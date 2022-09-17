4 loại trái cây có tác dụng giảm cân, ‘đốt cháy mỡ thừa’, tăng tuổi thọ hoàn hảo cho cơ thể

Sức khỏe 17/09/2022 10:25

Bạn hoàn toàn không phải nghi ngại việc bổ sung trái cây giúp cơ thể có thêm năng lượng hàng ngày, đồng thời giúp giảm cân.

Bởi lẽ, đây là một trong những nhóm thức ăn có lượng dinh dưỡng cao, rất ít calo, lại hiệu quả tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật cho cơ thể.

Có những nhóm trái cây chứa ít calo, mang đến tác dụng giảm cân, chống lão hóa và ngược lại, có những nhóm trái cây khiến cơ thể tăng cân, phát sinh các vấn đề về da. Quan trọng, việc bạn chọn ăn như thế nào và ăn ở mức độ bao nhiêu là đủ.

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Những loại trái cây tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Dưới đây là 4 loại trái cây ăn đến đâu giảm cân đến đó bạn có thể ‘bỏ túi’ cho mình:

Quả lê

Trong Đông y, trái lê không chỉ là loại quả cung cấp dưỡng chất dồi dào mà còn là một loại thuốc bổ, vô cùng tốt cho sức khỏe. Trong trái lê có khá nhiều chất xơ hỗ trợ trao đổi chất trong cơ thể nhưng lại không chứa calo và đến 90% là nước giúp thanh lọc cơ thể, đào thải lượng chất béo bên trong.

Ăn lê có tác dụng giảm cân còn bởi chất xơ của lê có tính xốp nên sẽ nhanh chóng làm đầy bao tử và có cảm giác no, sẽ hạn chế sự thèm ăn của bạn. Lê còn rất giàu Vitamin C, vitamin K, kali, chất đạm, carbs,..cung cấp một lượng folate, provitamin A và niacin rất quan trọng đối với chức năng tế bào và sản xuất năng lượng, hỗ trợ sức khỏe cho làn da và chữa lành vết thương.

4 loại trái cây có tác dụng giảm cân, ‘đốt cháy mỡ thừa’, tăng tuổi thọ hoàn hảo cho cơ thể - Ảnh 2
Quả lê hoàn hảo cho việc duy trì sức khỏe, giảm cân. Ảnh: Internet

Lê cũng tốt cho tiêu hóa, chống ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch hoàn hảo. Ngoài ra, nó còn là một vị thuốc chữa ho, trị đau dạ dày…

Bưởi

Nhắc đến bưởi, từ lâu loại quả này đã nằm trong thực đơn giảm cân quen thuộc của chị em phụ nữ. Loại quả được xem là có những dưỡng chất dồi dào như protein, vitamin C, kali, canxi, natri giúp ngăn ngừa táo bón, tốt cho tim, hiệu quả giảm cân vượt trội.

Theo Y học cổ truyền, bưởi có vị ngọt chua, có công năng lưu thông khí huyết, nhuận phế thanh tràng, bổ huyết kiện tỳ, còn có thể dự phòng tắc động mạch não. Những hợp chất đặc biệt trong bưởi giúp đốt cháy chất béo, giúp cơ thể no lâu mà vẫn cung cấp lượng vitamin thiết yếu.

4 loại trái cây có tác dụng giảm cân, ‘đốt cháy mỡ thừa’, tăng tuổi thọ hoàn hảo cho cơ thể - Ảnh 3
Ăn bưởi giúp tăng sức đề kháng, đốt cháy mỡ thừa. Ảnh: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng nhận thấy rằng khi giữ nguyên thói quen ăn uống nhưng ăn nửa quả bưởi mỗi ngày trước bữa ăn và kiên trì hơn 12 tuần có thể giúp giảm cân hiệu quả.

Một số thành phần như Naringenin hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường, cải thiện độ nhạy cảm của cơ thể với insulin. Thường xuyên ăn bưởi sẽ có hiệu quả trong điều trị bệnh tiểu đường. Vitamin C có tác dụng loại bỏ tàn nhang trên da rất tốt. Flavonoid làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Chuối

Chuối chứa nhiều kali và một số dưỡng chất quan trọng có ích cho việc trao đổi chất, giúp giảm cân. Chuối no lâu và tăng cảm giác no, vì vậy, chỉ 1 quả chuối đã giúp bạn có thêm năng lượng. Ăn một quả chuối sẽ cung cấp năng lượng cần thiết cho dạ dày, sau đó uống một chút nước, bạn sẽ bớt cảm giác thèm ăn, thúc đẩy quá trình cơ thể đốt cháy chất béo.

