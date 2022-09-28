Trong các loại thực phẩm, các loại thịt nói chung mang nhiều dinh dưỡng và năng lượng bên trong. Loại thực phẩm này sẽ cung cấp một lượng đạm cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, các axit amin, các chất béo, chất khoáng, vitamin… đều rất có lợi cho việc hoạt động mỗi ngày. Theo đó, các chất dinh dưỡng trong các loại thịt được chỉ ra như sau:

- Vitamin: Các vitamin nhóm B được chỉ ra có trong thịt, chủ yếu là vitamin B1 ở các loại thịt nạc giúp ổn định các chức năng thần kinh, cơ và tim, vitamin B1 còn mang lại hiệu quả trong việc cải thiện làn da và mái tóc. Ngoài ra, vitamin B1 đóng vai trò như một chất chống oxy hóa trong cơ thể, giảm tránh các gốc tế bào tự do gây hại, chống lại hiện tượng lão hóa.

- Protein: Trong 100g thịt lợn ba chỉ chứa 16,5g đạm, trong khi 100g thịt bò chứa 21g đạm, thịt vịt có 17,8g đạm được xem là nguồn dưỡng chất thiết yếu. Lượng protein dồi dào giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, trầm cảm, mất trí nhớ, viêm khớp và duy trì hoạt động sống. Do đó, nó không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, protein từ thịt đỏ không lợi ích như thịt trắng. Bạn nên chọn protein từ các loại thịt trắng chứa các chất béo không bão hòa, tốt cho sức khỏe .

- Kali: Kali là một trong những loại chất tăng cường sức đề kháng, miễn dịch, đồng thời cũng là chất cần thiết trong việc xây dựng hai hệ thống cơ và xương, ngăn chặn tình trạng mất xương do loãng xương làm cho xương dễ gãy ở người cao tuổi. Kali giúp điều hòa cân bằng nước và điện giải, giúp duy trì hoạt động bình thường, đặc biệt là của hệ tim mạch, cơ bắp, tiêu hóa, tiết niệu. Kali máu đảm bảo hiệu thế màng, tính chịu kích thích của thần kinh nên nó được xem là chất cần thiết cho cơ thể. Việc lựa chọn các loại thịt phù hợp với cơ thể và mục đích sử dụng cũng được cân nhắc.

Thịt bò chứa nhiều sắt, protein, kali, axit amin... bổ sung năng lượng cho hệ cơ và tăng sức dẻo dai của cơ thể một cách hiệu quả.

Thịt heo cung cấp Viatmin B tổng hợp (riboflavin, niacin, thiamine) nhiều hơn các loại thịt khác. Nó còn giàu kẽm, và phốt pho.

Thịt gia cầm thuộc loại thịt trắng có nhiều protein, lipid, khoáng và vitamin hơn so với thịt đỏ. Các loại thịt này có tác dụng tăng cường cơ bắp và phòng chống lượng mỡ thừa, chất béo không quá nhiều giúp cung cấp năng lượng và giúp cơ thể giảm cân an toàn hơn.

Những lưu ý khi chế biến thịt để đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng

Không rã đông thịt bằng nhiệt độ phòng

Thói quen bảo quản thịt đông lạnh phổ biến trong mỗi gia đình. Nhiều chị em tận dụng thời gian thường hay mua về trữ lạnh và dùng dần. Tuy nhiên, các loại thịt khi rã ở nhiệt độ phòng rất dễ nhiễm khuẩn, chúng có thể dễ bị ôi thiu trong thời gian ở ngoài quá lâu.

Cách tốt hơn được khuyên đó chính là chị em có thể sơ chế, cắt thành khẩu phần vừa ăn trước khi bảo quản ngăn đông. Bỏ thịt xuống ngăn mát vào buổi tối trước khi chế biến vào ngày hôm sau. Ngoài ra, nên để thịt còn nguyên bao bì trong tủ lạnh và không nên cất lại thịt thừa chưa chế biến khi đã rã đông.

Rã đông thịt sai ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Internet

Chần thịt qua nước nóng

Nhiều bà nội trợ lầm tưởng chần thịt qua nước nóng, thịt sẽ sạch mà không cần rửa lại với nước. Tuy nhiên, việc chần thịt chưa thể tiêu diệt vi khuẩn như ở nhiệt độ 100 độ C và thời gian phù hợp. Việc chế biến lúc này có thể gây nhiều tác hại cho cơ thể. Ngoài ra, nếu chần thịt trước khi rửa có thể khiến cho món thịt bị giảm bớt dinh dưỡng, một số vitamin bị mất đi.

Thêm nước lạnh khi đang luộc

Nên thêm nước nóng để tiếp tục đun hoặc nấu thịt để giữ lại nhiều dưỡng chất bên trong thịt. Việc thêm nước nóng cũng sẽ giúp món ăn ngon hơn.

Tránh thêm nước lạnh khi luộc thịt. Ảnh: Internet

Khiến thịt bị chín quá kĩ

Theo chuyên gia sức khỏe cho biết thịt luộc trong thời gian dài có thể khiến các axit amin, creatinin, đường và các hợp chất vô hại trong thịt chuyển hóa thành các axit amino aromatic, chúng có khả năng gây ra ung thư. Một mẹo nhỏ là nên vớt bỏ đi lớp bọt đầu tiên khi thịt tiết ra vì đó chính là một trong những chất bẩn được tạo ra.

Những sai lầm khi sử dụng thịt cần lưu ý

Không cất trong ngăn mát quá lâu

Bảo quản thịt ở ngăn mát quá lâu không tốt cho sức khỏe, dù thịt sống hay chín. Thông thường thời gian khoảng từ 2-5 ngày là thích hợp. Sau thời gian này có thể khiến vi khuẩn cũng phát sinh nhiều hơn. Đặc biệt, nếu thịt có dấu hiệu chuyển màu, các mẹ tránh sử dụng kẻ ngộ độc vì chúng ẩn chứa các mầm bệnh gây hại.

Thịt sau khi chế biến không để ngăn mát quá lâu. Ảnh: Internet

Không ăn tiết canh lợn

Tiết canh lợn khi chưa chín kĩ có thể gây ra các bệnh như liên cầu khuẩn Streptococcus suis. Đây là một trong những loại vi khuẩn xâm nhập do thức ăn kém lành mạnh, dễ dẫn đến nguy cơ tiêu chảy, tử vong.

Tránh kết hợp với một số món ăn đại kỵ

Các món thực phẩm nếu đơn độc hoặc kết hợp các thành phần thích hợp sẽ mang lại lợi ích. Trái lại, có những thực phẩm sẽ khiến người mắc bệnh. Chẳng hạn như: Thịt bò không nên ăn cùng hạt dẻ, hạt kê, mật ong và cá, thịt dê không nên ăn cùng đậu đỏ.

Tránh chỉ ăn thịt nạc luộc

Nếu ăn thịt nạc luộc trong một thời gian dài, cơ thể có thể thiếu một số lượng chất béo thiết yếu, các loại chất béo lành mạnh giúp tăng cường tiêu hóa, giúp trao đổi chất và chống lão hóa tốt hơn. Bạn có thể chọn kết hợp với các loại dầu oliu, các loại cá giàu axit omega 3 và các thực phẩm giàu chất xơ để cân bằng cơ thể.