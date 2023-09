Chi tiền triệu đi làm đẹp, 2 cô gái nhận về ‘kết cục’ môi sưng to đùng

Biến chứng sau khi tiêm filler tại spa, 2 cô gái đã phải ‘vỡ mộng’ làm đẹp và nhận về cái kết …khóc ròng.

Từ trước đến nay, có nhiều thông tin cảnh báo về việc cần thận trọng khi thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ, phẫu thuật, tuy nhiên không ít người vẫn gặp phải tình trạng sau khi trở về đã gặp biến chứng nguy hiểm. Mới đây, tình trạng môi sưng to khiến 2 cô gái này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cầu cứu bác sĩ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chị L.N.H.T (25 tuổi, ở Bình Chánh) vào viện trong tình trạng môi sưng nề, bầm tím, sờ vào có khối căng cứng trong môi. Do vùng môi có nhiều nếp nhăn nên trước đó có đến spa để tiêm filler xóa nhăn với giá 3,5 triệu đồng. Sau 3 ngày, môi căng cứng, phù nề, mua thuốc giảm sưng về uống nhưng tình trạng không cải thiện.

Môi bệnh nhân bị biến chứng. Ảnh: Người Lao Động

Chị T.H (30 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng nhập viện trong tình trạng môi sưng to, đau nhức, sờ vào có khối cứng lổn nhổn bên dưới môi. Trước đó, chị đến spa tiêm filler với giá 2,5 triệu đồng làm đẹp môi. Sau 2 ngày, môi sưng to, căng cứng.

TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu, cho biết vùng môi của cả hai bệnh nhân trên đều bị sưng phù, căng cứng, mủ trắng bên dưới, sờ vào rất đau, cho thấy tình trạng nhiễm trùng cấp với mức độ viêm khá nặng.

Bác sĩ cũng nói thêm với báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân có thể do cơ sở spa không tuân thủ kiểm soát nhiễm, thực hiện vô trùng không đúng cách, dùng các loại chất làm đầy kém chất lượng, hay tiêm quá nhiều trong một lần… Nhiều người bệnh còn gặp trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy, gây nguy hiểm khôn lường. "Các ổ nhiễm trùng vùng hàm mặt đều cần xử trí sớm do có liên quan chặt chẽ với sọ não. Khi có nhiễm trùng vùng hàm mặt dễ lan tràn lên nền sọ gây viêm não, màng não. Đây là biến chứng nặng và rất nguy hiểm, có thể để lại những di chứng rất nặng nề về thần kinh".

Hai bệnh nhân đều được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc vết thương hằng ngày. Sau 3 ngày, tình trạng vết thương của cả hai đã cải thiện.

