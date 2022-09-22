3 món thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến ‘chuyện chăn gối’, vợ chồng nên biết

Trên thực tế, rối loạn chức năng tình dục được chỉ đích danh do những nhóm thực phẩm gây ra các căn bệnh như: tim, huyết áp và bệnh tiểu đường. Nếu các cơ quan này bị ảnh hưởng, đời sống tình dục của bạn cũng suy giảm đáng kể. 3 nhóm thực phẩm được chỉ đích danh có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tình dục của cả nam và nữ giới.

Theo nghiên cứu, xét về các thành phần dinh dưỡng và các chất bên trong thực phẩm , chúng phần nào ảnh hưởng đến nội tiết tố, chức năng sinh sản hay sức khỏe tình dục.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những thực phẩm chế biến sẵn chứa lượng đường cao đáng kể, nguy nhân của căn bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường hay cả bệnh gan, thận. Tất cả thực phẩm nhiều đường đều thiếu kém chất xơ, chất giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây ung thư hay chống viêm hiệu quả. Theo Deborah Matthew, Giám đốc điều hành của Signature Wellness chia sẻ: “Tiêu thụ nhiều đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, dẫn đến rối loạn cương dương và testosterone bị ức chế”. Các vấn đề như không có khả năng cương cứng hoặc cương cứng không đủ, xuất tinh sớm thường gặp ở nam giới mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Thực phẩm chế biến sẵn gây bất lợi cho cơ thể. Ảnh: Internet

Matthew cũng cho biết thêm, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn như bánh nướng làm từ bột đã loại bỏ chất xơ cũng gây ra chứng viêm, làm giảm ham muốn tình dục ở cả nam và nữ.

Thực phẩm chiên rán

Ngoài những căn bệnh béo phì, dư cholesterol, thực phẩm chiên rán cũng được biết đến là những món ăn hàng đầu gây ung thư. ‘Phũ phàng’’ hơn, nó chính là thực phẩm còn huỷ hoại đời sống tình dục.

Tất cả các chất béo bão hòa và axit béo chuyển hóa, có liên quan đến bệnh động mạch vành, tiểu đường và huyết áp cao đều có liên quan đến rối loạn chức năng tình dục. Ở bất cứ người trẻ nào, tiêu thụ thực phẩm này quá nhiều đều dễ ảnh hưởng đến quá trình thai sản. Nó có thể làm rối loạn lượng tinh trùng bất thường và ảnh hưởng đến quá trình mang thai ở phụ nữ.

Thực phẩm chiên rán ảnh hưởng cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Do đó, đây được xem là thực phẩm hàng đầu phụ nữ mang thai, phụ nữ muốn giảm cân cần kiêng. Bạn có thể chuyển qua các thực phẩm ít chế biến dầu mỡ hơn hoặc sử dụng các loại dầu tốt.

Đồ uống có cồn

Một sự thật rằng, đồ uống có cồn ảnh hưởng lớn đến chức năng tình dục ở cả nam và nữ.

Nó có thể làm giảm ham muốn tình dục và có thể khiến bạn khó đạt được cực khoái hơn. Việc hấp thụ quá nhiều đồ uống có cồn gây rối loạn cương dương, giảm sản xuất testosterone ở nam. Nguy cơ rối loạn cương dương lâu dài có liên quan đến việc sử dụng nhiều rượu. Trên thực tế, những người đàn ông phụ thuộc vào rượu có từ 60 - 70% nguy cơ mắc các vấn đề tình dục. Trong đó phổ biến nhất là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất ham muốn tình dục.

Thực phẩm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Ảnh: Internet

Tốt hơn hết, bạn không nên dùng quá nhiều bia, rượu, các loại thức uống có cồn, nhất là về lâu về dài.

Các thực phẩm tốt cho sức khỏe tình dục ở cả nam lẫn nữ

Cá

Ít ai biết rằng cá là thức ăn đại bổ. Trong đó các loại cá chép, cá nước lạnh (cá hồi, cá thu), tốt cho cơ quan sinh sản. Cá chép có vị ngọt, tính bình, giàu protid, lipid, các khoáng chất và vitamin giúp lợi thủy, hạ khí thông nhũ và bổ thận tráng dương. Cá nước lạnh, như cá thu và cá hồi rất giàu axit béo omega-3 thiết yếu, có tác dụng làm giảm sự sản sinh ra prostaglandin trong cơ thể phụ nữ.

