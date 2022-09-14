Kể tên những nhóm người ‘đại kỵ’ với quả hồng, tốt nhất không nên ăn kẻo ngộ độc, tắc ruột

Sức khỏe 14/09/2022 07:51

Quả hồng là một trong những loại thực phẩm được chỉ ra có chứa nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Dẫu vậy, một số nhóm đối tượng không thích hợp sử dụng loại trái cây này.

Theo các nghiên cứu, hồng chứa lượng vitamin C, chất xơ, vitamin A, các chất chống oxy hóa như beta-carotene, lutein, lycopene và cryptoxanthins, canxi, kali hay vitamin B9 được chỉ ra rất dồi dào trong những quả hồng.

Loại quả này cũng giàu glucose, fructose, sucrose, protein. Với hàm lượng vitamin C cao, quả hồng đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu hàng ngày. Do đó, nó mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Kể tên những nhóm người ‘đại kỵ’ với quả hồng, tốt nhất không nên ăn kẻo ngộ độc, tắc ruột - Ảnh 1
Quả hồng giàu dinh dưỡng cho cơ thể. Ảnh: Internet

Hồng cũng rất bổ ích ở cả dưới dạng tươi và sấy khô. Hồng sấy khô có vị giống với nho khô. Tất cả các loại hồng đều thích hợp để sấy khô, nhưng loại không hột là tốt nhất.

Các lợi ích khi ăn hồng có thể được liệt kê ra như:

- Tăng cường hệ miễn dịch, chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

- Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

- Phòng chống ung thư

- Giảm cao huyết áp

- Cải thiện tình trạng máu lưu thông

- Hỗ trợ sức khỏe mắt

- Giảm cholesterol

- Chống lão hóa hiệu quả

Những nhóm người không thích hợp ăn quả hồng

Mặc dù rất có lợi, tuy nhiên, quả hồng được chỉ ra kiêng kỵ với một số người:

Người bị đau dạ dày, trĩ

Chất tannin trong các quả hồng, đặc biệt hồng chưa chín có thể ảnh hưởng đến niêm mạc ruột, nhu động ruột dễ khiến cơ thể khó tiêu, đầy bụng, thậm chí gây ra buồn nôn, nôn mửa… Nếu vô tình ăn nhiều hồng cùng một lúc sẽ bị vón lại, tạo thành khối bã ở khu vực ruột non, dễ dẫn đến tắc ruột.

Thậm chí nếu thường xuyên ăn với liều lượng cao sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư cổ họng hoặc mũi. Những người đang có vấn đề về dạ dày, gan, thận, mắc bệnh trĩ ăn hồng giòn dẫn đến tình trạng khó tiêu hóa, khiến bệnh nặng thêm.

Kể tên những nhóm người ‘đại kỵ’ với quả hồng, tốt nhất không nên ăn kẻo ngộ độc, tắc ruột - Ảnh 2
Một số nhóm bệnh không thích hợp khi ăn hồng. Ảnh: Internet

Do đó, khi ăn hồng nên nhai kỹ để dễ tiêu hóa, tốt nhất nên lựa những quả chín, vị ngọt, không ăn nếu thấy quả có vị chát.

Người bị đường huyết

Với quả hồng chín, lượng đường trở nên cao hơn và khiến insulin tăng khó kiểm soát. Các chứng bệnh liên quan đến căn bệnh này đều dễ phát sinh khi ăn hồng quá nhiều. Do đó, quả hồng không thích hợp cho nhóm người mắc bệnh tiểu đường và được khuyên nên tránh để bảo vệ sức khỏe.

Người bị đói

Ăn hồng lúc bụng đói dễ sinh thành sỏi. Do lúc bụng đói, chất tannin và pectin trong quả hồng khi ở môi trường a-xít của dạ dày sẽ kết tụ lại, các khối kết tụ này khi không xuống được ruột non sẽ lưu lại trong dạ dày.

Kể tên những nhóm người ‘đại kỵ’ với quả hồng, tốt nhất không nên ăn kẻo ngộ độc, tắc ruột - Ảnh 3
Người bị đau dạ dày nên tránh ăn hồng. Ảnh: Internet

Theo Dược sĩ dinh dưỡng Lê Kim Phụng, nguyên giảng viên trường Đại học Y dược TP HCM chia sẻ với báo VnExpress, nên dùng khoảng một giờ sau ăn. Ngâm rửa thật sạch và gọt vỏ trước khi ăn, nhất là vỏ trái hồng còn xanh để tránh các loại hóa chất bảo quản và hạn chế chất tanin.

Người uống rượu, bia

Hồng có tính hàn, được chỉ ra ‘đại kỵ’ với nhóm người uống bia, rượu thường xuyên. Đặc biệt khi vừa uống rượu xong, bạn không nên ăn hồng. Vị cay hơi đắng, tính nóng có độc của rượu ngay lập tức phản ứng với dạ dày, chất tanin sẽ tạo thành một chất sền sêt, dính nhầy, dễ kết hợp với cellulose tạo thành cục máu đông, lâu ngày sẽ gây tắc ruột.

Ngoài ra, tanin còn gây cản trở sự hấp thụ của chất sắt từ các loại rau trong các bữa ăn. Do đó, nên ăn hồng sau bữa ăn.

Bạn cũng không nên ăn hồng với khoai lang, thịt ngỗng, canh cua, các loại hải sản bởi chúng có các chất kỵ nhau, tanin trong quả hồng dễ kết tủa với các loại protein, tinh bột từ khoai lang cũng dễ sản sinh ra một lượng lớn acid dạ dày.

Gọt sạch vỏ hồng khi ăn, tránh ăn vỏ ngoài. Khi ăn bạn nhai thật kĩ, với người già và trẻ nhỏ, nên đổi sang ăn trái hồng đã chín mềm hoặc trái hồng sấy khô (hồng mứt) để tránh bị nghẹn.

3 công dụng hàng đầu của lạc luộc cho sức khỏe, món ăn nhiều người yêu thích

3 công dụng hàng đầu của lạc luộc cho sức khỏe, món ăn nhiều người yêu thích

Là một trong những món ăn dân dã, quen thuộc đối với người Việt Nam, lạc luộc được chỉ ra có rất nhiều công dụng cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   cách ăn hồng cách ăn hồng tốt cho sức khỏe những lưu ý khi ăn hồng

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 35 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 35 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 35 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm