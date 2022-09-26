Pha mật ong cứ cho thêm 3 nguyên liệu này bảo đảm nhân đôi tác dụng nhuận tràng, giải độc và làm đẹp da gấp bội

Sức khỏe 26/09/2022 10:00

Thêm các món nguyên liệu vào mật ong để tăng cường tác dụng chăm sóc cơ thể, bạn có thể sẽ nhận được những lợi ích kì diệu.

Nguồn dưỡng chất trong mật ong từng được chỉ ra chứa hàng chục lợi ích và hiệu quả giúp nâng cao sức khỏe một cách kì diệu.

Không quá đắt đỏ, tuy nhiên, mật ong lại được ví như ‘vàng lỏng’, các axit amin và chất chống oxy hóa hiện diện trong loại thực phẩm ngọt tự nhiên này có tác dụng nhuận tràng, tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, làm đẹp da và thậm chí phòng chống ung thư, bệnh tiểu đường, trào ngược dạ dày…

Pha mật ong cứ cho thêm 3 nguyên liệu này bảo đảm nhân đôi tác dụng nhuận tràng, giải độc và làm đẹp da gấp bội - Ảnh 1
Mật ong hiệu quả trong việc tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Ảnh: Internet

Thêm các thành phần dinh dưỡng và nguyên liệu vào trong mật ong, bạn sẽ nhận thêm những lợi ích gấp bội.

Mật ong và trà xanh

Trà xanh là một trong những nguyên liệu dồi dào chất chống oxy hóa EGCG, vitamin E,C, B2, β-caroten, acid folic vốn được chỉ ra có rất nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, giải độc gan, chống lão hóa và làm đẹp da thần diệu. Mật ong khi kết hợp cùng trà xanh lại tạo nên món nước uống hoàn hảo, giúp nhuận tràng, phân hủy chất béo, bảo vệ dạ dày và giúp da đẹp hơn mỗi ngày.

Pha mật ong cứ cho thêm 3 nguyên liệu này bảo đảm nhân đôi tác dụng nhuận tràng, giải độc và làm đẹp da gấp bội - Ảnh 2
Mật ong và trà xanh. Ảnh: Internet

Thậm chí, khi kết hợp, mức độ trung hòa, giảm độ gắt của hai thành phần riêng lẻ sẽ tốt hơn gấp bội. Như ‘cặp bài trùng’ dành cho nhau, nhấm nháp hai nguyên liệu này cùng nhau, bạn sẽ thư giãn và cải thiện tình trạng sức khỏe mỗi ngày.

Mật ong và chanh

Chanh là một trong những thành phần giàu vitamin C, có tác dụng nhuận tràng, tốt cho tiêu hóa và giải độc. Chúng ta thường nghĩ chanh giàu axit, gây hại cho dạ dày. Tuy nhiên, khi kết hợp mật ong, món nước uống trở nên ngon miệng, hiệu quả trị bệnh hơn.

Ngoài ra, với một lượng chanh thích hợp, kết hợp cùng mật ong sẽ đốt cháy chất béo. Sự kết hợp của cả hai nhân đôi tác dụng tự nhiên, ngoài ra nó còn giúp bổ sung vitamin C cho cơ thể, có tác dụng làm đẹp da, trắng da.

Pha mật ong cứ cho thêm 3 nguyên liệu này bảo đảm nhân đôi tác dụng nhuận tràng, giải độc và làm đẹp da gấp bội - Ảnh 3
Mật ong chanh. Ảnh: Internet

Mật ong và bưởi

Theo Y học cổ truyền, bưởi có vị ngọt chua, có công năng lưu thông khí huyết, nhuận phế thanh tràng, bổ huyết kiện tỳ, còn có thể dự phòng tắc động mạch não, giảm cân. Vitamin C trong bưởi giúp giảm hữu hiệu các đốm sắc tố trên da, giúp da căng mịn, trắng trẻo hơn.

Bưởi còn giàu chất xơ tốt cho hệ miễn dịch và tăng cường tiêu hóa, giảm bệnh tiểu đường. Trên thực tế, mật ong và bưởi khi kết hợp có thể nhân đôi tác dụng, phát huy dinh dưỡng trong hai nguồn thực phẩm này. Chất L-cysteine có trong mật ong có tác dụng giải độc, những người hay bị mụn nếu uống sẽ có tác dụng giảm đau.

Pha mật ong cứ cho thêm 3 nguyên liệu này bảo đảm nhân đôi tác dụng nhuận tràng, giải độc và làm đẹp da gấp bội - Ảnh 4
Mật ong và bưởi có nhiều công dụng. Ảnh: Internet

Đối với những người thường xuyên bị táo bón, dễ nổi mụn, uống trà bưởi mật ong thường xuyên có thể cải thiện các triệu chứng bệnh một cách hiệu quả. Đồng thời, bạn có thể bảo quản được lâu, dinh dưỡng và tiết kiệm hơn. Bạn có thể ngâm bưởi cùng mật ong bằng cách sau: Cắt vỏ bưởi thành những sợi mỏng nhỏ và dài khoảng 2 đến 3cm rồi ngâm nước muối và rửa sạch, cho vào nồi đun khoảng 10 phút để vỏ bưởi mềm ra và không còn vị đắng nữa.

Tiếp theo, vớt vỏ bưởi ra cho vào nồi khác, cho đường phèn vào cùng với 1 bát nước. Đun khoảng 1 tiếng cho đến khi thấy nước đổi sang màu vàng và sánh thì tắt bếp. Để nguội sau đó cho mật ong vào đảo đều, cho vào lọ thủy tinh và dùng dần. Chỉ cần lấy lượng vừa đủ hòa thêm chút nước ấm là đã có ly trà vỏ bưởi thơm ngon và bổ dưỡng, có tác dụng giảm cân.

Lưu ý khi uống mật ong

- Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để ăn mật ong để tăng cường mức năng lượng và duy trì hoạt động cho cơ thể.

-  một cốc nước pha mật ong trước bữa ăn 30 phút có thể hỗ trợ ức chế tiết acid dạ dày, do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày.

- Đối với những người bị viêm loét dạ dày thì uống một cốc nước mật ong ấm mỗi ngày (10ml mật ong pha với một cốc nước ấm), sau một thời gian tình trạng viêm sẽ giảm đáng kể.

- Uống mật ong sau bữa ăn 1 -2 giờ giúp tăng cường vai trò của nhu động ruột. Khi thức ăn đã tiêu hóa gần hết sẽ giảm kích ứng cho dạ dày, có thể giúp hạn chế bớt được những tác động xấu của những bữa ăn tối quá đà.

- Uống mật ong buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp hạn chế tình trạng mất ngủ, giảm bớt căng thẳng và có được một giấc ngủ ngon. Bạn nên uống ít nhất 1 tiếng trước khi đi ngủ.

- Các loại trà đều có tính giải nhiệt, những người cơ thể lạnh, tỳ vị hư nhược, tiêu chảy không nên uống nhiều, người bị lạnh bụng không nên uống khi bụng đói.

- Trà mật ong không nên pha với nước sôi cao hơn 40 độ C, nhiệt độ nước quá cao sẽ phá hủy chất dinh dưỡng của mật ong và làm cho trà mật ong mất tác dụng dinh dưỡng.

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