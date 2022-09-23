Có rất nhiều loại thực phẩm tốt cho sức khỏe , bảo vệ cơ thể khỏi các nguy cơ bệnh ung thư rình rập, gây hại. Để tránh xa bệnh tình, bạn chú ý mẹo lựa trái cây và tránh xa một số thực phẩm gây bất lợi sau:

Táo có thể làm sinh tố hoặc sử dụng cùng các món ăn như yến mạch, ngũ cốc để tăng hương vị. Tuy nhiên, một trái táo khi đã bị dập thối và có dấu hiệu của nấm mốc thì có nguy cơ cao chứa độc tố Patulin. Loại chất này không tốt cho sức khỏe và gây các bệnh tật như đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy và thậm chí gây ung thư.

Sự thực thì táo có rất nhiều lợi ích và khả năng phòng chống bệnh tật của loại trái nhiều dưỡng chất này luôn đứng hàng đầu. Ăn táo mỗi ngày có khả năng giảm ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, tăng cường tiêu hóa… và đó chính là những điều mà phụ nữ ưu tiên chọn táo trong bữa ăn hàng ngày.

Một khi bị dập thối, táo nhanh chóng thu hút sự phát triển của nấm mốc. Ảnh: Internet

Chính vì điều đó, khi lựa chọn táo, các bà nội trợ thông minh, ‘tinh mắt’ phát hiện ra những trái táo hư, tuyệt đối không nên lựa chọn chúng. Với những trái táo ngon, bạn có thể rửa sạch bằng cách ngâm với 1 phần nước, 2 phần dấm trắng và vài giọt tinh dầu bưởi sẽ mang lại hiệu quả làm sạch và giúp trái táo tươi ngon, bóng bẩy hơn.

Chuối dấm bằng thuốc

Chuối giàu protein, vitamin B6, mangan và vitamin C, kali,... có rất nhiều các tác dụng cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho chức năng sinh lý, bảo vệ cơ bắp và giảm cân. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, chuối trở nên đa dạng và chuối cũng có nguy cơ bị ngâm hóa chất ‘ép’ chín gây hại cho sức khỏe. Để phân biệt chuối ủ chín tự nhiên, chúng ta chú ý các cách sau:

Cách phân biệt chuối tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Quả chuối chín ép bằng hóa chất thì thân chín vàng đều, đẹp nhưng cuống vẫn có màu xanh và đầu ngọn vẫn dính nhựa. Khi bóc vỏ ra ăn, thịt chuối vẫn sượng như ăn cơm sống. Chuối chín tự nhiên sẽ chín từ gốc (thậm chí là héo) và không có hiện tượng này.

Khi bóp vào quả chuối chín tự nhiên sẽ thấy mềm tay còn với chuối dấm thuốc, dù vỏ đã vàng nhưng bóp vẫn thấy cứng tay.

Chuối chín tự nhiên thường có màu vàng đậm, trên vỏ đôi khi có những lốm đốm màu đen, sờ không nhẵn. Chuối chín bằng thuốc có vỏ vàng tươi, bắt mắt hơn, vỏ chuối căng mịn như lúc còn xanh.

Khi chọn mua chuối, bạn nên chọn những nải chuối chín lác đác, tức là quả chín, quả xanh hoặc đang ngả màu vàng. Không nên chọn chuối chín đều một màu và có màu vàng tươi hơn mức bình thường.

Trái cau

Thói quen ăn cau được kể ra có những lợi ích như: chữa bệnh giun đường ruột, chữa các bệnh về rối loạn tiêu hóa như khó tiêu, tiêu chảy, kiết lỵ và đau dạ dày, ngăn ngừa cảm giác buồn nôn. Tuy nhiên, một thành phần arecoline có trong cau dễ chuyển thành nitroso – chất gây ung thư phổ biến. Vôi và hạt cau gây ra phản ứng oxy đặc biệt, có thể gây ra tổn thương oxy hóa DNA của tế bào niêm mạc miệng của những người nhai trầu cảnh báo một số bệnh nguy hiểm.

Thận trọng khi ăn cau cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận những lợi ích của trái cây mang lại tác dụng cho cơ thể và là những thực phẩm ưu tiên số 1 trong bữa ăn hàng ngày. Bạn có thể tham khảo một số cách làm sạch trái cây khi mua về, loại bỏ các hóa chất gây bệnh và đảm bảo vệ sinh cho cả gia đình.

Bạn có thể rửa chúng theo cách sau:

Rửa cùng bột mì

Một số loại trái cây có cấu tạo đặc biệt, khó làm sạch và đôi khi dễ bám dính hóa chất. Để đảm bảo an toàn, bạn có thể dùng bột mì rửa trái cây theo cách sau: rửa qua với nước sạch, cho các loại quả này vào chậu không, rắc một thìa bột mì vào và thêm chút nước vừa xăm xắp quả này và khuấy nhẹ tay cho một mì ta, ngâm trong 3-5 phút và bỏ ra rửa lại với nước sạch là được.

Trái cây được rửa bằng cách này sẽ có lớp vỏ bóng bẩy, sạch sẽ và đủ an toàn để ăn cả vỏ. Bạn có thể ngâm với nước muối trước khi rửa cùng bột mì.

Ngâm nước muối, nước vo gạo

Nước muối hay nước vo gạo góp phần hữu ích trong việc loại bỏ bụi bẩn. Thêm một thìa nhỏ nước muối ngâm rau củ hay dùng nước vo gạo ngâm 15 phút rồi rửa sạch sẽ có tác dụng trung hòa và khử được một lượng lớn hóa chất bám trên rau quả.

Cách rửa trái cây tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Nước nghệ

Nghệ có đặc tính loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu trên rau củ hiệu quả. Ngâm rau củ quả với một lượng bột nghệ vừa đủ giúp trái cây sạch hơn.

Nước chanh/dấm

Chanh và dấm có tính axit, có lợi trong việc loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu từ trái cây và rau củ. Pha loãng 10% giấm trắng với 90% nước, ngâm trong khoảng 10 phút và rửa lại với nước sạch sẽ giúp rau củ quả sạch hơn.