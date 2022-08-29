4 bí quyết để có sức khoẻ tốt và kéo dài tuổi thọ

Sức khỏe 29/08/2022 13:59

Mọi người ai cũng có mong muốn là mình sẽ trẻ lâu và sống thọ.

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Ảnh minh họa: Internet

Con người ai cũng có mong muốn trẻ lâu, sống khỏe. Các nhà khoa học cũng đang tập trung vào các nghiên cứu chống lão hóa.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một chất có liên quan đến tuổi thọ trong máu của một người phụ nữ 115 tuổi. Bên cạnh đó, một nhóm nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng, nếu bạn chịu hoạt động thể chất mạnh mỗi ngày, nó sẽ làm tăng tuổi thọ của bạn.

Phương tiện truyền thông sức khỏe của Mỹ 'Private' đã thu thập các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và đưa tin về bí quyết sống thọ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi thọ và tính cách có mối liên hệ mật thiết với nhau

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford đã nghiên cứu về những đặc điểm tính cách được cho là có tuổi thọ cao. Kết quả là những người trung thực được dự đoán là sẽ có tuổi thọ cao hơn những người khác.

Nhóm nghiên cứu nói rằng những người trung thực sẽ có tính kiên trì, giỏi sắp xếp mọi thứ, thậm chí là họ có hơi ám ảnh về việc sắp xếp, và họ được cho rằng có một tuổi thọ dài.

Thông thường, mọi người cho rằng một người có tính thoải, thong dong thư thả mới là người sống lâu, nhưng trên thực tế, không phải vậy.

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Ảnh minh họa: Internet

Những người trung thực thường hay mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, họ ăn uống cẩn thận, tránh những thứ không cần thiết như thuốc lá, và họ rất thận trọng trong các mối quan hệ cá nhân. Tính cách quản lý bản thân sẽ làm tuổi thọ của bạn hơn tính cách thoải mái

Ảnh hưởng của đồ ăn

4 bí quyết để có sức khoẻ tốt và kéo dài tuổi thọ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nhà khoa học quan tâm đến các loại thực phẩm mà những người sống thọ trên 100 tuổi thích ăn. Hầu hết những người này có xu hướng ăn chủ yếu là trái cây, rau, các loại hạt và chất béo lành mạnh. Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ngăn ngừa mất trí nhớ, giúp duy trì sức khoẻ cả cơ thể lẫn tinh thần của bạn.

Việc giáo dục cũng rất quan trọng

4 bí quyết để có sức khoẻ tốt và kéo dài tuổi thọ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Giáo dục cũng liên quan mật thiết đến tuổi thọ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), những người có bằng cử nhân hoặc cao hơn sẽ sống lâu hơn trung bình 9 năm so với những người không tốt nghiệp trung học.

Các nhà nghiên cứu cho rằng học vấn càng cao, công việc càng tốt, kế hoạch tương lai càng cụ thể thì họ càng có nhiều cơ hội để lựa chọn lối sống lành mạnh.

Thời gian ngồi

4 bí quyết để có sức khoẻ tốt và kéo dài tuổi thọ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho rằng những người có thời gian ngồi nhiều sẽ có tuổi thọ ngắn hơn và nguy cơ phát sinh vấn đề về sức khỏe cũng cao hơn. Theo một nghiên cứu cho thấy, những người lớn từ 25 tuổi trở lên sẽ giảm tuổi thọ của họ đi 22 phút cho mỗi giờ họ ngồi xem TV.

Theo Kormedi

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