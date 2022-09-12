Vào thời điểm mãn kinh , ở phụ nữ, cơ thể có những chuyển biến rất rõ rệt. Điều đó được chỉ ra việc estrogen ở cơ thể giảm đi, kinh nguyệt trở nên thất thường hơn, giảm kinh nguyệt, khó ngủ, bứt rứt trong người, cân nặng có thể tăng hơn, đôi khi bạn bốc hỏa và đổ mồ hôi vào ban đêm, ngủ ngáy hay giảm ham muốn tình dục…

Tuổi xuân vốn là điều quý giá và là ước mong của bất cứ phụ nữ nào. Tất nhiên, vì tuổi tác lại là quy luật diễn ra theo thời gian, tất cả mọi người đều thuận theo và chúng ta chỉ vun đầy bằng việc chăm sóc cơ thể thật tốt, giúp tuổi trẻ dài lâu hơn.

Nếu gặp các dấu hiệu trên, bạn đừng quá lo lắng bởi điều đó là việc bình thường. Bạn có thể tìm đến bác sĩ để được tư vấn về sức khỏe , chăm sóc bản thân tốt hơn, tăng cường bổ sung vitamin và luyện tập để phần nào đó nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh. Ngược lại, nếu cơ thể phụ nữ mãn kinh quá muộn (sau tuổi 55) dễ gặp phải một số tình trạng sức khỏe.

Trong nhiều năm qua, ung thư vú cảnh báo đến phụ nữ tình trạng sức khỏe không tốt. Ngoài bệnh lý thông thường, phụ nữ độc thân, không sinh con, không cho con bú, sinh con đầu lòng muộn, có kinh lần đầu sớm hay mãn kinh muộn được chỉ ra có yếu tố mắc bệnh hơn so với người bình thường. Với yếu tố tuổi tác càng cao, nguy cơ mắc bệnh càng tăng.

Theo thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng hơn 15.230 phụ nữ mới mắc và hơn 6.100 người tử vong do ung thư vú. Vì vậy, việc phòng tránh căn bệnh này là vô cùng cần thiết.

Ung thư vú có 4 giai đoạn. Ảnh: Internet

Khi bị ung thư, giai đoạn 4 được xem là nguy hiểm, nếu phát hiện sớm, người bệnh có khả năng chữa trị tốt hơn.

Ung thư nội mạc tử cung

‎‎Ung thư nội mạc tử cung bắt nguồn từ lớp tế bào tạo nên đường giữa của tử cung, được gọi là nội mạc tử cung. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng phổ biến hơn trong độ tuổi 45 - 75 tuổi. Hầu hết các trường hợp được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ từ 50 đến 60 tuổi; 92% trường hợp xảy ra ở phụ nữ trên 50 tuổi.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2013 đã chỉ ra rằng ung thư nội mạc tử cung có mối liên quan trực tiếp với thời gian mãn kinh muộn. Sử dụng estrogen trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung.

Khi nghi ngờ ung thư nội mạc tử cung các bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm chẩn đoán trong đó bao gồm: Siêu âm vùng chậu hoặc siêu âm qua ngã âm đạo thường được sử dụng để xác định độ dày nội mạc tử cung hoặc khối u trong lòng tử cung. Nội soi tử cung và sinh thiết tổn thương hoặc nạo nội mạc tử cung để chẩn đoán mô bệnh học.

Hóa trị được chỉ định cho các bệnh ở giai đoạn đầu hoặc giai đoạn nặng có nguy cơ cao, bệnh tái phát và di căn xa. Một số bệnh nhân sẽ được chỉ định hóa trị.

Ung thư buồng trứng

Một căn bệnh nguy hiểm được nhắc đến chính là ưng thư buồng trứng. Là tình trạng các tế bào trong buồng trứng tăng sinh vượt quá mức kiểm soát của cơ thể. Nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn ở những người mãn kinh muộn, thường là sau 52 tuổi.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1500 phụ nữ mới mắc và gần 900 người tử vong do ung thư buồng trứng.

Ung thu buồng trứng nguy hiểm. Ảnh: Internet

Những người uống estrogen hoặc sử dụng liệu pháp hormone để làm chậm quá trình mãn kinh, điều trị các triệu chứng rối loạn tiền mãn kinh thì nguy cơ mắc ung thư buồng trứng càng cao. Do đó, trước khi muốn sử dụng các phương pháp này, bạn cần gặp bác sĩ để nhận được tư vấn.

Những loại thức ăn tốt cho phụ nữ thời kì mãn kinh

Bạn có thể bổ sung các loại thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng giúp nâng cao sức khỏe trong thời kỳ mãn kinh sau đây:

Đậu nành

Đậu nành là nguồn estrogen thực vật dồi dào, có thể giúp giảm hoặc ngăn ngừa các triệu chứng mãn kinh ở một số phụ nữ. Đậu nành nguyên chất và đậu nành lên men đều giúp cơ thể khỏe mạnh, phụ nữ có thể bổ sung cho mình.

Các loại trái cây tươi

Hoa quả là nguồn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, ít calo, giàu chất xơ và nhiều nước, giúp no lâu và tăng sức đề kháng. Các loại quả mọng đặc biệt cung cấp vitamin, collagen cho cơ thể. Phụ nữ có thể chọn bổ sung trong thực đơn.

Tuy nhiên, nên lưu ý không ăn quá nhiều hoa quả trong một ngày, để tránh thêm quá nhiều đường vào chế độ ăn uống.

Nhóm trái cây tươi tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Hạnh nhân

Quả hạnh nhân rất giàu chất béo tốt, giúp hạn chế ảnh hưởng của tình trạng thiếu hụt estrogen khi cơ thể bước vào thời kì mãn kinh. Loại quả này cũng rất giàu magie, vitamin E, vitamin B2 và một số khoáng chất có lợi như mangan và đồng.

Trứng

Tất cả chất dinh dưỡng chúng ta cần để có năng lượng và giúp xương chắc khỏe đều có trong trứng. Lý do là đây là nguồn thực phẩm rất giàu vitamin D, sắt và vitamin B.

Các loại đậu

Đậu đỗ là nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe chung. Các loại hạt này làm chậm sự hấp thụ glucos trong máu, hạn chế sự thèm ăn, giúp no lâu. Ngoài ra còn là thực đơn giàu chất xơ, protein có hàm lượng chất béo thấp đặc biệt tốt cho phụ nữ mãn kinh. Có thể dùng chế biến thành nhiều món ăn như salad, súp, các món hầm hoặc bánh, ăn trực tiếp theo sở thích của từng người.

Bổ sung các loại đậu cho cơ thể. Ảnh: Internet

Thực phẩm giàu Omega 3

Một số loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá tuyết có thể hạn chế sự thay đổi tâm trạng đột ngột của phụ nữ trong thời kì mãn kinh. Chất béo Omega 3 cung cấp năng lượng, giúp giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.

Ngoài ra, uống dầu cá cũng giúp giảm căng thẳng ở phụ nữ mãn kinh.

Thực phẩm giàu sắt

Phụ nữ mãn kinh có nguy cơ thiếu máu cao, vì vậy cần bổ sung các thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ và rau lá xanh. Chia nhỏ thành các bữa ăn trong ngày và đa dạng cách chế biến để chăm sóc cơ thể. Cần lưu ý không ăn quá nhiều, tránh tình trạng thừa sắt, sẽ gây ra độc tính.

Chú ý: Nên giảm đường, các chất béo, đồ ăn mặn trong bữa ăn hàng ngày. Tăng cường canxi, chất béo tốt, duy trì tập thể dục đều đặn sẽ có lợi cho cơ thể.