Chọn mua dưa lê ngon ngọt chỉ với 4 bí quyết đơn giản, chị em nào cũng nên kham khảo

Khi bạn chọn dưa lê muốn chọn được quả ngon bạn nên mua dưa lê ngon nhất được thu hoạch giữa mùa vụ của nó. Dưa lê thường chín rộ vào thời gian khoảng từ đầu hè đến tháng 8, tháng 9. Đây chính là một thời điểm này dưa chín hàng loạt nên khả năng bị phun thuốc trừ sâu cũng ít hơn ăn quả lê sẽ ngọt lịm hơn.

Bạn không nên mua dưa lê vào những ngày mưa, hoặc vừa mưa xong, bởi dưa sẽ rất nhạt, không đậm mùi ăn nhạt không ngon nữa. Bạn nên chọn dưa vào ngày nắng nóng sẽ tăng được vị ngọt mát nhiều nước.

Hàm lượng đường của quả dưa có liên quan đến thời gian tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời càng nhiều thì dưa càng ngon ngọt. Những quả được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều, già quả thường có vỏ màu trắng vàng, rất ít màu xanh. Những quả này có độ ngọt và độ chín cao nhất.

Còn những quả có màu toàn màu xanh hoặc quá trắng thì chưa đạt độ chín, sẽ nhạt và kém thơm.

Bên cạnh đó, nên chọn những quả lành lặn, không bị trầy xước. Đặc biệt không nên chọn những quả bị va đập. Dưa lê vốn nhiều nước, một khi đã bị va đập sẽ dễ bị thối.

Quan sát rốn và cuống dưa

Khi mua dưa lê, mọi người nên quan sát kĩ phần rốn và phần cuống của dưa. Nếu rốn dưa (hình tròn ở đáy quả) càng tròn, đầy, to thì dưa sẽ càng ngon và ngọt, ngược lại nếu rốn dưa nhỏ thì chứng tỏ dưa chưa chín kĩ, không nên mua.

Về cuống dưa, một quả dưa lê còn tươi, mới hái thì cuống dưa sẽ vẫn còn xanh, tươi, khi cầm lên lắc nhẹ dưa vẫn không bị rơi. Ngược lại nếu cuống dưa đen, thâm, cầm lên đã rơi ra thì chứng tỏ là dưa cũ, không nên mua.

Ngửi mùi thơm của dưa

Dưa lê chín thì mùi thơm bạn muốn giấu cũng không được. Hương thơm của dưa lê chín rất dậy mùi, do đó, khi mua bạn chỉ cần thấy mùi thơm nức là chứng tỏ quả dưa đó chín. Còn nếu ngửi chỉ thấy mùi nhẹ hoặc không có mùi là dưa xanh. Còn ngửi thấy mùi lạ có thể dưa đã hỏng, chúng ta nên tránh mua.