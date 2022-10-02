Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/10/2022: Lưu Diệc Phi từng đi chơi với Lý Hiện, mối quan hệ của Dương Mịch và Angela Baby rất tốt đẹp?

2. Nữ chính Kiều Tàng không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, cơ bản thì Nhiệt Ba sẽ không nhận tài nguyên mà Dương Mịch không cần.

1. Hồ yêu tiểu hồng nương Trúc Nghiệp Thiên nhắm đến vai nam và nữ chính là Lưu Thi Thi, Lưu Học Nghĩa.

4. Bộ phim "Tinh lạc ngưng thành đường" do Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch đóng chính phải tháng 1 năm sau mới lên sóng.

3. Một dự án phim đã mời Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hợp tác lần 2 nhưng cả hai hiện chưa nhận lời đồng ý.

5. Quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và Lý Hiện khá tốt, 2 người còn từng cùng nhau đi đánh golf với nhau.

6. Kịch bản "Cố sự hoa hồng" vẫn chưa viết xong nên sẽ dời đến cuối năm, Lưu Diệc Phi sẽ tham gia một dự án phim khác trước đó.

7. Châu Đông Vũ đang tập trung cho phim điện ảnh nên cô sẽ từ chối phim truyền hình.

8. "Sí Đạo" mới chiếu đến tập 4 nhưng mọi thứ để chê đều tập trung vào Vương An Vũ. Mọi người đều nói anh ấy diễn lố, biểu cảm không được khống chế. Vai diễn này từng tiếp xúc cả với Vương Hạc Đệ nhưng cuối cùng Vương An Vũ được chọn.

9. Dương Mịch và Angela Baby quan hệ rất tốt với nhau, hai người thường xuyên đi chơi chung.

10. Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa có kế hoạch tái hôn sau hôn nhân rạn nứt với Angela Baby.

11. Cát xê đóng phim của Triệu Lộ Tư tương đương với sao tuyến 1. Phí quảng cáo của cô ấy cũng nằm top cao nhất trong giới.

12. Trước kia Vu Chính đắn đo nên hợp tác với Ngô Cẩn Ngôn hay Viên Băng Nghiên, cuối cùng chọn Ngô Cẩn Ngôn. Cho cô ấy đóng "Diên Hy Công Lược", thành công giúp Ngô Cẩn Ngôn nổi trội hơn. Tuy nhiên, Ngô Cẩn Ngôn lại dính vào yêu đương khiến sự nghiệp bắt đầu đi xuống. Hiện tại Vu Chính có phần hối hận, gần đây còn hẹn Viên Băng Nghiên đi ăn cơm, anh ta có ý giúp Viên Băng Nghiên trở lại Cbiz.

13. Phía sản xuất bộ phim mà Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng hợp tác đã xem qua thành phẩm, họ cảm thấy trong phim vẫn thiếu cảnh ngọt ngào cho nên đang tiến hành chỉnh sửa lại.

14. "Anh Hùng Xạ Điêu" bản remake sẽ có thêm Vương Bảo Cường, Trương Lăng Hách tham gia.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.