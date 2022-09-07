Những người bị cao huyết áp nên tránh ăn 8 loại thực phẩm này

Nhóm nghiên cứu đã chia 118 nam nữ trong độ tuổi 30 và 70 thành nhóm huyết áp cao và huyết áp bình thường, sau đó yêu cầu họ chọn một trong số ba loại bánh mì phù hợp với khẩu vị của họ, ba loại bánh mì có lượng muối khác nhau là ít, vừa và nhiều.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học São Paulo, Brazil đã công bố một nghiên cứu cho thấy kết quả là “những người bị huyết áp cao có chế độ ăn mặn hơn những người khác”.

Ở nhóm huyết áp bình thường, những người ở độ tuổi 30 chọn loại bánh mì có hàm lượng muối thấp nhất, và những người ở độ tuổi 70 chọn loại bánh mì có hàm lượng muối trung bình.

Kết quả là, tất cả những người ở độ tuổi 30 và 70 trong nhóm tăng huyết áp, đều chọn loại bánh mì có hàm lượng muối cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng huyết áp là một căn bệnh điển hình của người trưởng thành, bạn có thể cải thiện được bệnh này bằng cách đơn giản là thay đổi những thói quen ăn uống này. Để tránh huyết áp cao, điều quan trọng nhất là bạn phải giảm lượng muối và chất béo hấp thụ vào cơ thể.

Dù bạn không phải là bệnh nhân nhưng vì những lợi ích sức khoẻ, bạn cũng nên tránh uống rượu, hút thuốc. Đặc biệt, rượu bia là nguyên nhân trực tiếp làm tăng huyết áp, vì vậy tốt nhất là bạn nên kiêng uống rượu bia.

Trang thông tin sức khỏe 'healthcentral.com' đã giới thiệu 8 loại thực phẩm mà bạn nên tránh vì chúng chứa nhiều muối và chất béo.

Dưa chuột muối chua

Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột muối chua là một loại thực phẩm ít calo, nhưng lại chứa đầy natri. Một quả dưa chuột muối chua cỡ trung bình khoảng 13 cm, thì nó sẽ chứa khoảng 570 mg natri. Và nó chứa khoảng một phần tư lượng natri cho phép hàng ngày (2300mg).

Dưa cải Đức (Sauercraft)

Ảnh minh họa: Internet

Dưa cải Đức (Sauercraft) là một loại salad rau ăn kèm với xúc xích, nó chỉ chứa khoảng 13 calo trong nửa cốc, nhưng nó chứa tận 460 mg muối.

Khoai tây chiên

Ảnh minh họa: Internet

Mọi doanh nghiệp bán khoai tây chiên đều tuyên bố rằng họ sử dụng dầu không có chất béo chuyển hóa, nhưng không phải ai cũng làm như vậy. Khoai tây chiên vẫn có nhiều chất béo và muối. Trong một khẩu phần khoai tây chiên trung bình chứa 19g chất béo và 270mg muối.

Thịt lợn muối xông khói

Ảnh minh họa: Internet

Thịt xông khói chủ yếu là chất béo. Trong 3 miếng thịt thì có tới 4,5g chất béo và khoảng 270mg muối.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể chọn gà tây thay vì thịt lợn để giảm lượng muối.

Bánh rán donut

Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người thích ăn bánh rán donut nhưng nó không hề tốt cho sức khỏe và cơ thể của bạn. Một chiếc bánh rán donut chứa khoảng 200 calo và 12 gam chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

Đường

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ăn thức ăn có lượng calo cao hoặc nhiều đường, bạn sẽ bị tăng cân. Béo phì là nguyên nhân chính dẫn đến huyết áp cao. Việc thừa cân sẽ khiến tim bạn dễ bị căng thẳng và máu lưu thông chậm lại.

Thịt đỏ

Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn uống lành mạnh nên chứa một lượng nhỏ chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa. Thực phẩm có chất béo cao rất có hại cho tim và mạch máu của bạn.

Mì gói

Ảnh minh họa: Internet

Một gói mì chứa 14g chất béo và 1580mg muối. Đây chắc chắn là món với một cục hương vị đầy muối.

Theo Kormedi