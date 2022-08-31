5 chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm

Sức khỏe 31/08/2022 12:35

Để bảo vệ phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, loãng xương, tiểu đường, ung thư vú, cao huyết áp, cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng sau đây.

Khi phụ nữ già đi, hậu mãn kinh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim và đột quỵ. Sự sụt giảm nồng độ estrogen có thể dẫn đến rối loạn mãn kinh. Thiếu estrogen làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim như nhồi máu cơ tim hoặc suy tim.

Trang tin tức chuyên về khoa học ‘Livescience’ đã giới thiệu 5 chất dinh dưỡng có thể bảo vệ phụ nữ trung niên khỏi các căn bệnh như loãng xương, tiểu đường, ung thư vú và huyết áp cao.

Vitamin D

5 chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu cho thấy, nếu phụ nữ lớn tuổi tiêu thụ một lượng vitamin D cao hàng ngày thì sẽ có nguy cơ gãy xương hông thấp hơn 30%. Có ba cách để nhận được vitamin D: da, thực phẩm và chất bổ sung.

Khi da bị lão hoá, thì khả năng sản xuất vitamin D dưới ánh nắng mặt trời sẽ bị giảm. Vì vậy, bạn nên uống khoảng 3 cốc sữa ít béo mỗi ngày.

5 chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn sữa chua ít béo, pho mát hoặc nước để cam tăng cường vitamin D và bổ sung vitamin D. Vitamin D cũng giúp cho xương chắc khỏe vì nó giúp hấp thụ canxi.

Canxi

5 chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Canxi là thành phần giúp tạo ra các tế bào xương mới. Bạn không thể hấp thụ đủ canxi chỉ bằng cách uống sữa. Ngoài các sản phẩm từ sữa ra, bạn nên uống bổ sung 600mg canxi / ngày. Các chất bổ sung canxi bao gồm canxi cacbonat và canxi citrat.

5 chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Canxi cacbonat muốn hấp thụ tốt là phải dùng cùng với thức ăn, trong khi canxi citrat, bạn có thể hấp thụ được ngay cả khi bụng đói. Bên cạnh loại thực phẩm từ sữa, còn có các loại thực phẩm giàu canxi khác như đậu phụ, ngũ cốc, cải xoăn, bông cải xanh, cải thảo, cá mòi và cá hồi.

Axit béo omega-3

5 chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ăn nhiều cá hoặc axit béo omega-3 có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn đáng kể. Axit béo omega-3 là chất béo không bão hòa đa, và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng có tác dụng làm chậm sự hình thành mảng bám trong động mạch và giảm huyết áp.

Ngoài ra, nó còn làm tăng cholesterol tốt và làm giảm cholesterol xấu. Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng tiêu thụ từ 1 đến 4g dầu cá bổ sung hàng ngày, đây là loại dầu chiết xuất từ ​​cá, sẽ làm giảm lượng chất béo trung tính từ 20% còn 50%. Bạn nên ăn ít nhất hai lần một tuần các loại cá giàu chất béo như cá hồi, cá tuyết, cá rô phi.

Vitamin B12

5 chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ sau mãn kinh nếu thiếu vitamin B12 thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh thiếu máu. Phụ nữ không có đủ vitamin B12 có thể bị mệt mỏi, sụt cân, suy giảm trí nhớ, mất trí nhớ và trầm cảm.

Lượng vitamin B12 được khuyến cáo sử dụng hàng ngày là 2,4μg. Các thực phẩm giàu vitamin B12 bao gồm cá, thịt nạc, thịt gà, thịt vịt, trứng và sữa.

Axit folic (Vitamin B9)

5 chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Axit folic được biết đến là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với phụ nữ mang thai, và nó cũng rất cần thiết cho phụ nữ lớn tuổi. Axit folic là một phức hợp vitamin B mà cơ thể chúng ta cần để tạo ra các tế bào hồng cầu.

Thiếu axit folic có thể dẫn đến nồng độ hemocysteine ​​trong máu cao, đây một yếu tố dẫn nguy cơ bị bệnh tim, cùng với các tình trạng như thiếu máu, giảm cân, già yếu và đau đầu.

5 chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ trung niên khỏi các nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng phụ nữ tiêu thụ nhiều axit folic sẽ làm giảm nguy cơ bị cao huyết áp. Axit folic có trong các loại rau, trái cây họ cam quýt như cam và chanh, bí ngô, quả mọng, các loại hạt và dầu ô liu.

Theo Kormedi

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