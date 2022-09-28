Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2022: Ngô Lỗi và bạn gái hiện vẫn chưa chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' cùng Thành Nghị trong dự án mới?.

Sao quốc tế 28/09/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trước mắt, Ngu Thư Hân chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Cô ấy muốn vươn lên vị trí cao hơn nữa trong giới showbiz, vì vậy trong thời gian này cô ấy cũng không quan tâm đến chuyện yêu đương.

2. Bạch Lộc vẫn luôn nhận được tài nguyên từ Vu Chính vì vậy mà cho dù có tin tức về chuyện yêu đương thì cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến cô ấy.

3. Đỗ Hải Đào rất giàu, anh ấy có nhiều sản nghiệp kinh doanh. Sau khi chương trình “Happy camp” không còn nữa thì anh ấy đã tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh của mình.

4. Giá trị thương mại của Tiêu Chiến vẫn đang khá cao, có nhiều tài nguyên thương mại và các nhãn hàng đã tìm đến anh ấy, hơn nữa mức thù lao cũng ngày càng cao.

5. Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi vẫn chưa chia tay.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2022: Ngô Lỗi và bạn gái hiện vẫn chưa chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' cùng Thành Nghị trong dự án mới?. - Ảnh 1

6. Từ khi phía trên yêu cầu phải sử dụng âm thanh gốc đoàn đội của Nhậm Gia Luân đã tìm cho anh ấy một giáo viên.

7. Chuyện tình cảm Trương Lăng Hách không phản hồi gì nhưng chuyện kinh doanh ảnh hưởng không nhỏ, các nhãn hiệu yêu cần rất cao về lưu lượng.

8. Trong hai năm gần đây, hiệu quả phát sóng những bộ phim truyền hình của Hồ Nhất Thiên có chút kém. Song, anh ấy cũng đã suy nghĩ ký rồi, có phim để quay là được, không quan tâm dự án phim đó là lớn hay nhỏ.

9. Những bộ phim của Viên Băng Nghiên có chút thảm, có thể được phát sóng hay không phải xem xét dư luận về cô ấy như thế nào. Nhưng đến trước mắt thì xác suất phim được chiếu là rất thấp.

10. "Cam Thập Cửu Muội" tiếp cận Địch Lệ Nhiệt BaThành Nghị. Phía Nhiệt Ba đã từ chối nhưng Thành Nghị lại thấy hứng thú với dự án này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2022: Ngô Lỗi và bạn gái hiện vẫn chưa chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' cùng Thành Nghị trong dự án mới?. - Ảnh 2

11. Hiện Cảnh Điềm không có nhân viên truyền thông, cô cũng không làm bất cứ hoạt động tuyên truyền gì, dù sao cũng không được nhận quảng cáo.

12. La Vân Hi vì chuyện quá gầy mà nhiều lần bị đưa ra thảo luận, thật ra đó cũng không phải là chuyện anh ấy muốn, vì anh ấy tiếp xúc đều là phim thần tượng nên sẽ ảnh hưởng đến tương tác tình cảm cùng bạn diễn từ đó ảnh hưởng tài nguyên, anh ấy cũng đang nỗ lực để tăng cân.

13. Vương Gia Nhĩ là cái tên được yêu thích ở thị trường châu Âu và Mỹ. Ở Đông Nam Á, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử nổi tiếng hơn, nên phim cũng dễ được đón nhận hơn.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây đã từ chối rất nhiều phim cổ trang.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Thành Nghị sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/9/2022: Lưu Thi Thi bị nhà chồng giục sinh con, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tranh chấp phiên vị trong dự án mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/9/2022: Lưu Thi Thi bị nhà chồng giục sinh con, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tranh chấp phiên vị trong dự án mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đã từ chối rất nhiều phim cổ trang, Dương Tử muốn lấn sang thị trường quốc tế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đã từ chối rất nhiều phim cổ trang, Dương Tử muốn lấn sang thị trường quốc tế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/9/2022: Dương Mịch có nhiều mâu thuẫn với công ty cũ, tài nguyên của Lý Dịch Phong 'thay thế' Dương Dương?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/9/2022: Dương Mịch có nhiều mâu thuẫn với công ty cũ, tài nguyên của Lý Dịch Phong 'thay thế' Dương Dương?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/9/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không còn giữ quan hệ thân thiết sau phim, Chương Tử Di đóng phim truyền hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/9/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không còn giữ quan hệ thân thiết sau phim, Chương Tử Di đóng phim truyền hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2022: Bạch Lộc là đại lưu lượng trong 'Ninh An Như Mộng', Dương Dương sẽ không công khai bạn gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2022: Bạch Lộc là đại lưu lượng trong 'Ninh An Như Mộng', Dương Dương sẽ không công khai bạn gái?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI