Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2022: Ngô Lỗi và bạn gái hiện vẫn chưa chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' cùng Thành Nghị trong dự án mới?.

2. Bạch Lộc vẫn luôn nhận được tài nguyên từ Vu Chính vì vậy mà cho dù có tin tức về chuyện yêu đương thì cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến cô ấy.

1. Trước mắt, Ngu Thư Hân chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Cô ấy muốn vươn lên vị trí cao hơn nữa trong giới showbiz, vì vậy trong thời gian này cô ấy cũng không quan tâm đến chuyện yêu đương.

4. Giá trị thương mại của Tiêu Chiến vẫn đang khá cao, có nhiều tài nguyên thương mại và các nhãn hàng đã tìm đến anh ấy, hơn nữa mức thù lao cũng ngày càng cao.

3. Đỗ Hải Đào rất giàu, anh ấy có nhiều sản nghiệp kinh doanh. Sau khi chương trình “Happy camp” không còn nữa thì anh ấy đã tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh của mình.

5. Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi vẫn chưa chia tay.

6. Từ khi phía trên yêu cầu phải sử dụng âm thanh gốc đoàn đội của Nhậm Gia Luân đã tìm cho anh ấy một giáo viên.

7. Chuyện tình cảm Trương Lăng Hách không phản hồi gì nhưng chuyện kinh doanh ảnh hưởng không nhỏ, các nhãn hiệu yêu cần rất cao về lưu lượng.

8. Trong hai năm gần đây, hiệu quả phát sóng những bộ phim truyền hình của Hồ Nhất Thiên có chút kém. Song, anh ấy cũng đã suy nghĩ ký rồi, có phim để quay là được, không quan tâm dự án phim đó là lớn hay nhỏ.

9. Những bộ phim của Viên Băng Nghiên có chút thảm, có thể được phát sóng hay không phải xem xét dư luận về cô ấy như thế nào. Nhưng đến trước mắt thì xác suất phim được chiếu là rất thấp.

10. "Cam Thập Cửu Muội" tiếp cận Địch Lệ Nhiệt Ba và Thành Nghị. Phía Nhiệt Ba đã từ chối nhưng Thành Nghị lại thấy hứng thú với dự án này.

11. Hiện Cảnh Điềm không có nhân viên truyền thông, cô cũng không làm bất cứ hoạt động tuyên truyền gì, dù sao cũng không được nhận quảng cáo.

12. La Vân Hi vì chuyện quá gầy mà nhiều lần bị đưa ra thảo luận, thật ra đó cũng không phải là chuyện anh ấy muốn, vì anh ấy tiếp xúc đều là phim thần tượng nên sẽ ảnh hưởng đến tương tác tình cảm cùng bạn diễn từ đó ảnh hưởng tài nguyên, anh ấy cũng đang nỗ lực để tăng cân.

13. Vương Gia Nhĩ là cái tên được yêu thích ở thị trường châu Âu và Mỹ. Ở Đông Nam Á, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử nổi tiếng hơn, nên phim cũng dễ được đón nhận hơn.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây đã từ chối rất nhiều phim cổ trang.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.