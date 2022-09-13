3 công dụng hàng đầu của lạc luộc cho sức khỏe, món ăn nhiều người yêu thích

Sức khỏe 13/09/2022 11:36

Là một trong những món ăn dân dã, quen thuộc đối với người Việt Nam, lạc luộc được chỉ ra có rất nhiều công dụng cho sức khỏe.

Không phải lạc rang, lạc muối (vừng) hay bất cứ món ăn cầu kì nào, lạc luộc có cách chế biến đơn giản, nhưng lại rất dễ ăn. Lạc luộc có thể là món ăn chơi nhưng cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Dinh dưỡng trong lạc

Củ lạc (đậu phộng) nằm trong top các món ăn được gọi ‘siêu thực phẩm’ tương tự như các loại hạt có dầu như mắc ca, hạnh nhân, điều... chúng giàu vitamin, chất chống oxy hoá, chất béo không bão hoà và axit béo omega - 3 rất tốt cho sức khoẻ.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, đây là một trong những loại đậu dồi dào dưỡng chất cho cơ thể, nguồn cung cấp protein lành mạnh giúp cho nhiều hoạt động thể chất của cơ thể diễn ra trơn tru. Đây cũng là một trong những loại hạt dinh dưỡng với hàm lượng chất xơ, kẽm, phốt pho cao, lượng GI thấp và thậm chí còn được mệnh danh là 'hạt trường sinh'. 

Theo chuyên gia dinh dưỡng, hai loại hạt này có giá trị dinh dưỡng tương tự nhau, có thể dùng các loại hạt đó trong một bữa ăn nhẹ rất hữu ích.

3 công dụng hàng đầu của lạc luộc cho sức khỏe, món ăn nhiều người yêu thích - Ảnh 1
Lợi ích của lạc (đậu phộng). Ảnh: Internet

Công dụng của lạc

Chính vì dồi dào vitamin và các khoáng chất, củ lạc có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Trong đó có thể kể tên 3 tác dụng hàng đầu:

Tăng cường năng lượng

Lạc (đậu phộng) được chỉ ra là một chất tăng cường năng lượng tuyệt vời vì chúng chứa carbohydrate, chất béo và protein với số lượng phù hợp. Lạc rất giàu dầu béo và protein, có tác dụng bổ khí huyết, dưỡng huyết, thông sữa với phụ nữ sau sinh.

Điều đó có nghĩa là ăn lạc có thể giúp duy trì năng lượng mà không lo tăng cân miễn là bạn ăn chúng với số lượng phù hợp. Thực tế ăn đậu phộng thường xuyên còn có thể giúp kiểm soát cân nặng vì đây là một nguồn tuyệt vời của chất xơ, chất béo lành mạnh và protein, giúp giảm cảm giác thèm ăn nhưng no lâu, thích hợp cho những người thường xuyên tập thể thao.

Bằng cách này, bạn không phải trải qua những cơn đói không cần thiết và bớt thèm ăn quà vặt hơn. Lạc cũng là một nguồn năng lượng tốt giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất.

3 công dụng hàng đầu của lạc luộc cho sức khỏe, món ăn nhiều người yêu thích - Ảnh 2
Lạc cũng là một nguồn năng lượng tốt giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất. Ảnh minh họa: Internet

Ổn định đường huyết

Trong đậu phộng có chứa mangan, là một khoáng chất đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa chất béo và carbohydrate, giúp hấp thụ canxi và duy trì sự ổn định đường huyết. Từ việc này, lạc có thể giúp giảm nguy cơ bệnh động mạch vành và đột quỵ vì giảm cholesterol “xấu” (LDL), đồng thời làm tăng mức cholesterol “tốt” (HDL) trong máu. 

Vì ít carbs lại có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Lạc là một lựa chọn ăn nhẹ tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường.

Giúp cơ thể trẻ đẹp hơn

Thành phần vitamin trong lạc (đậu phộng) có tác dụng ngăn ngừa lão hóa sớm, ngăn chặn các gốc tự do phát sinh. Nguồn chất béo thực vật dồi dào trong lạc vô cùng hữu ích cho da và tóc, giúp da dẻ trẻ đẹp, trì hoãn những dấu hiệu lão hóa tốt hơn. Vitamin C, E giúp làn da trở nên sáng hơn, khỏe. Vitamin B-complex thiết yếu và folate có trong đậu phộng cũng rất tốt để thúc đẩy tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc, kích thích sự mọc tóc.

Ngoài những công dụng trên, lạc cũng có rất nhiều lợi ích cho não bộ, tăng khả năng ghi nhớ của bộ não, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, giúp điều hòa quá trình vận chuyển đường ruột tốt hơn, đồng thời giúp xương chắc khỏe. Trong một báo cáo được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, các nghiên cứu cho thấy chất béo không bão hòa và các hợp chất hoạt tính sinh học trong lạc có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

3 công dụng hàng đầu của lạc luộc cho sức khỏe, món ăn nhiều người yêu thích - Ảnh 3
Thành phần vitamin trong lạc (đậu phộng) có tác dụng ngăn ngừa lão hóa sớm, ngăn chặn các gốc tự do phát sinh. Ảnh: Internet

Với loại hạt này, cách ăn tốt nhất là chúng ta nên ăn lạc trực tiếp, thuần túy, không ướp muối và trong lớp vỏ. Trong đó, lạc luộc chính là món ăn hoàn hảo nhất. Khi ăn, nên tránh nhấm nháp lạc trước màn hình để kiểm soát lượng nạp vào. Bạn có thể thêm hạt thìa là, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế và các loại gia vị khác. Sau đó cho một lượng nhỏ muối thích hợp vào sẽ giúp lạc luộc thơm ngon hơn.

4 loại cá có nguy cơ ‘tích độc’ thủy ngân, ăn nhiều dễ gây ung thư

4 loại cá có nguy cơ ‘tích độc’ thủy ngân, ăn nhiều dễ gây ung thư

Cá là loại thực phẩm có lợi, tuy nhiên, một số loại cá sau nên hạn chế ăn, đặc biệt những loại ‘tích độc’ thủy ngân có hại cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   lạc luộc cách lạc luộc ngon dinh dưỡng lạc luộc

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 31 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 31 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 31 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm