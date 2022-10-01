Cải thiện sức khỏe đường hô hấp, bổ phổi, quá trình hô hấp được lưu thông tốt hơn với 5 loại thực phẩm quen thuộc với mọi nhà

Củ sen được biết đến với vị ngọt dịu, tính mát, giàu vitamin C, chất xơ, sắt, đồng và có giá trị dinh dưỡng cao. Khi cắt củ sen ra, mọi người sẽ nhìn thấy những lỗ nhỏ, đây là các lỗ giúp củ sen có thể sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ trong lớp bùn dưới nước sâu và thiếu sáng và thiếu khí như vậy. Vì vậy, củ sen được đánh giá là sản phẩm rất tốt giúp bổ phổi và làm thông thoáng đường phổi, làm sạch phổi là làm sạch được hô hấp của chúng ta.

Mọi người nên duy trì sử dụng củ sen thường xuyên sẽ cải thiện rất hiệu quả sức khỏe đường hô hấp.

Ngoài ra củ sen chính là giải pháp hỗ trợ tích cực cho lá phổi của chúng ta. Các chất trong củ sen có tác dụng làm thông thoáng các phế nang, phế quản, tiểu phế quản trong phổi, tiêu sạch đờm, nhớt giúp đẩy lùi các cơn ho, khó thở và nâng cao sức khỏe cho lá phổi.

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Củ dền

Cây củ dền có màu sắc rực rỡ chứa các hợp chất giúp tối ưu hóa chức năng của phổi. Củ dền rất giàu nitrat, một chất có lợi cho chức năng của phổi. Nitrat giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp và tối ưu hóa quá trình hấp thụ oxy.

Các chất bổ sung từ củ dền được chứng minh là giúp cải thiện hoạt động thể chất và chức năng phổi ở những bệnh nhân mắc các bệnh về phổi, bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp phổi.

Ngoài ra, lá củ dền chứa nhiều magie, kali, vitamin C và chất chống oxy hóa carotenoid. Những chất này đều rất cần thiết cho sức khỏe của phổi.

Nhưng không nên sử dụng nước ép củ dền cho trẻ nhỏ, đặc biệt là với trẻ dưới 4 - 5 tháng tuổi. Nhiều người cho rằng nước ép củ dền bổ cho máu nên pha chung với sữa cho trẻ uống. Tuy nhiên, do hàm lượng chất nitrat trong củ dền khá cao nên khi pha chung củ dền với sữa có thể gây ngộ độc. Các bà mẹ cũng cần lưu ý dấu hiệu ngộ độc nitrat ở trẻ như biểu hiện xanh tím để cấp cứu kịp thời. Hạn chế ăn củ dền hoặc uống nước ép củ dền với những người có tiền sử sỏi thận.

Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Bưởi được biết đến với đặc tính giúp giảm cân kỳ diệu và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại trái cây ít calo này là một nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B6, thiamine, axit folic và magiê. Nó cũng chứa một flavone, naringenin, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Giống như táo, bưởi trắng cũng chứa nhiều quercetin và naringin. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều bưởi trắng sẽ làm giảm tỷ lệ mắc ung thư phổi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cam quýt có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Do đó, bạn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ bất kỳ loại trái cây họ cam quýt nào để điều trị cảm lạnh thông thường hoặc gặp bất cứ vấn đề nào ở phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Cải xoong

Cải xoong là loại rau có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như sắt, canxi, kali, magiê,… đáp ứng nhu cầu về năng lượng cho cơ thể. Bên cạnh việc tăng sức đề kháng, cây cải xoong còn có nhiều tác dụng vượt trội khác.

Với thành phần magiê, kali, canxi, vitamin C, cải xoong giúp hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn. Những chất này giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lại bệnh tật. Đồng thời, hệ hô hấp cũng hoạt động trơn tru, dễ dàng hơn. Ngoài ra, cải xoong còn giúp mát gan, chống ung thư, cải thiện thị lực, giúp chắc xương, lợi tiểu, tăng cường sức khỏe tim mạch…

Dù cải xoong tốt cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng cải xoong bổ sung cho cơ thể của mình. Một số trường hợp không nên sử dụng cải xoong: Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu, phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt, không được sử dụng cải xoong cho trẻ dưới 4 tuổi, người mắc bệnh thận không nên ăn cải xoong.

Gừng

Gừng là một trong những phương pháp điều trị tại nhà siêu hiệu quả để điều trị cảm lạnh và đau họng. Gừng cũng giúp giảm tắc nghẽn phổi để cho quá trình hô hấp được lưu thông tốt nhất.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng gừng có chứa một hợp chất hoạt tính sinh học mang tên gingerol. Hợp chất tạo nên vị cay nồng của gừng này cũng giúp ngăn ngừa bệnh hen suyễn, cảm lạnh, chứng đau nửa đầu và tăng huyết áp.