Chất béo nào cũng xấu? Giới thiệu cho các bạn 6 chất béo tốt cho sức khoẻ

Tuy nhiên, chất béo không nhất thiết là tất cả đều xấu. Dầu còn lại sót trong chảo sau khi nướng thịt hoặc dầu nổi trên mì gói là chất béo không tốt cho sức khỏe.

Béo phì là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra các vấn đề về sức khỏe hoặc bệnh tật. Thủ phạm chính gây béo phì là thức ăn chứa nhiều chất béo và đường.

Theo tạp chí thông tin sức khỏe WebMD của Mỹ, có một số loại thực phẩm có chứa chất béo có lợi cho sức khỏe. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Axit béo omega-3 được tìm thấy nhiều trong các loại cá như cá thu, cá hồi và cá trích, đây là axit béo thiết yếu đối với chúng ta do đó bạn phải hấp thụ chúng. Ngược lại, nếu thiếu axit béo này trong cơ thể thì có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Axit béo omega-3 cũng giúp hỗ trợ sức khỏe của tim mạch và cải thiện chức năng não, vốn bị suy giảm theo tuổi tác. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, ăn cá nướng hoặc luộc hai lần một tuần rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Trái bơ

Ảnh minh họa: Internet

Bơ thường được dùng trong các món ăn tổng hợp chứa nhiều chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe. Chất béo trong bơ có thể giúp cải thiện tình trạng viêm xương khớp và duy trì sự khoẻ mạnh của tim.

Ảnh minh họa: Internet

Bơ thường được dùng làm nguyên liệu trong món salad và sandwich. Trái bơ còn giúp hấp thụ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác vào cơ thể, vì vậy nếu bạn ăn kèm bơ với các loại thực phẩm khác sẽ rất tốt.

Hạt

Ảnh minh họa: Internet

Hạt hướng dương, hạt bí ngô, hạt húng quế, và hạt chia đang đang được mọi người sử dụng như một loại thực phẩm lành mạnh. Vì chất béo có trong hạt là chất béo thực vật, không giống như chất béo động vật có hại cho cơ thể nên nó có chức năng làm giảm lượng cholesterol.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt khô

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hồ đào, hạt mắc ca được coi là thực phẩm chứa nhiều chất béo tốt cho cơ thể. Nó giúp ngăn ngừa bệnh tim cũng như sức khỏe của mạch máu và có tác dụng tốt trong việc cải thiện chức năng não.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các loại hạt khô là loại thực phẩm có hàm lượng calo cao nên bạn cần kiểm soát lượng ăn vào hàng ngày. 7 quả óc chó, 24 quả hạnh nhân, 35 hạt đậu phộng, 18 hạt điều và 15 quả hồ đào mỗi loại là lượng hạt được khuyến nghị hàng ngày.

Dầu ô liu

Ảnh minh họa: Internet

Khi cần dầu, bạn nên sử dụng dầu ô liu thay vì bơ hoặc mayonnaise để nấu ăn hoặc trộn salad. Thành phần chính của axit béo tạo nên dầu ô liu là axit oleic, đây là một axit béo không bão hòa omega-9. Dầu ô liu chứa chất béo lành mạnh, giúp làm giảm huyết áp và hỗ trợ tiêu hóa.

Chất béo có trong rau

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau có màu xanh đậm như rau chân vịt, cải xoăn và bắp cải có chứa axit béo omega-3. Loại omega-3 này khác với omega-3 có trong cá.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất omega-3, vì vậy ăn cá và rau cùng với nhau sẽ cung cấp đủ lượng axit béo này.

Theo Kormedi