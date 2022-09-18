Loại nước ép được xem là ‘thần dược’ thải độc gan, trị mụn, tốt cho xương khớp, bạn có thể chế biến ngay cho gia đình

Sức khỏe 18/09/2022 05:30

Loại nguyên liệu trên được chỉ ra chính là khoai tây, bạn có thể dùng món nước ép này để tăng cường sức khỏe cho cả gia đình nhé.

Từ lâu khoai tây đã được biết đến là một loại thực phẩm lành mạnh. Trong khoai tây, nhiều loại vitamin tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật được chuyên gia khuyên dùng. Thay vì chế biến bằng cách chiên rán, hấp, nấu canh, một cốc nước ép khoai tây có lợi cho cơ thể.

Dinh dưỡng trong nước ép khoai tây

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, nước ép khoai tây là nguồn dồi dào của phytochemical, vitamin và khoáng chất như vitamin C, kali, canxi, sắt, kẽm, phốt pho, vitamin B và đồng chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ trên Báo Dân sinh, trong Đông y, khoai tây phát huy tác dụng tốt trong điều trị dạ dày, đau bụng, tiêu viêm… cực tốt. Chưa kể, khoai tây có công dụng làm đẹp da, giúp da mịn đẹp lên trông thấy. Do đó, không nói ngoa khi cho rằng thứ nước uống nguyên chất từ khoai tây sạch không chỉ có công dụng hỗ trợ chữa nhiều bệnh mà còn giúp làm đẹp da, giảm cân.

Loại nước ép được xem là ‘thần dược’ thải độc gan, trị mụn, tốt cho xương khớp, bạn có thể chế biến ngay cho gia đình - Ảnh 1
Khoai tây có rất nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Trong khoai tây ép chứa hàng loạt vitamin như: vitamin C, vitamin B, kali, chất chống oxy hóa. Bạn có thể uống một lượng nước ép trước bữa ăn sẽ giúp cải thiện được tình trạng sức khỏe.

Các lợi ích của nước ép khoai tây

Tăng cường miễn dịch

Nước ép khoai tây dồi dào vitamin C, được xem là chất chống oxy hóa hòa tan có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch, chống lại nhiễm trùng và cảm lạnh thông thường. Vitamin C cũng tăng cường chống lại nhiều virus, vi khuẩn, các mầm bệnh gây hại có thể gây ra các bệnh mãn tính. Do đó, sử dụng nước ép khoai tây giúp tăng cường sức khỏe.

Giúp làm đẹp da

Với các loại vitamin được chỉ ra, nước ép khoai tây tươi giúp làm sáng da, loại bỏ bụi bẩn, do đó rất hữu ích cho việc làm mờ các nốt sẹo mụn, mụn thâm và đặc biệt tốt với người bị chàm, căn bệnh thường xảy ra vào mùa đông. Bạn có thể sử dụng nước ép tươi trực tiếp làm mặt nạ hoặc uống nước ép khoảng 10 - 15 ngày để cảm nhận hiệu quả.

Loại nước ép được xem là ‘thần dược’ thải độc gan, trị mụn, tốt cho xương khớp, bạn có thể chế biến ngay cho gia đình - Ảnh 2
Nước ép khoai tây giúp da dẻ đẹp hơn mỗi ngày. Ảnh: Internet

Giảm viêm và đau khớp, ngăn bệnh gout

Nước ép khoai tây tươi có thuộc tính chống viêm, được biết đến là một bài thuốc tự nhiên giảm đau ở khuỷu tay, cổ, lưng vai và đầu gối. Kali là thành phần tăng cường chức năng cơ bắp tốt nhất.

Ngoài ra, nước ép khoai tây có tác dụng phá bỏ sự tích tụ tinh thể axit uric trong ngón chân và các khớp, giúp giảm bệnh gout trong cơ thể. Vào mùa đông, thường xuyên bị đau khớp ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn có thể uống nước ép này 2 lần/ngày.

Tốt cho thận, tim mạch và dạ dày

Kali dồi dào được xem là chất điện giải, giúp điều hòa chất lỏng của cơ thể. Nó đồng thời, giúp làm sạch động mạch bị chặn và tăng lưu lượng máu đến tim, giúp ngăn ngừa bệnh tim cũng như tình trạng vôi hóa mạch máu trong các động mạch.

Nước ép khoai tây tươi có tác dụng tốt với những người bị chứng khó tiêu và trào ngược dạ dày giúp trị viêm dạ dày, đầy hơi, trướng bụng.

Loại nước ép được xem là ‘thần dược’ thải độc gan, trị mụn, tốt cho xương khớp, bạn có thể chế biến ngay cho gia đình - Ảnh 3
Nước ép khoai tây tăng cường thải độc gan, tốt cho bệnh tim mạch. Ảnh: Internet

Giải độc gan, thải độc cơ thể

Nước ép khoai tây tươi có chứa chất giải độc tốt mà còn cải thiện chức năng của phổi, gan, bàng quang. Ngoài ra, loại nước này không chứa cholesterol và có khả năng cải thiện tuần của các thế báo trong cơ thể, giúp loại bỏ cholesterol dư thừa.

Lưu ý khi uống nước ép khoai tây

- Cũng theo vị lương y Bùi Hồng Minh cho biết thêm, khi làm nước ép khoai tây nên để nguyên cả vỏ bởi lẽ vỏ khoai tây chứa nhiều vitamin, khoáng chất cực tốt cho sức khỏe, đặc biệt phát huy hiệu quả trong chữa trị những vấn đề về da.

Tuyệt đối không dùng khoai tây đã biến chất, khoai tây có vỏ ngoài chuyển xanh, ruột bị thâm, khoai đã mọc mầm… có thể gây ngộ độc cực nguy hiểm.

Loại nước ép được xem là ‘thần dược’ thải độc gan, trị mụn, tốt cho xương khớp, bạn có thể chế biến ngay cho gia đình - Ảnh 4
Những lưu ý khi uống nước ép khoai tây. Ảnh: Internet

- Tránh kết hợp khoai tây trứng gà: Khoai tây và trứng gà khi kết hợp với nhau trong một món ăn cũng dễ làm tăng hàm lượng cholesterol xấu gây ra béo phì, mà béo phì là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch chuyển hóa.

- Không ăn khoai tây cả vỏ hay khoai đông lạnh, để lâu: Trong ẩm thực với khoai tây chú ý không nên ăn vỏ khoai tây, không nên ăn khoai tây đã để lâu, không nên ăn khoai tây để đông lạnh vì dễ gây độc đối với cơ thể con người.

Cách làm nước khoai tây ép

Bạn có thể thực hiện cách làm nước ép khoai tây như sau:

- Chuẩn bị: 2 củ khoai tây lớn+ 2 cốc nước (tùy chọn)

- Cách làm:

+ Khoai tây để cả vỏ đem rửa sạch, cắt thành những miếng nhỏ, có thể làm 4 hoặc nhiều miếng nếu củ to hơn.

+ Cho khoai tây và nước vào máy xay sinh tố xay nhuyễn từ 2 đến 3 phút. Lọc nước khoai tây và để lạnh.

Nếu bạn không muốn uống mình nước ép khoai tây, hãy thử pha thêm nước ép trái cây hoặc rau củ quả khác mà bạn thích.

Bạn cũng có thể sử dụng máy ép để thực hiện nhanh nhất.

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