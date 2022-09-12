Ung thư là căn bệnh hàng đầu được cảnh báo cần cảnh giác và sớm phát hiện. Bất cứ loại ung thư nào cũng dễ dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Đặc biệt, chúng tiến triển rất nhanh và bằng nhiều phương pháp nâng cao, các bác sĩ mới hỗ trợ bệnh nhân giảm bệnh. Đừng để cơ thể mắc ung thư là nhiều lời khuyên từ chuyên gia.

Cá được xếp trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chẳng hạn như: môi trường sống, cách chế biến,... cá phát sinh ra nhiều bệnh tật ảnh hưởng đến cơ thể người.

Bạn nên cảnh giác với một số loại cá ‘tiềm ẩn’ những mối nguy có thể gây bệnh sau đây:

Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới vào tháng 12 năm 2009đ, cá ngừ vây xanh là loại cá có hàm lượng thủy ngân cao đến mức các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn loại cá này.

Một khi cơ thể tích độc thủy ngân, người có thể bị ngộ độc. Niêm mạc miệng bị tổn thương, phát sinh dấu hiệu mòn đường tiêu hóa, thận và mao mạch, trẻ em cũng có thể gây tổn thương não.

Cá ngừ vây xanh có nguy cơ tuyệt chủng nhưng cũng có khả năng nhiễm thủy ngân cao. Ảnh: Internet

Cá rô đại dương

Cá rô đại dương bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xếp vào nhóm loại cá dễ bị nhiễm thủy ngân nhất. Lý do là loại cá này sống ở đáy biển nên dễ nhiễm thủy ngân hơn. Những dấu hiệu nhiễm bệnh do thủy ngân dễ dàng dẫn đến cơ thể mắc bệnh ung thư và đó là nguyên nhân hàng đầu cảnh báo mỗi người nên chú ý.

Loại cá này cũng ăn tạp nên dễ bị nhiễm độc tố và vi sinh vật sống trong nước. Nên chọn các loại cá đồng, cá sông, một số môi trường nước lành mạnh sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Cá khô

Cá khô vốn được nhiều người dùng làm thực phẩm tích trữ, sử dụng lâu dài. Món ăn đặc biệt ngon miệng và dễ chế biến. Tuy nhiên, các loại động vật khi chết sau 1 giờ sẽ bị phân giải, đạm bị phân giải sẽ tạo ra histamine (thường xuất hiện với cá biển), nếu bảo quản không tốt lượng histamine càng nhiều, tạo độc tố cao, con người ăn vào sẽ bị dị ứng ngay.

Các loại cá khô. Ảnh: Internet

Chưa kể trong quá trình phơi sấy, vi sinh, nấm mốc độc hại có thể phát triển trên cá khô. Chất này có thể không gây dị ứng tức thời mà tác hại lâu dài trong 5-10 năm sau, thậm chí có thể gây ung thư.

Chưa kể, cá khô có thể chứa lượng muối cao dẫn đến những nguy cơ tăng huyết áp, làm vỡ hoặc tắc nghẽn các động mạch gây bệnh tim mạch, ung thư. Do đó việc ăn những loại cá này lâu dài còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cá muối mặn

Vào năm 2017, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của WHO đã xếp món cá muối vào danh sách thực phẩm gây ung thư cấp độ 1. Điều đó có nghĩa là cơ quan này đã có đủ bằng chứng cho thấy cá muối có thể gây ung thư cho con người.

Lượng muối ướp cá quá nhiều từng được chỉ rõ nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng, đặc biệt phát triển vào những độ tuổi trưởng thành nếu thường xuyên dùng. Một số chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng chỉ cần ăn một kg cá muối mặn kiểu Trung Quốc cũng độc ngang với việc hút 250 điếu thuốc. Tốt nhất bạn nên ngừng ăn những loại cá chứa quá nhiều muối mặn. Bạn có thể ăn cùng các món canh, rau, ăn số lượng vừa phải để tránh nguy cơ gây bệnh cao.

Một số loại cá muối có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư vì lượng muối quá cao. Ảnh: Internet

Cách ăn cá tốt cho sức khỏe

- Mặc dù những cảnh báo về các loại cá có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, có rất nhiều món cá chứa dinh dưỡng lành mạnh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày chúng ta nên để trong thực đơn hàng ngày.

- Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi người nên ăn ít nhất 2 bữa cá, tương đương khoảng 340g cá/tuần. Đối với các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu... mỗi người nên ăn ít nhất 140g/tuần. Phụ nữ sắp hoặc đang có thai, cho con bú không nên ăn quá 280g. Đàn ông và phụ nữ không mang thai có thể ăn tối đa 560g cá béo/tuần.

- Cá hấp là món ăn nhẹ nhàng, thích hợp cho mùa hè. Bạn hãy ướp cá trong 20 phút với gia vị, gừng, sả. Đối với các miếng cá dày, nên hấp trong 6 phút. Chú ý không để nước trong nồi hấp cạn. Không sử dụng bất cứ loại dầu nào.

Chế biến các loại cá lành mạnh. Ảnh: Internet

- Không ăn cá khi đói: Người bị gút nên hạn chế ăn cá khi đói để tránh làm bệnh thêm trầm trọng. Nguyên nhân là ăn cá khi bụng rỗng sẽ làm tăng lượng purine chuyển hóa thành dạng axit uric, một loại axit làm tổn thương ở mô, dẫn đến bệnh gút.

- Không ăn ruột và mật cá: Ruột cá là bộ phận bẩn nhất do dễ bị nhiễm các loại độc tố và vi sinh vật sống dưới nước hoặc ký sinh trùng như trứng sán, trứng giun và giun xoắn. Do đó, nếu ăn ruột cá phải rửa thật sạch bằng muối, nấu chín, tránh nguy cơ mắc bệnh ký sinh trùng. Ăn mật cá có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp thậm chí tử vong. Lưu ý khi chế biến nên tránh làm vỡ mật cá, tránh để dịch mật cá bắn vào mắt.

- Không ăn khi bị ho: Người ho lâu ngày và phải dùng thuốc điều trị không nên ăn cá, đặc biệt là cá biển để tránh bị dị ứng. Trong cá biển có chứa nhiều histamine, khi được nạp vào cơ thể quá nhiều có thể gây dị ứng, không có lợi cho sức khoẻ. Sử dụng thuốc ho hay các thuốc kháng sinh liều cao cũng không nên ăn cá vì có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

- Ăn cá song song các loại thực phẩm lành mạnh như các loại đậu, rau củ quả tươi, trứng hay sữa giúp trao đổi chất, phòng ngừa bệnh loãng xương, tốt cho sức khỏe hơn mỗi ngày.