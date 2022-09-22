TP.HCM: Người phụ nữ 44 tuổi đang ngủ thì đột quỵ nặng, nhập viện cấp cứu khẩn cấp

Sức khỏe 22/09/2022 21:08

Như mọi ngày, người phụ nữ chuẩn bị dậy đi làm vào 6h sáng đột nhiên thấy tay chân mình không thể cử động, đứng dậy, chị được chuyển viện cấp cứu, chẩn đoán đột quỵ trong lúc ngủ.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, tại bệnh viện, chị TTAN (44 tuổi, TP.HCM) được tiếp nhận trong tình trạng yếu nửa người bên phải, nói khó, có biểu hiện mất ý thức vận động. Người nhà cho hay, chị N. luôn nhìn lên trần nhà, không thể đứng dậy, chẳng thể nói năng được.

Tại đây, các BS kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ. Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy bà N. bị nhồi máu não bán cầu trái, tắc động mạch não giữa trái. Do đây là tình trạng đột quỵ rất nặng nên bà N. nhanh chóng được can thiệp tái thông động mạch máu não giữa trái.

BS Phạm Định Chương (đơn vị Đột quỵ của BV Hoàn Mỹ Sài Gòn) cho biết đột quỵ có thể xảy ra đột ngột lúc đang ngủ. Các nguy cơ đột quỵ ảnh hưởng rất nặng nề. Đột quỵ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ngôn ngữ, nhận thức, vận động. Người bệnh có thể bị liệt mặt, méo miệng, nói khó.

TP.HCM: Người phụ nữ 44 tuổi đang ngủ thì đột quỵ nặng, nhập viện cấp cứu khẩn cấp - Ảnh 1

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe chị N..Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Cũng theo Báo VietNamNet thông tin về những bất thường khi ngủ cảnh báo nguy cơ đột quỵ cho hay:

- Bệnh nhân có thể xuất hiện những cơn đau đầu dai dẳng, gây khó ngủ vào ban đêm

- Thường xuyên bị tê tay chân khi ngủ, đặc biệt khi hiện tượng xuất hiện một bên cơ thể. Người bệnh cũng có thể có các triệu chứng như đột ngột không cầm được đồ vật.

- Chảy nước dãi một bên: Chảy nước miếng một bên, nhếch miệng, mắt xếch được chẩn đoán do thiếu máu não và thiếu oxy dễ dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

- Tay chân lạnh: Khi mạch máu não bị tắc nghẽn, lượng máu cung cấp đến tay và chân sẽ ít hơn dẫn đến tình trạng tay chân lạnh và đây là một trong những dấu hiệu nguy hiểm.

Để ngăn ngừa đột quỵ, bạn cần nhớ 4 từ:

Ăn:

- Ăn ít bánh kem và các loại thực phẩm chứa đường.

- Ăn ít đồ mặn như dưa muối và thịt chế biến sẵn.

- Ăn ít thịt mỡ, nội tạng động vật và các loại thực phẩm giàu chất béo và cholesterol cao.

- Ăn Ít nhất 500g rau và 200g trái cây ít đường mỗi ngày, tăng cường ngũ cốc.

Kiểm soát

- Huyết áp: Gần một nửa số bệnh nhân nhồi máu não có các mức độ tăng huyết áp khác nhau. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người cao huyết áp nên theo dõi huyết áp, uống thuốc hạ huyết áp đúng giờ.

- Thuốc lá và rượu: Hút thuốc lá có thể làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu và khiến mạch máu co lại trầm trọng. Uống rượu bia kích thích thần kinh não, tăng gánh nặng cho tim, ảnh hưởng đến sự ổn định của huyết áp và lipid máu, tăng tỷ lệ nhồi máu não.

- Cảm xúc: Khi con người trong tình trạng lo lắng, tức giận, buồn bã sẽ tăng tiết adrenaline làm tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, rối loạn nội tiết, dễ gây nhồi máu não. Bạn nên đi du lịch thường xuyên, tham gia các hoạt động xã hội, làm nhiều việc bạn thích và giao tiếp nhiều hơn.

Uống

Khoảng 70% cơ thể con người là nước. Vì vậy, uống nước đúng cách có thể cải thiện các bệnh về mạch máu.

Bổ sung

- Giấc ngủ: Thường xuyên thức khuya sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, kích thích thần kinh giao cảm. Vì vậy, bạn nên đi ngủ trước 23h, ngủ đủ 7-8 tiếng.

- Tập thể dục: Những người kiên trì tập thể dục hàng ngày có thể giảm nguy cơ nhồi máu não từ 20 đến 30%. Vận động thường xuyên thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm sự lắng đọng lipid trên thành mạch máu.

1 động tác chỉ tốn 10 giây nhưng có thể tiết lộ tuổi thọ và nguy cơ đột quỵ của mỗi người

1 động tác chỉ tốn 10 giây nhưng có thể tiết lộ tuổi thọ và nguy cơ đột quỵ của mỗi người

Động tác này không chỉ tiết lộ tình trạng sức khỏe, mà còn trở thành trào lưu được Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị như một phép thử nguy cơ đột quỵ hữu hiệu mà không tốn kém.

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