Phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau lũ: 4 thực phẩm tăng sức đề kháng, phòng dịch hiệu quả

Sức khỏe 29/09/2022 08:12

Trong 10 loại bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế sau bão lũ, bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ tăng cao.

Thời điểm vào khoảng tháng cuối tháng 9 - 11, bão lũ thường xuyên xảy ra tại các tỉnh miền Trung. Không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây nguy cơ khiến nhiều người gặp các căn bệnh lây nhiễm như: bệnh hô hấp, bệnh về mắt, các bệnh ngoài da và bệnh do muỗi truyền (sốt xuất huyết).

Bằng các biện pháp chung bảo vệ an toàn như vệ sinh nhà cửa, rửa sạch đồ dùng, vệ sinh tay chân, chúng ta nên chú ý các thói quen tăng sức đề kháng cho cơ thể, bảo đảm môi trường thông thoáng phòng căn bệnh nguy hiểm này.

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau lũ: 4 thực phẩm tăng sức đề kháng, phòng dịch hiệu quả - Ảnh 1
Sốt xuất huyết có thể tăng sau lũ. Ảnh: Internet

Căn bệnh sốt xuất huyết gây hại cho cơ thể như thế nào?

Các biến chứng của căn bệnh sốt xuất huyết có thể gây nguy hiểm cho người bệnh. Trong đó, các căn bệnh liên quan được chỉ ra như sau:

Viêm đường hô hấp, viêm phổi hoặc phù phổi

Viêm đường hô hấp xảy ra khi người bệnh mắc sốt xuất huyết do gặp tình trạng thoát huyết tương. Sốt xuất huyết dẫn đến tác hại viêm đường hô hấp, tràn dịch màng phổi, viêm phổi hoặc phù phổi cấp có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Sốc mất máu

Bệnh xuất huyết gây ra việc tăng tính thấm mao quản, thoát huyết tương và cô đặc máu biểu hiện của việc sốc là máu sẽ bị đẩy ra ngoài. Trường hợp này sẽ chảy máu khá nhiều như chảy máu cam, chảy máu chân răng, qua vết thương hở. Việc mất máu nhiều khiến cơ thể kiệt quệ và sốt cao dài ngày, vã mồ hôi, nôn nhiều.

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau lũ: 4 thực phẩm tăng sức đề kháng, phòng dịch hiệu quả - Ảnh 2
Những lưu ý phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Internet

Suy tim, suy thận

Do việc suy hô hấp và lượng máu không đủ bơm lên tim, đồng thời dịch huyết tương xuất huyết khiến màng tim bị tràn dịch gây ứ đọng, thận phải làm việc hết công suất để bài tiết huyết tương qua nước tiểu. Do đó, tình trạng này vừa dẫn đến suy tim, kéo dài có thể dẫn đến suy thận cấp.

Mù mắt

Quả thật, sốt xuất huyết có thể làm võng mạc tổn thương, thị lực giảm sút, gây che phủ dịch kính mắt, làm mờ mắt và khiến người bệnh không nhìn rõ mọi vật, nếu không chữa kịp thời có thể dẫn đến biến chứng mù mắt.

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau lũ: 4 thực phẩm tăng sức đề kháng, phòng dịch hiệu quả - Ảnh 3
Người dân dọn vệ sinh nhà cửa sau lũ. Ảnh: Internet

Sảy thai

Khi mắc bệnh, bà bầu có thể bị sốt cao, khiến nhịp tim thai đập nhanh hơn, làm ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu bị sốt xuất huyết trong những tháng đầu của thai kỳ, bà bầu rất dễ bị sảy thai.

Ngoài ra, căn bệnh tràn dịch màng phổi hay những bệnh nhân đã có những bệnh nền như suy thận, suy gan do rượu... có thể dẫn đến giảm tiểu cầu gây xuất huyết não, dễ tử vong.

Người bệnh sốt xuất huyết nên ăn và uống gì?

Do bệnh sốt xuất huyết liên quan trực tiếp đến việc tiểu cầu giảm, giảm các yếu tố đông máu. Vì vậy, người bệnh sốt xuất huyết cần bù nước, bổ sung thực phẩm chứa vitamin C, tăng sức đề kháng và bền thành mạch, hỗ trợ cho điều trị.

- Chú ý bù nước, bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể. Người bệnh có thể dùng dung dịch điện giải hoặc oresol, tăng cường uống nước trái cây, nước ép.

- Lựa chọn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu như cháo, súp. Bổ sung thêm các thực phẩm nhiều chất đạm như thịt cá, sữa; các loại rau củ màu vàng cam đậm, xanh đậm như cà rốt, bồ ngót, rau cải, đu đủ chín… có nhiều vitamin A, C.

