cạnh tranh tài nguyên tại đây.

3. Vụ kiện giữa Tống Uy Long và Vu Chính vẫn chưa xong, nửa năm rồi chưa có kết quả. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của anh.

4. Bộ phim "Thần Ần" đã nhắm đến nữ chính là Triệu Lộ Tư, bộ phim này sẽ khởi quay vào tháng 12.

5. Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cũng xem như là phim giả tình thật, trước mắt hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/10/2022: Bạch Lộc và Trương Lăng Hách 'phim giả tình thật', Triệu Lệ Dĩnh nên duyên cùng Cung Tuấn trong dự án phim mới? - Ảnh 1

6. Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ hợp tác trong tác phẩm "Vân Chi Vũ", bộ này cũng sắp khai máy trong năm nay.

7. Hành động mới trên Weibo của Dương Tử có lẽ là muốn ngầm báo với người hâm mộ rằng cô chính là nữ thần Kim Ưng năm nay.

8. Thù lao phim của Lưu Diệc Phi không quá cao, nhưng với địa vị của cô trong giới thì mức hiện tại cũng không phải quá thấp.

9. Triệu Lệ Dĩnh Cung Tuấn đang tiếp xúc bộ "Tình Yêu Thực Dụng", cả 2 đều có ý muốn nhận đóng phim này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/10/2022: Bạch Lộc và Trương Lăng Hách 'phim giả tình thật', Triệu Lệ Dĩnh nên duyên cùng Cung Tuấn trong dự án phim mới? - Ảnh 2

10. Bất luận là cùng nền tảng hay cùng công ty sản xuất, Thành Nghị đều không muốn chia đôi với ai.

11. Ngụy Đại Huân đã ký hợp đồng với người đại diện của Kim Thần, sau này sẽ có nhiều tài nguyên trùng nhau.

12. Bạch Kính Đình đã 30 tuổi nhưng còn độc thân. Cho nên sau này nếu anh bị khui chuyện tình cảm thì cũng không phải nằm ngoài tầm kiểm soát.

13. Nam chính bản remake "Anh Hùng Xạ Điêu" là Chu Nhất Vi. Bộ này đầu tư bình thường, diễn viên đều là người mới, chỉ có Chu Nhất Vi có danh tiếng. Chu Nhất Vi muốn thỏa mãn đam mê đóng phim võ hiệp nên mới nhận. Nhưng hình tượng nam chính bộ này không phù hợp với anh ấy, nam chính là 1 thiếu niên mà Chu Nhất Vi đã là 1 trung niên rồi.

14. Lần này "Trường Không Chi Vương" của Vương Nhất Bác phải rút khỏi rạp là vì lý do bất khả kháng. Phần nội dung bộ phim có vấn đề cần chỉnh sửa nên cần kéo dài thời gian. Ekip và thành viên tham gia bộ này đều rất khủng, được đầu tư lớn, tiền bán trước thu được cũng rất khá. Bộ này có thể sẽ lên rạp lại vào dịp tết âm lịch.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Bạch Lộc Trương Lăng Hách Cung Tuấn sao hoa ngữ sao châu á

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