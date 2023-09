5 thực phẩm có thể trữ trong bữa ăn để đảm bảo sức khỏe và chống chọi với bão Noru

Bão số 4 có tên Noru tiến rất nhanh vào đất liền. Theo lịch sử thống kê bão Noru được dự báo là cơn bão mạnh, có mức độ ảnh hưởng tương đương đến cao hơn cơn bão Xangsane năm 2006. Cường độ của bão với sức gió có thể lên đến 14-15, giật cấp 17. Ngoài ra, phạm vi ảnh hưởng của bão số 4 rất rộng. Dự báo sẽ có 9/14 tỉnh thành phố miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định được dự báo chịu tác động mạnh nhất.

Theo thông tin từ Zing News, đến 14h ngày 27/9, địa bàn Đà Nẵng bắt đầu có mưa to kèm theo những đợt gió từ ngoài biển thổi vào. Cập nhật tình hình trước bão, chính quyền các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã gấp rút hoàn tất di dời dân đến nơi an toàn. Những tuyến đường ven biển thưa thớt người qua lại, quán xá, nhà hàng đã “cửa đóng, then cài”. Người dân địa phương được nghỉ làm nên đã tranh thủ đến chợ, cửa hàng tạp hóa mua nhu yếu phẩm, các vật dụng như bao tải, dây thép để gia cố nhà cửa.