- Đối với trẻ nhỏ, nên ưu tiên thực phẩm giàu vitamin D, A, kẽm, sắt… Ngoài bữa ăn chính nên cho trẻ uống thêm sữa, nước cam hoặc sinh tố để bổ sung vitamin và khoáng chất.

- Đặc biệt, nên hạn chế sử dụng các thức ăn, đồ uống có màu đỏ sẫm như tiết lợn, bò, gà, củ dền… vì những thực phẩm này dễ gây nhầm lẫn với xuất huyết tiêu hóa.

4 thực phẩm phòng giảm sốt xuất huyết

Các gia đình có thể tham khảo những loại thực phẩm sau đây có lợi cho việc tăng sức đề kháng và giảm bớt các triệu chứng sốt xuất huyết được chỉ ra như sau:

Nước dừa

Nước dừa không chỉ bù nước bị mất mà nó còn là một nguồn cung cấp các khoáng chất và muối cần thiết. Loại nước này được xem như chất điện giải tự nhiên của cơ thể, chống, giảm suy nhược. Lúc bệnh có thể bổ sung vừa đủ lượng nước này để giảm những triệu chứng bệnh.

Nước hoa quả (cam, chanh, kiwi, bưởi, táo, dưa hấu…)

Các loại nước ép trái cây giàu vitamin C, đặc biệt là trái cây họ cam quýt, là nguồn cung cấp vitamin tốt nhất và giúp tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch và chống oxy hóa rất quan trọng cho cơ thể. Các gia đình chú ý bổ sung loại nước uống hoặc trái cây này trước, trong và sau dịch.

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau lũ: 4 thực phẩm tăng sức đề kháng, phòng dịch hiệu quả - Ảnh 4
Nước cam tăng sức đề kháng. Ảnh: Internet

Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc có tác dụng giúp cơ thể phục hồi các tổn thương, giúp thư giãn cơ thể và tinh thần rất tốt. Nó cũng sẽ giúp tạo giấc ngủ, để cơ thể bạn có thể nghỉ ngơi trong thời gian tối đa và giúp bạn phục hồi sau bệnh sốt xuất huyết. .Bạn có thể lựa chọn các loại trà pha chế có thảo quả, bạc hà, gừng, quế... Trà thảo mộc sẽ giúp bạn thư giãn cơ thể và tinh thần.

Các loại ngũ cốc, cháo, súp

Ngũ cốc là một lựa chọn tốt vì có nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng cao giúp bạn có đủ sức mạnh để chống lại bệnh tật. Các thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch có thể dễ tiêu hóa nên tốt cho bệnh nhân sốt xuất huyết vì nó giúp chống lại các tác động xấu của bệnh sốt xuất huyết.

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau lũ: 4 thực phẩm tăng sức đề kháng, phòng dịch hiệu quả - Ảnh 5
Các món ăn dinh dưỡng cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Với các loại cháo dinh dưỡng, nó giúp dễ tiêu hóa, giúp cơ thể no và nhanh phục hồi hơn. Khi thêm vào thực đơn thịt nạc, thịt gà, chất xơ từ rau củ giúp bổ sung nhiều dinh dưỡng cho người bệnh. Bạn có thể nấu dưới dạng súp hoặc rau xay nhuyễn, cho thêm đậu hũ và các loại hạt đậu để tăng protein, năng lượng, chất xơ và khoáng chất.

Các biện pháp phòng sốt xuất huyết

Theo khuyến cáo từ Bộ y tế, các biện pháp phòng và chống bênh sốt xuất hiện chú ý như sau:

- Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng có nguy cơ tăng cao. Chú ý đổ nước trong thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng.

- Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng.

- Ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi... để diệt muỗi và phòng muỗi đốt.

- Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong các chiến dịch diệt bọ gậy/lăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

- Khi nghi ngờ dấu hiệu sốt nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

4 sai lầm trong khi nấu thịt khiến các bà nội trợ chẳng giữ được dinh dưỡng mà còn rước bệnh về nhà

4 sai lầm trong khi nấu thịt khiến các bà nội trợ chẳng giữ được dinh dưỡng mà còn rước bệnh về nhà

Thịt là những thực phẩm phổ biến có nhiều tác dụng cho sức khỏe, tuy nhiên, một số cách chế biến thịt chúng ta mắc phải có thể khiến dưỡng chất không còn mà thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng chống sốt xuất huyết bệnh sốt xuất huyết bão lũ miền trung

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm