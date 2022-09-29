6 loại thực phẩm cực tốt cho vòng một của phái nữ

Ngoài yếu tố di truyền, các nguyên nhân gây ra ung thư vú bao gồm sử dụng thuốc có chứa nội tiết tố nữ (estrogen), uống rượu bia, béo phì, tiếp xúc với bức xạ, hút thuốc lá và nội tiết tố môi trường.

Ung thư vú là một khối u ác tính phát triển trong vú và các mô lân cận. Đa số các trường hợp ung thư vú bắt đầu từ các ống dẫn sữa, một phần nhỏ phát triển ở túi sữa hoặc các tiểu thùy.

Sau khi tìm hiểu thông tin dựa trên dữ liệu từ phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe Hoa Kỳ ‘Web MD’, chúng tôi đúc kết được những loại thực phẩm sau đây có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh ung thư vú.

Các yếu tố liên quan đến thực phẩm cũng đóng một vai trò quan trọng trong bệnh ung thư vú. Bạn nên cắt giảm rượu, đường, nước ngọt có ga và thịt đỏ. Ngược lại, có những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của vú.

Bông cải xanh

Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh rất giàu vitamin A và C. Các chất chống oxy hóa này có vai trò chống lại các chất độc và chất gây ung thư có thể gây ung thư vú.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bông cải xanh và các loại rau họ cải như bắp cải, súp lơ, cải xoăn có thể làm tăng tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư vú và giảm nguy cơ tái phát.

Quả óc chó

Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại thực phẩm được nhiều người biết đến là sẽ giúp cải thiện trí nhớ và làm sáng da. Nhưng ít ai biết đến quả óc chó cũng giúp bảo vệ vú.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả óc chó không chỉ làm giảm nguy cơ bị ung thư vú mà còn làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư nếu phát bệnh.

Đậu đen

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn giảm lượng protein động vật trong chế độ ăn, thay vào đó là tăng lượng protein thực vật thì có thể giảm nguy cơ bị ung thư vú đồng thời giảm tỷ lệ tái phát.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu thường chứa nhiều protein, và đậu đen là loại đặc biệt tốt. Điều này là do nó chứa nhiều chất chống oxy hóa như ergothioneine, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của tế bào.

Cá thu

Ảnh minh họa: Internet

Cá thu rất giàu vitamin D và axit béo omega-3, chúng giúp chống lại bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ ăn nhiều cá, chẳng hạn như cá thu, cá ngừ, cá hồi và cá mòi, có nguy cơ bị ung thư vú thấp hơn so với những phụ nữ ăn ít hơn.

Nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Khi làm cà ri bạn thường thêm nghệ vào, vì nghệ có tác dụng chống viêm.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, thành phần curcumin, một chất rắn màu vàng trong thân rễ của nghệ, có vai trò ngăn ngừa sự lây lan của ung thư vú và giảm tổn thương của liệu pháp hóa trị lên các bộ phận khác của cơ thể.

Nho

Ảnh minh họa: Internet

Resveratrol là một chất chống oxy hóa có trong nho, chất này giúp ức chế sự xuất hiện của ung thư vú, ung thư gan và ung thư dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, chất Resveratrol có rất nhiều trong nho đỏ và nho tím. Nó sẽ tốt hơn nữa nếu bạn ăn cả vỏ.

Theo Kormedi