Bạn đã biết con người có 3 thời điểm ‘lão hóa’ nhanh chóng mặt, biểu hiện già đi đột ngột khiến bạn không kịp trở tay

Sức khỏe 24/09/2022 16:01

Bất cứ ai cũng luôn trân trọng khoảng thời gian thanh xuân, bởi người ta vẫn ví von câu nói, có thanh xuân như có tất cả. Vì thanh xuân gắn liền với sức khỏe và tinh thần tươi trẻ tuyệt vời.

Bất cứ dấu hiệu nào dẫn đến lão hóa cũng khiến chúng ta muốn tránh xa. Tuy nhiên, quy luật vốn dĩ không thể thay đổi. Chúng ta chỉ có thể ‘bồi đắp’ nó theo thời gian ngày một tốt hơn và biết rằng cơ thể đang vận hành tốt dù tuổi tác ngày một tăng cao đi nữa.

Nghiên cứu chỉ ra rằng con người có thể già đi từ từ nhưng lão hóa thì lại xảy ra rất nhanh ở 3 độ tuổi trong cuộc đời. Vào 3 thời điểm này, con người sẽ cảm thấy mình già đi rất nhanh, ở mức độ rõ rệt. Đó chính là ở 3 nhóm tuổi 34, 60 và 78.

Bạn đã biết con người có 3 thời điểm ‘lão hóa’ nhanh chóng mặt, biểu hiện già đi đột ngột khiến bạn không kịp trở tay - Ảnh 1
Nhóm tuổi khiến con người 'già đi đột ngột'. Ảnh: Internet

Vậy lí do nào ở tuổi 34, 60 và 78 con người ‘già đi đột ngột’?

34 tuổi:

Chúng ta vẫn có thể vui mừng ở tuổi 25 - 30. Tuy nhiên, sau 30 tuổi, gần như mọi thứ trở nên xuống dốc. Trong đó, các yếu tố được nhắc đến chính là collagen và sự tăng trưởng của xương khớp. Từ thời điểm tuổi 30 và đỉnh điểm nhất khi 34 tuổi, con người bắt đầu bước vào dấu hiệu "lão hóa nhan sắc" và khối lượng xương bắt đầu xuống dốc.

Biểu hiện của tình trạng này chính là mắt có dấu hiệu chùng xuống, mỡ ở các bộ phận như bụng, đùi, tay bắt đầu tăng lên, xương của bạn không còn phát triển. Ngoài ra, tình trạng tăng cân, mỡ máu cao, bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường, xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, độ quỵ, bệnh đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, đau khớp, gãy xương... đều bắt đầu xuất hiện.

Bạn đã biết con người có 3 thời điểm ‘lão hóa’ nhanh chóng mặt, biểu hiện già đi đột ngột khiến bạn không kịp trở tay - Ảnh 2
Tuổi 30 già đi với các biểu hiện tăng cân, suy giảm xương. Ảnh: Internet

Tình trạng này ngay lập tức nhắc nhở chúng ta về một chế độ ăn xanh, sạch và lành mạnh với các dưỡng chất thiết yếu.

Tập thể dục, duy trì đều đặn ngay trong độ tuổi U20, điều đó sẽ giúp bạn giảm bớt các nguy cơ bệnh tật khi bạn tuổi 30.

60 tuổi

Cha mẹ chúng ta bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu từ khi bước vào tuổi 60, đó chính là mức độ phân chia tế bào và tái tạo mô bắt đầu trở nên chậm chạp. Hệ miễn dịch suy giảm và tất cả các chức năng ‘lão hóa’ đi.

Với phụ nữ, đây cũng là giai đoạn cuối thời kỳ mãn kinh, một số căn bệnh, tâm trạng cũng như dấu hiệu lão hóa lộ rõ hơn. Các căn bệnh có liên quan đến phổi, tim mạch, ung thư được chỉ ra. Ngoài ra, thị lực bắt đầu mờ và biến dạng. Tất cả chế độ và thói quen sinh hoạt ‘ùn ứ’ vào độ tuổi này và gây ra các bệnh như: tăng huyết áp, tiểu đường, cholesterol máu, bệnh đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp.

Bạn đã biết con người có 3 thời điểm ‘lão hóa’ nhanh chóng mặt, biểu hiện già đi đột ngột khiến bạn không kịp trở tay - Ảnh 3
U60 tất cả các chức năng bắt đầu lão hóa. Ảnh: Internet

Ở trong độ tuổi này, duy trì chế độ dưỡng sinh, các bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ được khuyên áp dụng.

Các nguy cơ dẫn đến căn bệnh gia tăng vọt từ thời trẻ như: Hút thuốc, uống rượu, sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều dầu mỡ và thức ăn mặn hoàn toàn tránh tuyệt đối.

78 tuổi

78 tuổi là giai đoạn của sự lão hóa không thể phủ nhận. Những người cao tuổi đều suy giảm chức năng rõ rệt.

Ngay cả giấc ngủ và việc ăn uống cũng trở nên suy giảm và khó khăn hơn. Chức năng xương không còn hoạt động tốt dẫn đến việc khó khăn trong di chuyển.

Bạn đã biết con người có 3 thời điểm ‘lão hóa’ nhanh chóng mặt, biểu hiện già đi đột ngột khiến bạn không kịp trở tay - Ảnh 4
Tuổi 78 là dấu hiệu lão hóa suy giảm rõ rệt. Ảnh: Internet

Các căn bệnh về thần kinh như suy giảm trí tuệ, Alzheimer, tiết niệu, hô hấp, tuần hoàn...bắt đầu xuất hiện. Chức năng sinh lý ở cả nam giới và nữ giới đều không còn hoạt động tốt.

Từ sau tuổi 30 chống lão hóa bằng cách nào?

Tránh các yếu tố gây lão hóa da ngoại sinh, ví dụ như ánh nắng, tránh khí thải ô nhiễm bằng cách dùng kem chống nắng, mang khẩu trang,…

- Ngủ nghỉ hợp lý, tập thể dục.

- Chọn cho mình một chế độ ăn healthy, lành mạnh. Ăn nhiều rau, uống nhiều nước, cần chú ý cung cấp các loại thức ăn có tính chất tăng cường hệ miễn dịch, thải độc và chứa các gốc tự do chống lão hóa da (vitamin A, E, C, Curcumin, EGCG, Collagen…). Cũng cần chú ý đến lượng nước đưa vào cơ thể và tránh ăn quá nhiều chất ngọt.

- Massage và đắp mặt nạ là phương pháp thường được lựa chọn nhiều nhất để duy trì làn da đẹp. Cần lưu ý động tác massage phải đúng cách, nếu không sẽ bị phản tác dụng.

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