Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/10/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba hiện chỉ muốn đóng chính kịch, Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với bộ phim cổ trang mới?

2. Tổng mức đầu tư cho một số bộ phim dài tập được tiết lộ:

1. “Phế Hậu Tướng Quân” của Nhất Độ Quân Hoa sẽ được chuyển thể, hiện đã ngỏ lời mời Đường Yên và Vương Nhất Bác. Khán giả sẽ được nhìn thấy đệ nhất tra nam Mộ Dung Viêm trên màn ảnh nhỏ.

“Vết Nứt Của Bình Minh” (Mã Tư Thuần) có tổng vốn đầu tư là 65 triệu nhân dân tệ

“Tiên Kiếm 4” (Cúc Tịnh Y) có tổng vốn đầu tư là 300 triệu nhân dân tệ

3. Có rất nhiều người theo đuổi Cảnh Điềm cả trong và ngoài giới, những người bạn thân với cô ấy gần đây đã giới thiệu vài anh chàng với cô ấy, nhưng cô ấy dường như không quan tâm lắm đến điều này.

4. Bộ phim “Nhân Sinh Như Lần Đầu Gặp Gỡ” của Lý Hiện vẫn chưa thể phát sóng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh ấy.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện giờ chỉ muốn đóng chính kịch, cô ấy hiện chỉ tiếp xúc hai kịch bản hiện đại duy nhất là “Nữ Cảnh Sát Trưởng” và “Phong Cảnh Nơi Này”. Nam chính của “Nữ Cảnh Sát Trưởng” hiện đang tiếp xúc Vương Hạc Đệ.

6. “Kiều Tàng” bất ngờ chuyển sang mời Nhậm Gia Luân, Cảnh Điềm vào vai chính sau khi Dương Mịch từ chối tham gia.

7. Tiêu Chiến vừa vào đoàn phim mới nhưng đã có rất nhiều kịch bản tìm đến anh ấy: “Phế Hậu Tướng Quân” (đóng với Dương Mịch), “Nhất Thế Chi Tôn” (đóng với Triệu Lệ Dĩnh), “Đầu Hành Chi Lộ” (đóng với Địch Lệ Nhiệt Ba), “Ta Không Thành Tiên” (đóng với Dương Tử), “Xuân Nhật Yến” (đóng với Chương Nhược Nam),… Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa chốt được kịch bản nào.

8. Lưu Diệc Phi không quá vội nhập đoàn phim mới, hiện tại đang ở trạng thái nghỉ ngơi, nhịp điệu mỗi năm một bộ rất phù hợp với cô.

9. Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với bộ phim cổ trang mới.

10. Trương Bân Bân đã có bạn gái, đối phương rất xinh, là người trong giới thuộc tuyến 18 trong Cbiz.

11. “Trường Nguyệt Tẫn Minh” do La Vân Hi, Bạch Lộc diễn chính, chỉ được người trong giới đánh giá ở mức trung bình.

12. Trần Tinh Húc đặc biệt được yêu thích trong dòng phim chuyển thể, đặc biệt là cổ trang. Được đánh giá có kỹ năng diễn xuất và thoại tốt, khí chất riêng biệt, nhưng mức độ nổi tiếng của anh ấy lại không tương xứng, chỉ ở mức trung bình, là nam chính được chọn cho một số dự án cấp A.

13. Đội ngũ của Nhậm Gia Luân vẫn rất chuyên nghiệp và rất nhạy cảm với những dư luận tiêu cực, về cơ bản, bất kỳ dấu hiệu nào cũng có thể bị loại trực tiếp mà không cần truyền bá rộng rãi.

14. Ngô Cẩn Ngôn đã không tham gia đóng phim hơn một năm, bản thân cô ấy không vội, cô ấy tận hưởng cuộc sống theo nhiều cách khác nhau, tương đối tiết kiệm trong cuộc sống.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.