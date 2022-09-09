Chi tiền triệu đi làm đẹp, 2 cô gái nhận về ‘kết cục’ môi sưng to đùng

Sức khỏe 09/09/2022 17:16

Biến chứng sau khi tiêm filler tại spa, 2 cô gái đã phải ‘vỡ mộng’ làm đẹp và nhận về cái kết …khóc ròng.

Từ trước đến nay, có nhiều thông tin cảnh báo về việc cần thận trọng khi thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ, phẫu thuật, tuy nhiên không ít người vẫn gặp phải tình trạng sau khi trở về đã gặp biến chứng nguy hiểm. Mới đây, tình trạng môi sưng to khiến 2 cô gái này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cầu cứu bác sĩ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chị L.N.H.T (25 tuổi, ở Bình Chánh) vào viện trong tình trạng môi sưng nề, bầm tím, sờ vào có khối căng cứng trong môi. Do vùng môi có nhiều nếp nhăn nên trước đó có đến spa để tiêm filler xóa nhăn với giá 3,5 triệu đồng. Sau 3 ngày, môi căng cứng, phù nề, mua thuốc giảm sưng về uống nhưng tình trạng không cải thiện.

Chi tiền triệu đi làm đẹp, 2 cô gái nhận về ‘kết cục’ môi sưng to đùng - Ảnh 1

Môi bệnh nhân bị biến chứng. Ảnh: Người Lao Động

Chị T.H (30 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng nhập viện trong tình trạng môi sưng to, đau nhức, sờ vào có khối cứng lổn nhổn bên dưới môi. Trước đó, chị đến spa tiêm filler với giá 2,5 triệu đồng làm đẹp môi. Sau 2 ngày, môi sưng to, căng cứng.

TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu, cho biết vùng môi của cả hai bệnh nhân trên đều bị sưng phù, căng cứng, mủ trắng bên dưới, sờ vào rất đau, cho thấy tình trạng nhiễm trùng cấp với mức độ viêm khá nặng.

Bác sĩ cũng nói thêm với báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân có thể do cơ sở spa không tuân thủ kiểm soát nhiễm, thực hiện vô trùng không đúng cách, dùng các loại chất làm đầy kém chất lượng, hay tiêm quá nhiều trong một lần… Nhiều người bệnh còn gặp trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy, gây nguy hiểm khôn lường. "Các ổ nhiễm trùng vùng hàm mặt đều cần xử trí sớm do có liên quan chặt chẽ với sọ não. Khi có nhiễm trùng vùng hàm mặt dễ lan tràn lên nền sọ gây viêm não, màng não. Đây là biến chứng nặng và rất nguy hiểm, có thể để lại những di chứng rất nặng nề về thần kinh".

Hai bệnh nhân đều được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc vết thương hằng ngày. Sau 3 ngày, tình trạng vết thương của cả hai đã cải thiện.

Bánh trung thu ngon miệng nhưng 5 nhóm bệnh cần cẩn trọng khi nạp vào cơ thể kẻo ‘rước họa vào người’

Bánh trung thu ngon miệng nhưng 5 nhóm bệnh cần cẩn trọng khi nạp vào cơ thể kẻo ‘rước họa vào người’

Hàng năm, vào dịp Rằm tháng 8, không khí đón Tết trung thu trở nên rộn ràng, trong đó bánh trung thu là món ăn được rất nhiều người ưa chuộng.

Xem thêm
Từ khóa:   biến chứng tiêm filler tiêm filler thẩm mỹ làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm