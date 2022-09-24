Sự khác biệt trong cách ăn uống ở Nhật và ở Việt Nam: 3 món thực phẩm nước bạn ăn ít, chúng ta lại ăn nhiều dễ gây ung thư

Sức khỏe 24/09/2022 08:33

Nhật Bản được biết đến là một trong những quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư rất thấp, và cũng được mệnh danh là xứ sở của những người sống thọ.

Ở Nhật, cách ăn uống giúp họ giảm tỷ lệ bệnh tật cao hơn và đứng đầu trong các cường quốc về ẩm thực lành mạnh. Ít ai biết rằng, Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ tương đồng. Không chỉ là ‘hàng xóm láng giềng’ có vị trí địa lý gần nhau hơn, thức ăn mà chúng ta dùng cũng có những điểm chung.

Tuy nhiên, cách ăn của người Nhật lại được chỉ ra khác với Việt Nam chúng ta. Điều đó cũng phần nào lí giải sức khỏe và thể trạng của chúng ta không giống họ.

Sự khác biệt trong cách ăn uống ở Nhật và ở Việt Nam: 3 món thực phẩm nước bạn ăn ít, chúng ta lại ăn nhiều dễ gây ung thư - Ảnh 1
Người Nhật ăn uống khác người Việt. Ảnh: Internet

1/ Cơm trắng

Cơm trắng là món thực phẩm có ở Việt Nam và Nhật. Tuy nhiên, thay vì sử dụng cơm nhiều với mong muốn ‘ăn no và khỏe mạnh’, người Nhật lại không dùng như chúng ta. Thay vào đó, họ sử dụng một lượng tinh bột từ cơm trong bữa ăn ở mức vừa phải. Đồng thời, họ cũng chia nhỏ thành từng phần khác nhau giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào người.

Món ăn quốc dân sushi chính là thực phẩm được gọi tên khi cơm được chia thành các phần nhỏ. Và ngoài ra, họ còn kết hợp rất nhiều các món ăn chung với cơm trong bữa ăn giúp giảm tỷ lệ ăn cơm nhưng vẫn no và đủ dưỡng chất. Họ còn kết hợp cơm với một loại giấm nhẹ, giấm làm tăng hương vị và có tác dụng giúp giảm bớt lượng chất béo nạp vào cơ thể. Ở mức độ thích hợp, nó còn giúp cân bằng đường ruột, điều hòa, ổn định huyết áp, ngăn ngừa các nguy cơ các thể bệnh liên quan đến hệ tim mạch như vỡ động tĩnh mạch, đột quỵ…

Sự khác biệt trong cách ăn uống ở Nhật và ở Việt Nam: 3 món thực phẩm nước bạn ăn ít, chúng ta lại ăn nhiều dễ gây ung thư - Ảnh 2
Người Nhật ít ăn cơm hơn. Ảnh: Internet

Mặt khác, ăn cơm tuy không gây ung thư, nhưng nó lại dễ gây nên tình trạng tăng huyết áp, béo phì, mỡ máu, tiểu đường... đây đều là các tác nhân gây ung thư.

Theo chế độ dinh dưỡng được khuyên, mỗi người trưởng thành nên ăn trung bình mỗi bữa 2 lưng bát cơm, không nên ăn quá nhiều.

2/ Ít ăn đồ chế biến sẵn

Trong thời điểm hiện tại, các thực phẩm chế biến sẵn ở các nước như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc trở nên phổ biến. Vì tiện lợi và dễ dàng thưởng thức, do đó, nó cũng được nhiều người ưa chuộng.

Thực phẩm chế biến sẵn được chỉ ra bao gồm các thành phần không có lợi như: các chất bảo quản, chất béo, muối, đường… có tỷ lệ dẫn đến nguy cơ béo phì và bệnh tật tăng rất cao, cũng như gây ung thư rất cao. Các loại thức ăn đóng gói sẵn, nước ngọt, thịt đông lạnh, thịt viên, mì ăn liền, khoai tây chiên, bánh nướng đóng bao bì nằm trong những nhóm thực phẩm chế biến sẵn không tốt cho sức khỏe.

Sự khác biệt trong cách ăn uống ở Nhật và ở Việt Nam: 3 món thực phẩm nước bạn ăn ít, chúng ta lại ăn nhiều dễ gây ung thư - Ảnh 3
Những bữa ăn của người Nhật. Ảnh: Internet

Và đi ngược lại xu hướng này, người Nhật chú trọng vào bữa ăn nhanh, lành và khỏe mạnh hơn. Họ ưu tiên các đồ ăn tươi và rất dễ chế biến như salad, canh rong biển, rong nho…Ngoài ra, cá tươi giàu omega - 3 cũng là loại thực phẩm mà họ yêu thích.

