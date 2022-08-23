Mặc quần legging bó sát trong một thời gian dài sẽ gây ra những tác hại không tưởng

Sống khỏe 23/08/2022 07:43

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các vấn đề có thể phát sinh nếu bạn mặc quần legging không đúng cách.

Ngày càng có nhiều người ở mọi lứa tuổi khác nhau đang lựa chọn mặc quần legging. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mặc quần legging đúng cách vì nếu bạn mặc quần legging sai cách, bạn có thể sẽ phải đối mặt với nhiều bệnh lý khác nhau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các vấn đề có thể phát sinh nếu bạn mặc chúng không đúng cách và cách mặc chúng đúng cách.

Mặc quần legging bó sát trong một thời gian dài sẽ gây ra những tác hại không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nữ giới có thể bị viêm âm đạo và giãn tĩnh mạch chi dưới

Nếu bạn mặc quần legging quá lâu hoặc mặc quần legging tập thể dục mà không thông thoáng đúng cách thì phần bên trong quần legging sẽ dễ bị đổ mồ hôi.

Ở phụ nữ, khi âm hộ bị ẩm ướt, không chỉ gây ra viêm da ở bẹn mà còn dễ dàng sản sinh ra vi khuẩn gây viêm âm đạo. Nếu viêm âm đạo không được chữa trị đúng cách, các loại vi khuẩn khác nhau có thể xâm nhập vào thân tử cung và trầm trọng hơn là gây ra viêm cổ tử cung và nhiễm trùng vùng chậu.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn nữa, nó thậm chí có thể dẫn đến vô sinh hoặc hiếm muộn.

Mặc quần legging bó sát trong một thời gian dài sẽ gây ra những tác hại không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quần legging còn khiến tình trạng giãn tĩnh mạch chi dưới trở nên tồi tệ hơn. Giãn tĩnh mạch chi dưới hay giãn tĩnh mạch chi dưới mãn tính là sự suy giảm khả năng đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch chi dưới (chân), dẫn đến hiện tượng máu bị ứ đọng lại, gây ra các biến đổi về huyết động và làm biến dạng các tổ chức mô xung quanh. Chủ yếu là do áp lực tăng lên, các tĩnh mạch giãn nở không đều.

Những chiếc quần legging bó sát có thể gây giãn tĩnh mạch do cản trở quá trình lưu thông máu và khiến các cơ co lại. Vì suy giãn tĩnh mạch là bệnh không thể chữa trị tự nhiên nên là một khi đã bị bệnh này,điều quan trọng là bạn phải điều trị sớm.

Nam giới có thể mắc các bệnh về tinh hoàn

Mặc quần legging bó sát trong một thời gian dài sẽ gây ra những tác hại không tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày càng có nhiều nam giới mặc quần legging khi tập thể dục. Tuy nhiên, nếu bạn mặc quần legging không đúng kích cỡ trong một thời gian dài thì có thể gây áp lực lên tinh hoàn và tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, nếu bạn mặc quần legging bó sát trong thời gian dài, nhiệt độ của tinh hoàn của nam giới sẽ tăng lên. Nhiệt độ tinh hoàn phải thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 1 đến 2 độ, nhưng nếu nhiệt độ cứ tăng lên và kéo dài như vậy trong vài giờ, thì khả năng vận động của tinh trùng có thể giảm và chức năng hormone của nam giới cũng có thể bị suy giảm theo.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, khi nhiệt độ tăng lên, có thể xảy ra hiện tượng 'Giãn tĩnh mạch thừng tinh', cụ thể là các tĩnh mạch xung quanh tinh hoàn giãn nở bất thường. Giãn tĩnh mạch thừng tinh là bệnh lý mà máu xung quanh tinh hoàn bị chảy ngược do sự bất thường của các van tĩnh mạch, nếu bỏ mặc không điều trị thì chức năng tinh hoàn sẽ bị suy thoái và dẫn đến vô sinh hoặc hiếm muộn ở nam giới.

Mặc quần legging bó sát trong một thời gian dài sẽ gây ra những tác hại không tưởng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi mua, bạn hãy kiểm tra xem nó có vừa với cơ thể của mình không

Trước khi mua quần legging, bạn nên chọn những sản phẩm được làm từ cotton có bề mặt thông thoáng tốt. Bạn nên mua size vừa với cơ thể để của mình, để quần legging không bó sát và gây áp lực quá mức cho cho cơ thể bạn. Nên những sản phẩm có độ đàn hồi tốt.

Ngoài ra, nếu tĩnh mạch chi dưới trở nên nặng hơn sau khi bạn mặc leggings thường xuyên, thì bạn nên mang vớ nén y tế thay vì quần legging. Vớ nén y tế có hiệu quả làm giảm tĩnh mạch chi dưới vì vớ nén y tế giúp cho áp lực từ mắt cá chân lên đùi giảm đi và việc lưu thông máu trở nên tốt hơn.

Mặc quần legging bó sát trong một thời gian dài sẽ gây ra những tác hại không tưởng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ở nam giới, nếu mặc quần legging và đạp xe trong thời gian dài, yên xe đạp có thể sẽ gây ra kích ứng tuyến tiền liệt và mồ hôi bên trong quần legging có thể gây viêm tuyến tiền liệt. Vì vậy, xe đạp nên được trang bị thêm yên bảo vệ tuyến tiền liệt, hoặc bạn nghỉ ngơi định kỳ khi đi xe đạp.

Điều quan trọng là sau khi mặc quần legging bạn phải tắm rửa thật sạch sẽ. Khuyến khích bạn nên tắm nửa người bằng nước ấm.

Theo Naver

6 loại thực phẩm giúp "nhuộm đen" tóc bạc, nuôi dưỡng tóc

6 loại thực phẩm giúp "nhuộm đen" tóc bạc, nuôi dưỡng tóc

Tóc bạc là vấn đề của nhiều người, nhưng hóa ra bạn có thể "nhuộm đen" nó nhờ chế độ ăn uống!

Xem thêm
Từ khóa:   bí kiếp sống khỏe cuộc sống khỏe mạnh Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 28 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?