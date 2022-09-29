Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba hiện không hẹn hò, Đường Yên đang điều trị sức khỏe?

Sao quốc tế 29/09/2022 14:41

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Hạc Đệ trong tay đã có được hai bộ phim truyền hình hiện đại, bây giờ chỉ còn chờ xem bộ phim nào sẽ được phát hành trước. Một bộ phim về luật sư, một bộ phim còn lại thì thiên hướng phim thần tượng một chút.

2. Mỗi lần đi ăn ở nhà hàng, Ngô Kinh đều có thói quen thu gọn sạch sẽ rồi mới rời đi.

3. Tiếp theo Lý Hiện muốn nhận một bộ phim nghệ thuật để đi tranh giải. Nhưng trước mắt anh vẫn còn phim tồn kho.

4. Chỉ khi nào không thể ngủ được nữa Lưu Diệc Phi mới chịu rời giường.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại không hẹn hò với ai, trước mắt cô ấy cũng không có dự định yêu đương.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba hiện không hẹn hò, Đường Yên đang điều trị sức khỏe? - Ảnh 1

6. Đoàn đội đã sắp xếp cho La Vân Hi một chuyên gia dinh dưỡng, hiện bố mẹ của anh cũng đi theo để tiện chăm sóc, giúp anh điều dưỡng cơ thể.

7. Trình Tiêu không theo kịp yêu cầu diễn xuất hiện giờ, chuyện đóng phim xem ra khó có thể như ý muốn ban đầu, cô cần phải cố gắng thêm nữa.

8. Angela Baby và Tỉnh Bách Nhiên có quan hệ đặc biệt tốt, xem như là cặp bạn thân khác giới tiêu biểu của Cbiz.

9. Đường Yên gần đây đã tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng để điều trị sức khỏe và cơ thể của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba hiện không hẹn hò, Đường Yên đang điều trị sức khỏe? - Ảnh 2

10. Quan Hiểu Đồng hiện nay thường chọn những bộ quần áo có thể nhấn mạnh hoặc khoe ra phần chân của mình để tham gia sự kiện hoặc đi thảm đỏ. Cô ấy biết đôi chân chính là thế mạnh của mình.

11. Tống Dật vẫn luôn tích cực tranh thủ cho vai diễn trong bộ phim “Chiết yêu”. Hiện tại cô ấy cơ bản chỉ chọn những kịch bản cổ trang.

12. Bạch Kính Đình bây giờ là người độc thân. Song năm nay anh ấy cũng đã 30 tuổi rồi, vẫn luôn mong chờ một tình yêu ngọt ngào. Vì vậy, cũng đừng quá ngạc nhiên nếu anh ấy có bất kỳ tin tức tình cảm nào được tiết lộ trong tương lai.

13. Xác suất Hoắc Kiến Hoa quay trở lại làng giải trí nội địa để đóng phim là không cao. Về cơ bản anh ấy không có quá nhiều dã tâm trong sự nghiệp, hiện tại chủ yếu dành nhiều thời gian cho gia đình.

14. Thư Sướng hiện tại đang tập trung vào công việc live stream, bởi vì hiện tại cô ấy không nhận được tài nguyên tốt nào trong giới cả.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2022: Ngô Lỗi và bạn gái hiện vẫn chưa chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' cùng Thành Nghị trong dự án mới?.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2022: Ngô Lỗi và bạn gái hiện vẫn chưa chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' cùng Thành Nghị trong dự án mới?.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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