Bạn nên chọn các loại chuối còn hơi xanh, chưa chín quá để đảm bảo dưỡng chất.

4 loại trái cây có tác dụng giảm cân, ‘đốt cháy mỡ thừa’, tăng tuổi thọ hoàn hảo cho cơ thể - Ảnh 4
Chuối tăng năng lượng và ít béo. Ảnh: Internet

Cam

Là một trong những loại quả hàng đầu mà các chuyên gia khuyên bổ sung cho cơ thể. Cam nhiều nước, giàu vitamin C và chất xơ, lượng calo thấp, giúp no lâu. Vitamin trong quả cam còn được chỉ ra, nếu bạn ăn đều đặn giúp phòng bệnh đột quỵ, tăng cường hệ thống miễn dịch, phòng tránh các loại virus và các bệnh viêm, nhiễm. Ăn quả cam trực tiếp hiệu quả cao hơn so với uống nước ép cam.

Bạn nên ăn trái cây như thế nào để tăng cường sức khỏe?

- Ăn trái cây buổi sáng là tốt nhất: Ăn trái cây trước khi nạp năng lượng khác được chỉ ra giúp bạn dễ tiêu hóa và chuyển hóa các dưỡng chất cho cơ thể.

Do trái cây chứa hàm lượng fructose cao, nên tốt nhất là ăn vào buổi sáng sau một giấc ngủ dài ban đêm, tránh khiến giấc ngủ bị rối loạn nếu ăn quá khuya. Bạn nên ăn nó trước khi bạn nạp năng lượng như ăn trước bữa sáng hoặc trước bữa trưa.

- Ăn 2-3 tiếng trước bữa ăn: Bạn ăn khi bụng đói cồn cào và chưa có thức ăn cho cơ thể cũng không tốt. Cách hiệu quả hơn đó chính là việc bạn ăn 1-2 tiếng trước các bữa ăn hàng ngày. Cách này sẽ giúp bạn có đủ thời gian để không cảm thấy chướng hơi, đầy bụng và dạ dày sẽ được làm sạch để sẵn sàng nhận nguồn thực phẩm tiếp theo. Bạn cũng có thể ăn ít đi vì đã bổ sung năng lượng từ trái cây lành mạnh trước đó, giúp giảm cân.

- Loại trái cây không nên ăn trước bữa cơm: Cà chua bi, cam, táo gai, chuối, hồng

Do hàm lượng pectin và kapokol trong cà chua bi rất cao nên không thích hợp ăn cà chua bi khi bụng đói, nếu ăn lúc đói sẽ dễ dàng kết hợp với axit trong dạ dày rồi tạo thành các cục không tan. Cam và táo gai có tính axit tương đối cao. Chuối làm tăng tốc độ vận động của dạ dày và ruột, khi đó bạn sẽ xuất hiện các triệu chứng khó chịu về đường tiêu hóa.

Quả hồng có chứa nhiều và một chất hòa tan là tanin đỏ, hai chất này sau khi kết hợp với axit dịch vị sẽ tạo thành cục cứng, hay còn được gọi là “hồng thạch” nên không thích hợp ăn hồng khi bụng đói.

- Ăn đa dạng các loại trái cây: Các loại trái cây khác nhau có chứa những dưỡng chất khác nhau như trái bơ chứa nhiều vitamin K, B5, B6 và E trong khi chuối chứa nhiều kali…Bằng việc ăn nhiều loại trái cây, cơ thể sẽ hấp thu đầy đủ dưỡng chất.

- Ăn trái cây theo mùa và thưởng thức các giống khác nhau được xem là tốt hơn cho cơ thể và bạn cũng tận dụng các dưỡng chất lành mạnh có trong trái cây. Điều tiên quyết là bạn có thể sử dụng trái cây sạch, trái cây tự trồng.

- Ngoài ra, nếu bạn đang bị bệnh thận, hãy ăn những loại trái cây ít kali như đu đủ, táo, lê, ổi,... Những người bị hội chứng ruột kích thích (IBS) nên tránh các loại trái cây giàu chất xơ như táo, cam và chuối.

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Quả hồng là một trong những loại thực phẩm được chỉ ra có chứa nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Dẫu vậy, một số nhóm đối tượng không thích hợp sử dụng loại trái cây này.

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