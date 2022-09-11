3 món ăn ‘không ngọt’ nhưng khiến đường huyết tăng vọt, nguy hiểm nhất là số 1 không ai ngờ tới

Sức khỏe 11/09/2022 16:40

Nếu bệnh tim mạch dẫn đầu thế giới về nguy cơ tử vong thì bệnh tiểu đường cũng đứng hàng đầu trong nhóm bệnh nguy cấp cần phòng tránh nhất thế giới.

Có hàng triệu người tử vong do các nguyên nhân có liên quan đến bệnh tiểu đường dẫn đến những biến chứng khác nhau như: Đột quỵ, bệnh lý tim mạch, suy thận, mù lòa, bệnh thần kinh dẫn đến yếu cơ, tê bì, buốt các ngón tay.

3 món ăn ‘không ngọt’ nhưng khiến đường huyết tăng vọt, nguy hiểm nhất là số 1 không ai ngờ tới - Ảnh 1
Kiểm tra bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

Ngoài một số nguyên nhân do di truyền, suy yếu hệ miễn dịch hay trẻ cai sữa mẹ sớm, việc tiêu thụ thực phẩm với chế độ ăn uống không khoa học, dư thừa tinh bột, chất béo cũng chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tiểu đường. Thực chất, nhiều loại thức ăn khiến lượng đường huyết tăng vọt mà đôi khi chúng ta không ngờ tới. Bạn có thể xem sau đây:

1. Thức ăn chứa nhiều muối

Các loại thực phẩm như dưa muối, thịt muối, cá muối... có chứa lượng muối rất cao. Nếu ăn quá nhiều muối sẽ khiến cho huyết áp tăng cao, dễ tăng cân, và có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin. Chúng ta có thể không ngờ tới những thức ăn này dẫn đến bệnh tiểu đường. Thực chất, việc ăn mặn dẫn đến các nguy cơ về bệnh ung thư, bệnh tim mạch được cảnh báo trong nhiều năm qua.

Với lượng muối thêm vào thức ăn được khuyên chỉ nên dưới 5g/ngày hoặc ít hơn nữa được các chuyên gia khuyên. Thực chất, trong thực phẩm cũng đã chứa sẵn lượng muối nhất định, nên khi nêm nếm thức ăn, chúng ta chỉ dùng ở mức vừa phải các loại gia vị như: xì dầu, dầu hào, bột ngọt, tương. Ngoài ra, nên cảnh giác với các loại thức ăn đóng gói, đồ hộp chế biến sẵn.

3 món ăn ‘không ngọt’ nhưng khiến đường huyết tăng vọt, nguy hiểm nhất là số 1 không ai ngờ tới - Ảnh 2
Món ăn mặn dẫn đến bệnh tiểu đường nặng hơn. Ảnh: Internet

2. Cháo

Cháo không thích hợp cho người tiểu đường. Với món ăn này, chúng ta có thể ăn nhiều hơn mức bình thường vì nhanh đói. Thực tế, cháo khi vào cơ thể rất dễ bị hấp thụ làm đường huyết tăng nhanh, gây bất lợi cho việc kiểm soát lượng đường huyết. Ngoài ra, với những loại cháo gói ăn liền, gia vị từ cháo, bạn cũng nên cảnh giác tránh nạp vào cơ thể.

3 món ăn ‘không ngọt’ nhưng khiến đường huyết tăng vọt, nguy hiểm nhất là số 1 không ai ngờ tới - Ảnh 3
Những thức ăn khiến đường huyết tăng vọt. Ảnh: Internet

3. Rau củ nhiều tinh bột

Rau củ nhiều tinh bột được các chuyên gia khuyên người bệnh tiểu đường không nên ăn. Thực tế, các loại rau củ nhiều tinh bột có thể làm lượng đường trong máu tăng không khác gì các món bánh kẹo.

