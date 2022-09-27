4 dấu hiệu bất thường ở đầu cảnh báo ung thư phổi, bạn có thể gặp triệu chứng này mà không hay biết

Sức khỏe 27/09/2022 05:29

Đã có hàng loạt tin tức cảnh báo mức độ nguy hiểm của căn bệnh ung thư phổi, loại ung thư hàng đầu chiếm tỷ lệ khoảng 12% tổng số ung thư các loại tính chung trên toàn thế giới.

Theo đó, nguyên nhân không phải chỉ vì hút thuốc mới gây bệnh phổi. Hút thuốc lá thực sự nguy hiểm, tuy nhiên, vẫn còn những nguyên nhân khác mà bạn cần cảnh giác.

Một số nguyên nhân khác được chỉ ra vì bạn có thể hút thuốc lá thụ động (hít phải khói thuốc lá thường xuyên), do môi trường có khí radon hoặc amiăng hoặc ô nhiễm môi trường, (đôi khi amiăng ẩn náu ở những nơi vật liệu cũ hư hỏng như ống dẫn hơi nước hoặc gạch trong những ngôi nhà cũ.

4 dấu hiệu bất thường ở đầu cảnh báo ung thư phổi, bạn có thể gặp triệu chứng này mà không hay biết - Ảnh 1
Nguyên nhân dẫn đến bệnh phổi do nhiều yếu tố. Ảnh: Internet

Bụi, khói và hóa chất trong không khí gây ra khoảng 1 - 2% trong tổng số các ca mắc ung thư phổi). Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ung thư phổi, nguyên nhân do các thực phẩm thiếu lành mạnh.

4 dấu hiệu ở đầu cảnh báo dấu hiệu ung thư phổi

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cơ thể sẽ trải qua một số thay đổi trước khi phát bệnh ung thư phổi. Nếu thấy 4 dấu hiệu bất thường xuất hiện ở đầu như dưới đây, hãy cảnh giác với sự xuất hiện của ung thư phổi.

Sụp mí

Đôi mắt sưng húp và sụp mí cũng là dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư phổi. Khi mô ung thư trong phổi ép vào dây thần kinh mặt hoặc mắt, nó có thể khiến mắt bệnh nhân sưng húp, giống như mắt gấu trúc to.

4 dấu hiệu bất thường ở đầu cảnh báo ung thư phổi, bạn có thể gặp triệu chứng này mà không hay biết - Ảnh 2
Mắt sụp mí và sưng húp biểu hiện của những căn bệnh bất thường. Ảnh: Internet

Sưng mặt

Khi các tế bào ung thư phổi bắt đầu di căn, xâm lấn các hạch bạch huyết hoặc chèn ép tĩnh mạch chủ trên, hội chứng tắc tĩnh mạch chủ trên xảy ra, biểu hiện là sưng phù ở mặt, chi trên, cổ và các bộ phận khác.

Sốt

Ung thư phổi giai đoạn đầu thường hiếm khi gây sốt, nhưng khi khối u chặn khí quản, gây viêm phổi tắc nghẽn, hoặc hoại tử mô khối u thì các triệu chứng sốt vẫn có thể xảy ra.

Đau đầu

Khi tế bào ung thư phổi di căn lên não có thể bị đau đầu, người bệnh thường nhầm với bệnh cao huyết áp hoặc thoái hóa đốt sống cổ nên không coi trọng.

5 triệu chứng ung thư phổi hay gặp nhất

 Theo đó, khi gặp các triệu chứng này, bạn cần đi khám ngay:

- Ho kéo dài không rõ nguyên nhân: Với tất cả trường hợp ho kéo dài trên 2 tuần, đã điều trị nhưng không có hiệu quả.

- Ho máu: Là một dấu hiệu nguy hiểm cần phải được phát hiện sớm và xử trí ngay. Thường được mô tả là ho ra đờm nhuốm ít máu đỏ tươi, trong vài ngày liên tiếp, thậm chí số lượng máu tăng dần theo thời gian.

- Đau ngực: Đôi khi chỉ đau âm ỉ, đau tăng lên khi ho, thường đau một bên ngực hoặc có thể lan lên vai, lan ra sau lưng.

4 dấu hiệu bất thường ở đầu cảnh báo ung thư phổi, bạn có thể gặp triệu chứng này mà không hay biết - Ảnh 3
Đau ngực và khó thở là những biểu hiện bạn cần đi khám ngay. Ảnh: Internet

- Khó thở: Là triệu chứng khá thường gặp trong ung thư phổi. Mới đầu có thể khi vận động mạnh, leo cầu thang, khi bệnh tiến triển gây khó thở liên tục, ngay cả khi nghỉ ngơi.

- Gầy sút cân, mệt mỏi: Đôi khi những người mắc ung thư phổi thường không ho hay đau ngực, mà chỉ thấy xuất hiện cảm giác chán ăn, ăn không ngon kéo dài, gầy sút từ vài kg tới 5-6kg trong 1,2 tháng.

Những thực phẩm phòng chống ung thư phổi

Ngoài việc ngừng hút thuốc, có những yếu tố lối sống khác, như chế độ ăn uống có tác dụng làm chậm sự tiến triển của các bệnh về phổi. Theo các bác sĩ, hãy bổ sung cho cơ thể những thực phẩm có lợi cho phổi bạn nên ăn hàng ngày như sau:

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho phổi. Bao gồm gạo lứt, bánh mì nguyên cám, mì sợi làm từ bột mì đen mì nguyên cám, yến mạch, hạt quinoa và lúa mạch.

Ngũ cốc không chỉ giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và chống viêm mà còn chứa đầy vitamin E, selen và các axit béo thiết yếu, rất tốt cho sức khỏe của phổi.

Quả mọng

Các loại quả mọng rất giàu loại flavonoid gọi là anthocyanin là một chất chống oxy hóa mạnh. Nghiên cứu cho thấy chất này có thể làm chậm quá trình suy giảm của phổi khi về già.

4 dấu hiệu bất thường ở đầu cảnh báo ung thư phổi, bạn có thể gặp triệu chứng này mà không hay biết - Ảnh 4
Thường xuyên bổ sung các loại quả mọng. Ảnh: Internet

Nghiên cứu cho thấy nam giới lớn tuổi ăn ít nhất 2 phần quả việt quất mỗi tuần ít bị suy giảm chức năng phổi hơn. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn những loại trái cây sạch, được trồng trong môi trường an toàn.

Các loại rau xanh

Với thành phần giàu chất chống oxy hóa, các loại rau bó xôi, cải cầu vồng và các loại rau lá xanh có thể giảm nguy cơ ung thư phổi.

Cà chua

Cà chua là nguồn cung cấp lycopene dồi dào nhất, tốt cho sức khỏe của phổi. Cà chua có thể cải thiện tình trạng viêm đường thở ở người hen suyễn và có thể giảm nguy cơ tử vong ở người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Lycopene cũng ngăn ngừa suy giảm chức năng phổi, đặc biệt ở người đã từng hút thuốc.

4 dấu hiệu bất thường ở đầu cảnh báo ung thư phổi, bạn có thể gặp triệu chứng này mà không hay biết - Ảnh 5
Cà chua có lợi cho việc tăng sức đề kháng và phòng chống bệnh. Ảnh: Internet

Nấm

Vitamin D rất quan trọng để tối ưu hóa chức năng phổi. Nấm rất giàu vitamin D, có thể giúp giảm viêm trong đường hô hấp và hỗ trợ khả năng miễn dịch cũng như sức khỏe phổi nói chung.

Ớt chuông

Ớt chuông chứa nhiều vitamin C nhất, chỉ 1/2 chén đã đủ mức khuyến nghị hằng ngày.

Vitamin C có tác dụng bảo vệ đối với một số bệnh phổi, như hen suyễn và các bệnh tắc nghẽn đường thở.

4 dấu hiệu bất thường ở đầu cảnh báo ung thư phổi, bạn có thể gặp triệu chứng này mà không hay biết - Ảnh 6
Ớt chuông lành mạnh cho người mắc bệnh phổi. Ảnh: Internet

Một phân tích tổng hợp của 21 nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể chống lại ung thư phổi. Nghiên cứu khác cho thấy ớt chuông giúp giảm nguy cơ mắc COPD.

Cam

Cam chứa nhiều canxi, một chất điện phân quan trọng đối với sức khỏe của phổi.

Trong khi vitamin C trong cam có thể chống lại COPD và ung thư phổi.

Quả lê/táo

Bạn có thể ăn lê hoặc táo. Nghiên cứu cho thấy quả lê có chứa các hợp chất chống ung thư mạnh mẽ có thể là công cụ giúp ngăn ngừa các loại ung thư chết người. Những chất chống oxy hóa mạnh này có tác dụng giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe mạch máu và ngăn ngừa cục máu đông. Một nghiên cứu trên 478.000 người cho thấy ăn nhiều táo và lê giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi.

Cuối cùng, việc ăn uống hợp lý, luyện tập thể dục thể thao đều đặn cũng không kém phần quan trọng trong việc phòng chống ung thư.

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