7 cách bất ngờ giúp bạn giảm cân mà không cần ăn kiêng

Vậy có cách nào giúp giảm cân trước khi trải qua quá trình giảm cân chính thức này không? Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này dựa trên dữ liệu từ ‘Web MD’ của phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe Hoa Kỳ.

Hai trục của chế độ ăn kiêng là kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục. Nhưng thật khó để có thể không ăn những món bạn thích và đi tập thể dục khiến bạn mệt mỏi.

Bạn có biết rằng chỉ cần bạn ngủ ngon, cũng có thể giúp bạn giảm cân không? Theo nghiên cứu, nếu bạn thêm 1 giờ ngủ mỗi ngày, bạn có thể giảm khoảng 6kg mỗi năm.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ngủ nhiều hơn, bạn sẽ ăn ít hơn và giảm lượng calo hấp thụ. Một nghiên cứu khác cho thấy ngủ ít hơn 7 giờ mỗi ngày làm tăng cảm giác thèm ăn và đói.

Kéo dài thời gian ăn

Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ: bạn hãy đặt hẹn giờ trong 20 phút và trong thời gian đó bạn hãy nhai chậm và nhấm nháp thức ăn thật kỹ.

Ảnh minh họa: Internet

Trọng tâm là tăng thời gian ăn uống của bạn nhiều hơn so với bình thường. Nếu bạn ăn quá nhanh, bạn sẽ ăn quá nhiều trước khi não bộ nhận ra rằng bạn đã no.

Nhai kẹo cao su bạc hà

Ảnh minh họa: Internet

Nhai kẹo cao su không đường hương bạc hà sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn vặt một cách đáng kể. Điều này đặc biệt hữu ích trong những thời điểm bạn dễ bị cám dỗ bởi đồ ăn vặt, chẳng hạn như xem TV hoặc lướt Internet.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều rau và trái cây

Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy tập thói quen ăn nhiều rau và trái cây vào mỗi bữa tối. Rau ít calo,giàu chất xơ và độ ẩm, nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn nhẹ nhàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vì chọn ăn với nước sốt hoặc nước sốt có nhiều chất béo, bạn nên dùng nước cốt chanh hoặc rau thơm.

Sử dụng cốc dài

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể uống ít nước ép hoặc nước ngọt hơn nếu dùng cốc mỏng và dài thay vì cốc lớn, phẳng. Với lý do tương tự, bạn có thể giảm lượng calo nạp vào cơ thể bằng cách dùng một bát hoặc một đĩa cơm nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, nếu bạn giảm đường kính đĩa từ 12 inch (khoảng 30 cm) xuống còn 10 inch (khoảng 25 cm), bạn có thể ăn ít hơn 100-200 calo mỗi ngày và bạn có thể giảm 4-9 kg trong một năm.

Sử dụng súp rau hoặc nước dùng

Ảnh minh họa: Internet

Ăn súp ít calo mỗi ngày có thể giúp bạn giảm cân. Nếu bạn chọn súp trước bữa ăn, nó sẽ làm chậm tốc độ ăn của bạn và ức chế cảm giác thèm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Súp rau tươi rất tốt cho cơ thể của bạn vì nước dùng của nó có rất ít natri. Tuy nhiên, bạn cần chú ý cẩn thận với các loại súp kem, vì nó có chứa nhiều chất béo và calo.

Treo những bộ quần áo size nhỏ hơn cơ thể của mình

Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy treo những bộ quần áo mà bạn mặc khi còn gầy nhưng bây giờ không còn vừa nữa, và treo ở chỗ dễ thấy để bạn có thể nhìn thấy chúng ở bất cứ đâu. Mỗi khi những bộ quần áo đó đập vào mắt, bạn có thể củng cố ý chí giảm cân của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vì chọn những bộ quần áo quá nhỏ để mặc, bạn hãy chọn những bộ quần áo quá chật để mặc. Mặc dù những bộ quần áo chật bạn có thể miễn cưỡng mặc vào, nhưng nó sẽ thôi thúc ý chí giảm cân của bạn để có thể mặc vừa vặn mà không còn chật nữa.

Theo Kormedi