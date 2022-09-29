7 thực phẩm vừa chống đói lại ngon miệng cho bữa ăn khuya không lo về cân nặng

Những món ăn khuya không mập không chỉ giúp bạn đẩy lùi cơn đói vào lúc nửa đêm, mà còn không gây tăng cân và giúp giữ vóc dáng hiệu quả. Sau đây là danh sách 7 món ăn đêm không béo dành cho bạn.

Ai cũng biết những bữa ăn khuya là kẻ thù của những người đang dư thừa cân hoặc sợ mập. Và khổ nỗi, khi phải thức đêm làm việc, học tập hay xem những bộ phim yêu thích, cơn đói cứ tự nhiên kéo đến, khiến không ít người phải khổ sở.

Ai cũng biết những bữa ăn khuya là kẻ thù của những người đang dư thừa cân hoặc sợ mập.

1. Trứng gà

ăn trứng cũng phải đúng cách. Bạn cần ăn trứng đã chín, vì lòng đỏ trứng không chỉ chứa các nguyên tố dinh dưỡng, mà còn có rất nhiều những vi khuẩn gây hại. Ảnh minh họa: Internet



Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, dùng trứng gà trong bữa ăn đêm không những không gây hại đối với sức khỏe con người, mà trái lại, trứng gà là nguồn bổ sung dinh dưỡng, năng lượng cho hệ thần kinh, giúp duy trì sự tỉnh tảo cho những người làm việc trí óc.

Tuy nhiên, ăn trứng cũng phải đúng cách. Bạn cần ăn trứng đã chín, vì lòng đỏ trứng không chỉ chứa các nguyên tố dinh dưỡng, mà còn có rất nhiều những vi khuẩn gây hại. Khi ăn trứng chưa được nấu chín, các vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, nhất là vào ban đêm, khi nhiệt độ giảm, từ đó gây ra các bệnh về đường tiêu hoá.

2. Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt bao gồm gạo lứt, bắp (ngô), gạo tím, cao lương, yến mạch, kiều mạch, lúa mì, mè đen và các loại đậu khô còn nguyên vỏ như đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng... Ảnh minh họa: Internet

Các loại ngũ cốc nguyên hạt bao gồm gạo lứt, bắp (ngô), gạo tím, cao lương, yến mạch, kiều mạch, lúa mì, mè đen và các loại đậu khô còn nguyên vỏ như đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng...

Tất cả loại ngũ cốc trên đều là nguồn cung cấp protein và carbohydrate tự nhiên. Chúng chứa nhiều chất khoáng, selenium, potassium và megnesium. Ngũ cốc chứa nhiều chất xơ, sẽ giúp bạn không cảm thấy đói, thích hợp cho việc ăn kiêng.

3. Yến mạch

Yến mạch là một trong những thực phẩm được ưu tiên hàng đầu trong thực đơn giảm cân. Cũng là ngũ cốc nhưng yến mạch không chứa nhiều bột đường mà chứa rất nhiều các chất xơ hòa tan với hàm lượng protein cao cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp bạn có đủ năng lượng cho cả một ngày làm việc.

4. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là nguồn protein dồi dào lại có lượng calo thấp, nhờ đó tạo cảm giác no lâu và còn hỗ trợ giảm cân. Rắc bên trên 1 ít hạt hoặc hoa quả ăn kèm thì quả là 1 lựa chọn tuyệt vời vừa thơm ngon lại vừa bổ dưỡng.

Ngoài ra, nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) còn cho thấy rằng lượng canxi trong sữa chua Hy Lạp thúc đẩy não tiết ra nhiều hormone giúp bạn ngủ ngon và lâu hơn.

5. Bắp rang

Trên thực tế, 3 cốc bắp rang không bơ chỉ chứa gần 100 calo, mang lại cảm giác no mà ăn nhiều lại không hề gây béo phì. Ảnh minh họa: Internet

Bắp rang bơ được biết đến như 1 món ăn vặt chứa nhiều calo và dễ gây tăng cân, thế nhưng bỏ đi lớp bơ thì chúng lại lại hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế, 3 cốc bắp rang không bơ chỉ chứa gần 100 calo, mang lại cảm giác no mà ăn nhiều lại không hề gây béo phì.

Thay vì bơ, bạn có thể sử dụng các loại gia vị khô (bột ớt, bột tỏi,...) để tăng hương vị, tạo nên món bắp rang giòn thơm đậm đà nhai lại vui miệng cho dù phải thức đêm làm việc vẫn dồi dào năng lượng.

6. Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám được làm từ lúa mì nguyên cám và không chứa đường, có độ giòn cứng, vị đậm đà và ít ngọt hơn so với bánh mì trắng.

Nhờ thành phần gồm 100% hạt lúa mì nguyên cám mà chúng giữ được rất nhiều chất dinh dưỡng và lượng chất xơ rất cao hỗ trợ hệ tiêu hóa. Ngoài ra bánh mì nguyên cám được rất nhiều người ăn kiêng lựa chọn bởi nó hỗ trợ rất tốt cho quá trình giảm cân đấy.

7. Quả chuối

Đêm ăn gì không béo? Những món ăn khuya không mập hàng đầu phải kể đến là chuối. Theo nghiên cứu, bạn ăn chuối vào ban đêm không những không gây hại cho sức khỏe mà còn bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho hệ thần kinh.

Chuối cũng giúp bạn duy trì sự tỉnh táo khi làm việc căng thẳng giúp bạn đi vào giấc ngủ sâu và ngon giấc hơn.