Hiện tại, nhiều nơi đã thay việc sử dụng các thực phẩm kém lành mạnh và chế biến sẵn bằng các thực phẩm dinh dưỡng có lợi cho cơ thể hơn. Do đó, chúng ta chú ý vào khâu nguyên liệu và cách chế biến đối với các thức ăn nhanh, chế biến sẵn này.

3/ Không dùng đồ nhiều đường

Mặc dù Nhật Bản nổi tiếng với một số loại bánh ngọt như mochi, bánh nướng, bánh mì nhân đậu đỏ… Tuy nhiên, nó thường chỉ xuất hiện vào dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, ít khi xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày. Ngoài ra, họ ưu tiên đưa các thành phần là trái cây và các loại nguyên liệu giàu vitamin, ít béo, ít đường, ít ngọt và hầu như có lợi cho sức khỏe.

Sự khác biệt trong cách ăn uống ở Nhật và ở Việt Nam: 3 món thực phẩm nước bạn ăn ít, chúng ta lại ăn nhiều dễ gây ung thư - Ảnh 4
Những loại bánh nhiều đường ngọt. Ảnh: Internet

Cách chế biến ít dùng gia vị được xem là giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Chẳng hạn như khi giảm muối sẽ ngăn nguy cơ tăng huyết áp và hàng loạt căn bệnh tim mạch, ung thư, suy thận… Thay thế đường tinh luyện bằng một số loại đường thô, sirup hoặc mật từ thực vật sẽ có lợi hơn cho cơ thể.

Cách giúp người Nhật giảm cân, tăng cường sức khỏe

Ngoài ra, cách người Nhật giữ gìn vóc dáng, duy trì cân nặng và tăng tuổi thọ còn được chỉ ra ở những cách hiệu quả sau:

Bữa sáng ăn nhiều và nhiều món ăn

Trong văn hóa Nhật Bản, bữa sáng là quan trọng nhất trong ba bữa ăn, vì vậy phụ nữ Nhật sẽ chuẩn bị một bữa sáng phong phú và lành mạnh cho gia đình mỗi sáng. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng bữa sáng trong ba bữa ăn không chỉ quan trọng nhất đối với sức khỏe mà còn khó khiến bạn tăng cân nhất.

Nấu ăn chú ý đến các món nước

Ở Nhật Bản, bạn khó có thể nhìn thấy khói khi họ nấu ăn. Phương pháp nấu ăn của người Nhật chủ yếu là ăn sống hoặc hấp. Do đó, ẩm thực Nhật Bản còn được gọi là "ẩm thực nước".

Trong chế độ ăn uống của người Nhật, thường có ít dầu, ít muối và ít gia vị hơn. Nguyên tắc ăn uống là giữ nguyên hương vị của các nguyên liệu khác nhau càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, ẩm thực Nhật Bản hiếm khi sử dụng các phương pháp nấu ăn như chiên, rán.

Sự khác biệt trong cách ăn uống ở Nhật và ở Việt Nam: 3 món thực phẩm nước bạn ăn ít, chúng ta lại ăn nhiều dễ gây ung thư - Ảnh 5
Canh, soup tiện lợi và ngon miệng, tốt cho tiêu hóa của người Nhật. Ảnh: Internet

Các phương pháp nấu như hấp, trộn lạnh và đun sôi có thể cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hoạt chất khác phong phú nhất, làm giảm việc sản xuất các chất gây ung thư, có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe và tuổi thọ của người Nhật.

Đi bộ

Người Nhật không nổi bật bởi cơ thể cường tráng. Tuy nhiên, họ có sức khỏe dẻo dai. Họ tập thể dục vừa phải bằng cách đi bộ dậy sớm hàng ngày. Điều này giúp tăng cường nguồn vitamin D tự nhiên từ ánh nắng mặt trời, cải thiện chức năng xương khớp và phòng ngừa nhiều loại bệnh khác nhau. Ngay cả nhân viên văn phòng cũng dành nhiều thời gian hơn để đi lại mỗi ngày, họ dành trung bình 1-2 giờ mỗi ngày để đi bộ và đi xe đạp. Họ thay thế việc chơi thể thay, tập thể dục bằng cách mỗi ngày đi bộ 10 nghìn bước.

Tắm hơi

Người Nhật được mệnh danh là những người thích tắm nhất thế giới, họ có nhiều phương pháp tắm rất độc lạ nhưng lại tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như tắm rượu gạo, tắm hoa, tắm súp rau, tắm táo, tắm rừng... những phương pháp tắm này không chỉ làm sạch cơ thể, mà còn có tác dụng ngăn ngừa và chữa một số bệnh, thư giãn căng thẳng.

Nghi thức tắm hơi không chỉ là thư giãn mà còn tốt cho sức khỏe. Nhờ hơi từ suối nước nóng để giải tỏa những căng thẳng về tinh thần và thể chất, giúp giảm các bệnh tật bên trong một cách hiệu quả.

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Từ khóa:   bệnh ung thư sức khỏe người Nhật thực phẩm dinh dưỡng

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