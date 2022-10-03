Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/10/2022: Tài nguyên phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ được giấu kín, phim của Angela Baby và Vương An Vũ được cấp phép?

Sao quốc tế 03/10/2022 13:46

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bố mẹ Lộc Hàm từng nói khi cậu ấy bước chân vào công đường giải trí rằng: “Không quan trọng có thành công hay không, đừng trở thành người xấu là được”.

2. Trương Lăng Hách chưa có tác phẩm nào nổi bật, nhưng công ty vẫn ưu ái , dành những tài nguyên tốt nhất cho anh ấy.

3. Thẩm Nguyệt đã tụt lại phía sau, hiện tại thống kê danh sách sao nữ thế hệ 95 đều không có cô ấy, nhưng dù sao tâm sự nghiệp của cô ấy cũng không cao.

4. Chu Nhất Long coi như đã đứng vững trong giới điện ảnh, “Chuyện Lớn Của Đời Người” có thể giành được để cử ở các hạng mục giải thưởng lớn. Nếu đạt giải, vị trí trong giới điện ảnh càng tăng lên.

5. Từ nửa cuối năm 2022, đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba rất nghiêm khắc, phía các đối tác không được tiết lộ thông tin hợp tác giữa 2 bên, vì vậy tài nguyên phim truyền hình sắp tới của nữ diễn viên sẽ được giấu kín cho tới khi được xác nhận rõ ràng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/10/2022: Tài nguyên phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ được giấu kín, phim của Angela Baby và Vương An Vũ được cấp phép? - Ảnh 1

6. Cúc Tịnh Y rất chú trọng ngoại hình của mình. Cô ấy có chế độ ăn uống rất kỹ lưỡng, không hề tăng cân. Về phương diện quản lý hình thể thì cô ấy không có gì để phàn nàn cả.

7.  Châu Đông Vũ không quan tâm tới scandal hay bất cứ điều gì , vì cô không muốn ảnh hưởng tới công việc vị trí hiện tại.

8. Khi rảnh rỗi, Ngô Lỗi sẽ đến phòng thể hình để rèn luyện sức khỏe, nếu có việc thì nhập đoàn phim, lúc được nghỉ ngơi anh ấy thích đạp xe vòng vòng khắp nơi.

9. Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ là hàng xóm, vì vậy việc xuất hiện cùng một chỗ là chuyện rất bình thường.

10. Bộ phim "Mạn ảnh tầm tung" của Angela BabyVương An Vũ đã được cấp giấy phép phát sóng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/10/2022: Tài nguyên phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ được giấu kín, phim của Angela Baby và Vương An Vũ được cấp phép? - Ảnh 2

11. Huỳnh Hiểu Minh có một đội ngũ chuyên nghiệp chuyên đi thu thập các ý kiến của công chúng về anh ấy sau đó gửi cho anh ấy đọc.

12. Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh còn khá ngượng ngùng với nhau vì sự tranh cãi giữa người hâm mộ của hai bên. Tuy nhiên, những ngày gần đây quan hệ của họ đã dịu đi rất nhiều, còn nói cười vui vẻ trên phim trường.

13. Không có nhiều kịch bản tìm đến Âu Dương Na Na nhưng cô ấy vẫn cố gắng vận động các mối quan hệ để tìm cơ hội đóng phim.

14. Dương Tử và Trương Nhất Sơn dự kiến sẽ cùng làm khách mời trong một chương trình, nhưng hiện giờ có một bên có vẻ chưa sẵn sàng, không đồng ý chung khung hình.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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