Các loại rau củ có tinh bột chứa một lượng lớn carbs hơn so với các loại rau không chứa tinh bột như bông cải xanh, súp lơ trắng, bắp cải và rau diếp. Tinh bột sau khi vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành đường và hấp thụ vào máu khiến tuyến tụy phải làm việc năng suất hơn, điều đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Một số loại củ cải đường, ngô, bí đỏ, khoai tây, khoai môn... đều là những loại rau củ giàu tinh bột mà bạn nên cảnh giác.

Một số thực phẩm chứa insulin tự nhiên, tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Rong biển: Rong biển có giá trị dinh dưỡng cao và rất giàu polysaccharide rong biển, protein, chất béo, caroten và vitamin A, B, C. Trong đó, polysaccharide rong biển có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu. Ngoài ra, món ăn này còn tốt cho người thiếu máu, người mắc bệnh xương khớp và giúp thanh nhiệt, thải độc cho cơ thể. Bạn có thể kết hợp nấu cũng đậu hũ, trứng hoặc thịt.

Đậu bắp: Đậu bắp rất thích hợp cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chất nhầy trong đậu bắp có thể giúp giải độc, làm chậm quá trình hấp thụ đường và cải thiện lipid máu.

Đậu bắp cũng chứa carotenoid, rất có lợi cho việc duy trì hoạt động và bài tiết bình thường của insulin, cũng như cân bằng lượng đường trong máu. Đây còn được xem là thực phẩm vàng tốt cho người già, phòng chống bệnh loãng xương, giúp giảm các cholesterol xấu nên rất có lợi cho cơ thể. Đậu bắp cũng chữa ho, viêm họng, giúp hệ tiêu hóa trơn tru và ngừa lão hóa hiệu quả.

3 món ăn ‘không ngọt’ nhưng khiến đường huyết tăng vọt, nguy hiểm nhất là số 1 không ai ngờ tới - Ảnh 4
Món ăn tốt cho người bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

Khoai mỡ: Mặc dù giàu tinh bột nhưng lượng tinh bột trong khoai mỡ rất lành mạnh, không chứa calo. Đây là một loại thực phẩm tốt với ít chất béo, nó chứa myricetin, một chất phytochemical giúp cơ thể điều chỉnh lượng đường trong máu. Magiê, kẽm và vitamin B1 và ​​B2 thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp insulin hoạt động hiệu quả cho người bệnh tiểu đường.

Người bệnh tiểu đường có thể sử dụng món ăn này giúp no lâu mà không gây béo hiệu quả.

Mướp đắng: Được khuyên là thực phẩm hàng đầu có lợi cho người bệnh tiểu đường. Mướp đắng có chứa momordica glucoside, có tác dụng kích thích bài tiết insulin; pectin và chất xơ thô trong mướp đắng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, kích thích nhu động ruột và giải quyết vấn đề táo bón.

Loại thực phẩm này cũng chứa một polypeptide đặc biệt, tương tự như insulin, giúp giảm lượng đường trong máu. Do đó, sử dụng mướp đắng để tránh đường huyết tăng vọt. Bạn cũng có thể sử dụng nước uống, sinh tố. Tuy nhiên, đây là loại nước có tính mát, bạn không nên uống quá nhiều dẫn đến tiêu chảy. Bạn cũng nên xem cơ địa có phản ứng với loại nước này không trước khi sử dụng đều đặn. Tham khảo thêm ý kiến bác sĩ để có được lời khuyên thích hợp nhất cho thể trạng của mình.

Những người ‘kiêng kỵ’ với bưởi, càng ăn nhiều càng rước bệnh vào người

Những người ‘kiêng kỵ’ với bưởi, càng ăn nhiều càng rước bệnh vào người

Được biết đến là những loại trái cây tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, bưởi cần lưu ý với một số nhóm người.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh tiểu đường thực phẩm cho người tiểu đường các món ăn tăng đường huyết

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm