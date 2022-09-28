Top thực phẩm giá rẻ giàu omega, giúp cải thiện não bộ và cơ thể tràn đầy năng lượng

Có rất nhiều lợi ích trong loại acid béo này được chỉ ra. Vậy bạn đã biết những dấu hiệu khi thiếu omega chưa?

Có rất nhiều lợi ích từ omega được chỉ ra như sự phát triển hoàn hảo của hệ thần kinh, cấu trúc não bộ, chức năng nhìn của mắt hay giúp làn da tươi trẻ hơn. Omega cũng góp phần hỗ trợ điều trị bệnh thấp khớp và các bệnh ngoài da như vảy,nến. Ngoài ra, omega còn hỗ trợ giảm cân và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và nguy cơ phát triển bệnh tim đột ngột.

Những dấu hiệu của việc thiếu Omega được chỉ ra như sau:

Bạn có thể cảm nhận làn da thiếu omega, đặc biệt Omega 3 biểu hiện qua làn da khô ráp, thâm nám và đồi mồi. Khi dưỡng chất Omega 3 tăng cường nuôi dưỡng làn da mịn màng thì làn da bạn dễ bị tổn thương và kém mềm mại hơn. Chính vì vậy, nguy cơ lão hóa làn da của bạn cũng cao hơn nhóm người bổ sung Omega 3 đầy đủ.

Khô mắt

Omega 3 và DHA quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và bảo vệ mắt. Có thể thiếu Omega-3 trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến thị lực, gây tổn thương và mù mắt vĩnh viễn.

Đau nhói lòng ngực

Là một trong những biểu hiện của bệnh tim có liên quan đến việc thiếu các dưỡng chất như Omega 3. Nếu bị các trường hợp này thường xuyên, bạn nên đi thăm khám kịp thời.

Dễ stress

Cơ thể thiếu chất béo trao đổi chất và đặc biệt thiếu nguồn năng lượng như Omega dễ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, suy nghĩ kém, có thể khiến bạn lo âu và căng thẳng thường xuyên. Trong khi chất béo omega 3 lành mạnh sẽ giúp cải thiện vấn đề này, giúp cơ quan đầu não hoạt động trơn tru hơn.

Thiếu Omega-3 dẫn đến cơ thể mệt mỏi. Ảnh: Internet

Nhức xương khớp

Các căn bệnh về xương, đau xương khớp, nhức mỏi xương cũng là một trong những biểu hiện của việc thiếu Omega 3. Do đó, khi có các dấu hiệu này, ngoài việc bổ sung canxi và các vitamin thiết yếu bạn nhớ bổ sung cả Omega-3.

Trí nhớ kém

Như đã nói, việc học hành hay làm việc của bạn nếu thiếu sự hoạt động của Omega-3 lâu ngày dễ dẫn đến mệt mỏi, suy giảm trí tuệ. Bạn cũng sẽ kém tỉnh táo hơn khiến cho công việc không hiệu quả cao.

Bạn cảm thấy đói thường xuyên

Khi đói bụng, nạp các dưỡng chất có Omega-3 sẽ cảm thấy năng động và tràn trề sức sống ngay. Việc đói có thể nhận biết bạn đang thiếu hụt các dưỡng chất như axit béo Omega 3.

Các món ăn dồi dào Omega

Dưới đây là một số loại thực phẩm mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn hàng ngày và đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ Omega, đặc biệt nhóm Omega-3 và 6.

Các loại cá: Cá thu, cá hồi được chỉ ra dồi dào Omega 3 nhất. Ngoài ra, nó còn cung cấp tới 200% vitamin B12 và 100% selen/100gr cá cần thiết cho một ngày. Lượng protein và magie, kali, selen, vitamin B cao trong cá hồi còn rất lợi ích cho việc phát triển cơ bắp, não bộ và thể trạng hàng ngày.

Các loại cá giàu Omega-3. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các loại cá trích, cá mòi, cá cơm và cá sông như: cá diêu hồng, cá chép cũng mang lại nhiều dưỡng chất, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, suy giảm trí nhớ hay chứng trầm cảm mà bạn có thể bổ sung đều đặn.

Hàu

Hàu chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B12, sắt, magie, photpho, kẽm, đồng... Ngoài ra, 100 g hàu sống có chứa 672 mg Omega 3 được chỉ đích danh có lợi ích cải thiện chức năng não, tốt cho mắt, tim mạch, da, xương khớp, cải thiện hệ thống mạch máu và còn tăng cường sức khỏe tình dục.

Loại thực phẩm này tăng khả năng chống viêm của cơ thể, giúp chống lại mệt mỏi và tăng cường quá trình trao đổi chất). Lượng cholesterol trong hàu rất thấp, thích hợp cho những người đang ăn kiêng. Vitamin E và C. Chúng cũng chứa các khoáng chất khác nhau mà giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của hàu cũng bảo vệ chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể.

Rau chân vịt

Khi thiếu dưỡng chất Omega 3 và 6 và đặc biệt nếu ở trong chế độ ăn chay hoặc ăn kiêng, cải bó xôi vô cùng thích hợp cho bạn. Trong 100 g rau chân vịt có chứa 138 mg Omega 3 và 26 mg Omega 6.

Rau chân vịt giàu Omega-3. Ảnh: Internet

Nó được xem là một trong những loại rau ưa thích của nhiều người vì, ngon, giàu dinh dưỡng từ vitamin A, C, E, K đến các loại Omega giúp phòng tránh nhiều bệnh tật mà bạn có thể bổ sung hàng ngày. Bạn chỉ lưu ý cách chế biến không quá lâu và cẩn thận sơ chế thêm nếu có nguy cơ bệnh thận.

Các loại hạt: Hạt lanh, hạt chia

Hạt lanh giàu chất béo tốt và là nguồn cung cấp Omega hữu hiệu. Hạt lanh còn được coi là thực phẩm hoàn hảo cho người ăn chay vì nó cung cấp nhiều chất xơ, vitamin E, magie… Trong 100 g hạt chia có lượng Omega 3 và 6 rất phong phú, tốt cho xương khớp và cải thiện trí tuệ mà bạn có thể bổ sung cho mình.

Các loại quả hạch

Óc chó, hạt điều, hạt bí chứa lượng Omega phong phú, vitamin E, đồng,... giúp bổ sung năng lượng và cải thiện chức năng hoạt động của con người. Một số loại hạt như óc chó có thể dùng cả lớp màng bên ngoài chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Các loại quả hạch giàu Omega-3. Ảnh: Internet

Các loại họ đậu, đỗ

Đậu xanh, đậu đen, đậu Hà Lan, lạc cũng là những loại thực phẩm rất giàu Omega. Bạn có thể nấu chè, chế biến thành các món cháo, các món bánh, hoặc ăn thay cơm. Lưu ý không nên cho quá nhiều đường khi chế biến.

Một số lưu ý khi nạp Omega

Omega là dưỡng chất tốt và cần thiết cho cơ thể con người, tuy nhiên không nên nạp dụng và nạp quá nhiều. Đặc biệt, không nên bổ sung quá liều ở các thực phẩm chức năng. Nếu bị phản tác dụng khi bổ sung nhiều axit béo Omega 3 bạn có thể mắc các tình trạng như:

- Tiểu đường, tăng lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường loại 2: Dùng liên tục trong thời gian 8 tuần dễ dẫn đến nguy cơ này. Do đó, bạn nên nạp ở mức vừa phải và có thời gian nghỉ giữa chừng để cơ thể được nghỉ ngơi.

- Chảy máu cam: Tiêu thụ quá nhiều Omega 3 có thể gây chảy máu cam và chân răng. Tốt hơn, không nên dùng dấu cá trước khi phẫu thuật và tránh dùng quá nhiều.

- Tiêu chảy: Một số triệu chứng và tác dụng phụ khi dư Omega chính là tiêu chảy. Các triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hoá như đầy hơi cũng dễ xảy ra.

- Trào ngược dạ dày: Dùng quá nhiều Omega 3 đễ dẫn đến cơ thể bị ợ chua, trào ngược, buồn nôn hay có thể gây ra chứng khó tiêu.