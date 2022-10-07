Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/10/2022: Phiên tòa sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm đã kết thúc, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ chỉ gặp nhau khi cần thiết?

Sao quốc tế 07/10/2022 13:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Kiều Tàng hiện do đài truyền hình chọn diễn viên. Nam chính hướng về phía Nhậm Gia Luân, nữ chính vẫn đang trong vòng tuyển chọn. Dù sao cũng là một bộ cổ trang cấp S+, nữ chính đều hướng về sao nữ top đầu.

2. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim Trêu Nhầm (Thác Liêu), nhưng thời điểm khai máy vẫn chưa ấn định ngày cụ thể.

3.  Trương Nghệ Hưng và Kim Thần không có quan hệ yêu đương, họ chỉ là bạn bè của nhau thôi. Nam ca sĩ không dự tính tìm bạn gái là người trong giới giải trí.

4. Dương Tử sắp tới có thương vụ hợp tác, có thể chuyển hướng đóng phim điện ảnh.

5. Phiên tòa sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm đã kết thúc rồi, nhưng kết quả này sẽ không được công bố rộng rãi và chúng ta phải chờ đến kết quả của phiên tòa nhị thẩm sau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/10/2022: Phiên tòa sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm đã kết thúc, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ chỉ gặp nhau khi cần thiết? - Ảnh 1

6. Vương Hạc Đệ hiện tại vẫn chưa có con, chưa đính hôn cùng bạn gái. Giai đoạn này, anh ấy tập trung chủ yếu vào việc phát triển sự nghiệp.

7. Bộ phim “Ranh giới” giúp ích khá nhiều cho Thành Nghị. Hiện tại, có thêm nhiều tài nguyên phim truyền hình hiện đại tìm đến với anh ấy.

8. Cúc Tịnh Y quản lý cơ thể rất tốt, cô ấy ăn uống rất cẩn thận và tự giác hạn chế.

9. Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby hiện tại ngoại trừ những sự việc cần thiết thì sẽ không gặp mặt nhau. Khi đưa con qua chỗ người kia, họ thường nhờ ba mẹ hoặc nhân viên đưa đón.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/10/2022: Phiên tòa sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm đã kết thúc, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ chỉ gặp nhau khi cần thiết? - Ảnh 2

10. Cảnh Điềm hiện tại không có người giúp đỡ, tài nguyên cũng không thể so với trước đây, chính vì vậy mà thu nhập của cô ấy đã giảm đi rất nhiều.

11. Cổ Lực Na Trát trước mắt không quá hòa thuận với Châu Dã. Bởi vì sự kiện tiểu tam mới đây, công ty đã đưa tất cả các tài nguyên của cô ấy cho phía Châu Dã.

12. Phần phim “Hồ yêu tiểu hồng nương – Trúc diệp thiên” vai chính đúng thật là vẫn luôn tiếp xúc với Lưu Thi Thi nhưng những ứng viên cho vai nam chính phần này đều khá thất bại. Đoàn đội của Lưu Thi Thi đối với việc tuyển chọn nghệ sĩ hợp tác này đã có thái độ cứng rắn hơn nhiều.

13.  Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự muốn thử nhuộm tóc nhiều màu nhưng các thương hiệu mà cô ấy đại ngôn không chấp nhận việc này.

14. Đặng Vi và Trần Triết Viễn đã bị phế truất trong danh sách “chờ bạo” do những lùm xùm không tốt gần đây.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ sao châu á

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