Các loại cá tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

Có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như cháo cá chép, lẩu cá chép, cá hấp, cá sốt có thể cải thiện đời sống tình dục hoàn hảo cho nam và nữ giới.

Trứng gà

Một nguyên liệu dễ tìm và dễ thưởng thức có tác dụng hữu hiệu cho chức năng sinh lý. Sự thực trứng gà rất giàu protein, vitamin hữu hiệu với sinh lý phái mạnh. Thực phẩm này sau khi quan hệ cũng sẽ giúp quý ông phục hồi “tinh binh” nhanh chóng.

Ăn trứng gà cũng giúp tăng khối lượng cơ bắp, món ăn thích hợp cho những người tập gym và mong muốn giảm cân với chế độ ăn lành mạnh, ít béo.

Hàu biển

Hàu được biết đến là sản phẩm top 1 bổ thận, tráng dương hiệu quả. Hàu biển giàu nguồn vitamin, kẽm và các vi chất khác kích thích khả năng tình dục mạnh mẽ ở nam giới đặc biệt là với những ai bị yếu sinh lý, di tinh, mộng tinh thì hàu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo không nên bỏ qua.

àu biển giàu nguồn vitamin, kẽm và các vi chất khác kích thích khả năng tình dục mạnh mẽ ở nam giới. Ảnh: Internet

Hàu có thể chế biến nhiều món như hàu nướng phô mai, hàu nướng mỡ hành, cháo hàu, hàu chiên trứng, hàu sốt bò… Bạn lưu ý ăn một lượng hàu vừa đủ để cân bằng cơ thể.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, không chỉ giúp duy trì tử cung khỏe mạnh mà còn có thể điều trị u xơ tử cung.

Theo các chuyên gia, phụ nữ bị u xơ tử cung uống trà xanh đều đặn trong vòng 8 tuần có thể giảm xơ tử cung. Trà xanh còn có tác dụng phòng chống bệnh tiểu đường, tốt cho người mong muốn cải thiện chức năng miễn dịch, chống lão hóa, tăng cường sức khỏe mỗi ngày.

Chuối

Chuối chứa nhiều vitamin B6, hỗ trợ hình thành hợp tử bằng cách điều chỉnh các hoóc môn thúc đẩy quá trình rụng trứng. Chuối cũng có lượng kali và vitamin C cao cải thiện tình trạng tình trùng hay chất lượng trứng kém (do thiếu kali và vitamin B6).

Vitamin trong chuối có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Các cặp vợ chồng trẻ đang cố gắng thụ thai có thể bổ sung chuối vào bữa sáng.

Các sản phẩm sữa

Các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, sữa và bơ hàng ngày tốt cho sức khỏe tử cung và cơ quan sinh sản. Sữa dồi dào protein và các chất quan trọng cải thiện các căn bệnh gan, thận, loãng xương, và hữu ích cho việc tăng cường thể trạng, giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

Giá đỗ

Giá đỗ giàu hàm lượng vitamin B2, caroten, vitamin C, vitamin B12 không chỉ tốt cho người bị bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, cao huyết áp mà đặc biệt bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý nam giới hữu hiệu.

Loại rau mầm này thể thoải mái thưởng thức với nhiều cách chế biến khác nhau như giá đỗ xào cật heo, canh giá đỗ cà chua, nước ép giá đỗ... đều rất ngon miệng mà hiệu quả đầy bất ngờ. Bạn nên chọn các loại giá có xuất xứ rõ ràng, giá có thân dài vừa phải, có rễ và không mập mạp sẽ an toàn hơn các loại giá không rễ và thân mọng nước.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung các loại hạt như hạnh nhân, hạt lanh, hạt điều giàu axit béo omega-3 và cholesterol tốt, đóng vai trò giúp cơ thể sản sinh tối ưu các hormon, trái cây và rau xanh, chất xơ cũng là một trong những lựa chọn không thể thiếu cho cơ thể mỗi ngày.

- Bạn cũng không nên thức khuya có liên quan giữa thiếu ngủ và sinh hoạt thất thường gây vô sinh, không ăn vặt, các món ăn chứa lượng chất béo lớn. Không lạm dụng thuốc tránh thai, quan hệ tình dục bừa bãi hay chú ý việc tắm rửa tránh xối mạnh nước vào thẳng 'cô bé' sẽ khiến vi khuẩn bị đẩy ngược đi lên tử cung gây viêm loét, tắc ống dẫn trứng gây vô sinh.