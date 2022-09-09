5 thành phần thêm cùng mật ong đốt cháy chất béo, giảm cân hiệu quả

Để kể tên về một số món ăn, một số công thức có tác dụng tăng cường sức khỏe , đốt cháy chất béo, giúp cơ thể khỏe mạnh không thể không nhắc đến mật ong .

Trong cuộc sống ngày nay, có quá nhiều món ăn chứa chất béo dễ khiến phụ nữ tăng cân, cùng với chế độ làm việc và sinh hoạt thiếu cân bằng có thể là nguyên nhân khiến cân nặng tăng vọt. Hầu như chúng ta đều mong muốn giảm nhưng điều đó không thực sự dễ dàng. Phụ nữ cần có thói quen và chế độ ăn uống lành mạnh.

Mật ong có thể được sử dụng như một chất thay thế đường nhưng lại cung cấp vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe tổng thể. Thay vì làm tăng thêm chất béo và calo, mật ong có thể cân bằng lượng đường và giúp giảm cân khi tiêu thụ với số lượng phù hợp. Các hormone thiết yếu trong mật ong giúp ngăn chặn sự thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

Đối với các loại mật ong nguyên chất, lượng chất béo, cholesterol và natri đều tương đường 0 calo, do đó nó là loại mật ngọt tự nhiên tốt cho sức khỏe. Mật ong có chứa các enzym, nhiều vitamin, khoáng chất và nước nên có thể giúp làn da khoẻ mạnh, tươi tắn hơn chỉ sau một thời gian ngắn. Nó thậm chí được xem là một loại thuốc kháng sinh trị ho, cảm lạnh, tốt cho tiêu hóa, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, làm trẻ hóa làn da.

Mật ong hỗ trợ giảm cân khi dùng đúng cách. Ảnh: Internet

5 thành phần thêm vào mật ong hiệu quả giảm cân vượt trội

Đa số, việc lựa chọn mật ong có thể uống vào sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ là ‘thời gian vàng’ để giúp cơ thể trao đổi chất lành mạnh nhất. Uống nước ấm với mật ong vào sáng sớm có thể là cách giảm cân hiệu quả, vì nó giúp tăng cường trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra, bạn có thể thêm vào mật ong các thành phần này để gia tăng hiệu quả:

Trà chanh mật ong trước bữa sáng

Thêm 2-3 thìa mật ong vào nước trà chanh có thể đem lại hiệu quả giảm cân kỳ diệu.

Chanh là loại trái cây có múi chủ yếu được trồng để lấy nước. Chanh là loại quả ít calo, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa... nên đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể, không chỉ giảm cân mà còn làm đẹp da, giải độc gan hiệu quả.

Việc uống chanh mật ong trước bữa sáng cũng có ích trong việc tăng cường trao đổi chất, từ đó hệ tiêu hóa sẽ xử lý thực phẩm một cách trơn tru và nhanh chóng, hạn chế nguy cơ tích mỡ. Tuy nhiên người bị đau dạ dày không nên sử dụng thức uống này hoặc sử dụng một lượng vừa phải.

Chanh mật ong có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Bạn chỉ nên dùng 1 thìa chanh nhỏ và một lát chanh nguyên chất để tăng cường hiệu quả. Bạn có thể uống trước khi đi ngủ, tuy nhiên khi uống chanh mật ong vào buổi tối bạn nên nhớ uống trước khi đi ngủ ít nhất 30 phút và đảm bảo dạ dày đã có thức ăn khi uống chanh, mật ong.

Pha tỏi ngâm mật ong

Trong khi tỏi giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất thì mật ong có khả năng kiềm chế cơn đói, từ đó giúp giảm cân một cách hiệu quả. Tỏi mật ong được xem như những vị thuốc hiệu quả cho nhiều căn bệnh, kể cả ung thư. Vì vậy, việc ngâm sẵn một hũ tỏi, mật ong có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe, đặc biệt là các loại bệnh như: tim mạch, cơ thể biếng ăn, thiếu sức đề kháng…

Chúng cũng có thể giải độc cơ thể, làm sạch nội tạng của bạn bằng cách loại bỏ các chất độc. Chỉ cần thường xuyên tiêu thụ hỗn hợp mật ong tỏi vào buổi sáng, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, đặc biệt là giảm cân và hỗ trợ đường tiêu hóa.

Tỏi và mật ong tăng cường sức khỏe. Ảnh: Internet

Nước quế mật ong

Quế vừa được xem là một gia vị, vừa được xem là một vị thuốc có lợi cho sức khỏe. Quế có nhiều chất kháng khuẩn và chống ký sinh trùng. Quế cũng cải thiện độ nhạy insulin và sự trao đổi chất cũng như huyết áp và mức cholesterol. Theo một số nghiên cứu, mật ong kết hợp với quế giúp kiểm soát lượng đường tăng đột biến bằng cách giảm chất béo trung tính (loại chất béo trong máu) và là một lựa chọn tốt cho những ai muốn giảm cân.

Nếu bạn đang muốn giảm cân, hãy uống một muỗng cà phê mật ong và 1/4 muỗng cà phê quế trong một ly nước mỗi ngày. Uống loại nước này trước bữa ăn sáng 30 phút khi bụng đói và buổi tối trước khi ngủ, điều này sẽ giúp bạn giảm cân nặng.

Trà xanh và mật ong

Trà xanh được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe và trong đó có hỗ trợ giảm cân. Uống trà xanh đã trở thành một xu hướng sức khỏe mà bạn có thể tận dụng vào sáng sớm. Một cốc trà xanh pha loãng, thêm một thìa mật ong. Lượng mật ong thêm vào trà xanh hoặc trà gừng có thể thay thế đường công nghiệp, giúp ngon miệng và giảm cân.

Ngoài ra, trà xanh có 2 thành phần chính - catechin, một loại chất chống oxy hóa và caffein. Cả 2 thành phần này đều thúc đẩy lượng năng lượng mà cơ thể có thể sử dụng. Ngoài ra, catechin chịu trách nhiệm phá vỡ các phân tử chất béo.

Trà xanh mật ong. Ảnh: Internet

Trà gừng mật ong

Bạn có thể thêm gừng, bạc hà, đây đều là những nguyên liệu kết hợp lành mạnh, tăng cường thải độc và chống lão hóa cho cơ thể. Việc sử dụng gừng ngâm mật ong đúng cách sẽ giúp cơ thể tăng cường được sức đề kháng, chữa được nhiều bệnh thường gặp và đặc biệt làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Trong gừng có chứa những chất ức chế gây béo và có khả năng đốt cháy lượng chất béo có trong cơ thể. Thế nên làm giảm mỡ bụng và giảm lượng Cholesterol, giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Mật ong cũng có tác dụng rất tốt bởi trong mật ong có các thành phần dưỡng chất khác nhau giúp tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng một lượng vừa phải, đặc biệt nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu có các vấn đề về dạ dày.

Trà gừng mật ong tăng cường sức khỏe, đốt cháy chất béo. Ảnh: Internet

Bạn có thể ngâm gừng mật ong cho đến khi thấy miếng gừng quắt lại là có thể sử dụng được. Hàng ngày pha từ 1-2 thìa hỗn hợp vào nước ấm để uống.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý: không nên uống quá nhiều gừng ngâm mật ong bởi vì sẽ gây nóng cho cơ thể. Không cho trẻ dưới 1 tuổi dùng thức uống có mật ong để tránh các hiện tượng gây ngộ độc.