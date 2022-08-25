5 loại thực phẩm chứa nhiều caffeine chưa chắc bạn đã biết

Sống khỏe 25/08/2022 14:19

Caffeine không chỉ có trong cà phê và trà xanh mà nó còn có trong nhiều trong các thực phẩm khác nữa.

Caffeine là một thành phần của alkaloid có trong thực phẩm tự nhiên. Nếu bạn tiêu thụ nó với một lượng thích hợp, nó sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng mệt mỏi, tỉnh táo tinh thần và giúp cơ thể tống các chất thải ra ngoài như một loại thuốc lợi tiểu.

Tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ một lượng lớn caffein, tim của bạn sẽ đập nhanh, gây ra cảm giác hồi hộp, mất ngủ, ợ chua, đau bụng, thậm chí nó còn khiến bạn trở nên phụ thuộc nhiều vào nó, vì vậy bạn cần phải chú ý đến liều lượng sử dụng.

5 loại thực phẩm chứa nhiều caffeine chưa chắc bạn đã biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi bạn tránh sử cà phê và trà xanh, bạn cũng không thể tránh hoàn toàn caffeine. Hãy cùng tìm hiểu những loại thực phẩm có chứa hàm lượng caffeine cao mà có lẽ bạn chưa biết.

Nhai kẹo cao su để xua tan cơn buồn ngủ, hóa ra là do caffeine?

Bạn buồn ngủ khi lái xe, khi đó bạn thường có xu hướng ăn hoặc uống thứ gì đó để tỉnh táo. Bạn lo lắng về việc hấp thụ caffeine khi uống cà phê nên bạn đã ăn kẹo cao su để thay thế? Nhưng bạn đã lầm, vì điều này cũng làm bạn phải tiêu thụ caffeine. Trên thực tế, kẹo cao su chứa nhiều caffeine hơn cả cà phê.

5 loại thực phẩm chứa nhiều caffeine chưa chắc bạn đã biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, kẹo cao su chứa trung bình là 917,2 mg caffeine trên mỗi kg. Hàm lượng này cao gấp đôi so với hàm lượng caffein trung bình của cà phê là 449,1 mg/ kg.

Bạn đổi kẹo cao su sang kẹo thường? Kẹo bình thường cũng không yên tâm lắm đâu. Hàm lượng caffein trung bình của kẹo là 577,4mg/ kg, nó chứa nhiều caffein hơn cà phê nên bạn cần phải cẩn thận khi tiêu thụ chúng.

Sô cô la quyến rũ ngọt ngào

Đa số mọi người đều biết rằng trong sô cô la có chứa caffeine. Đặc biệt, sô cô la đen với hàm lượng cacao cao chứa lượng caffein gấp đôi sô cô la sữa.

5 loại thực phẩm chứa nhiều caffeine chưa chắc bạn đã biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã quy định mức tiêu thụ caffeine hàng ngày được khuyến nghị cho người lớn là dưới 400 mg và trẻ em/ thanh thiếu niên là dưới 2,5 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể.

Vì sô cô la là một món ăn vặt yêu thích của mọi lứa tuổi, nên mọi người có xu hướng tiêu thụ một lượng sô cô la rất nhiều trong cùng một lúc. Bạn nên cẩn thận tính toán hàm lượng caffeine được khuyến cáo và chỉ tiêu thụ một lượng thích hợp.

Nước giải khát có gas

5 loại thực phẩm chứa nhiều caffeine chưa chắc bạn đã biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các loại nước uống tăng lực chứa rất nhiều caffein, chúng giúp tỉnh táo và tăng cường năng lượng cho bạn.

Trên thực tế, ngay cả loại nước có gas Coca-Cola zero đang thịnh hành trên thị trường cũng có chứa caffeine. Mỗi lon 350ml chứa 33,9 ~ 38,9mg caffein, ngoài ra một số loại nước có gas có hương vị trái cây và một số loại thức uống bổ sung chất điện giải cũng có hàm lượng caffein cao từ 42,6 ~ 54,8mg.

Nước có gas có chứa caffein và cũng có thể uống được, nhưng nếu bạn muốn giữ gìn sức khoẻ của mình thật tốt, thì bạn nên tập thói quen uống nước lọc hoặc trà thảo mộc không có caffein.

Caffeine có trong thuốc giảm đau?

5 loại thực phẩm chứa nhiều caffeine chưa chắc bạn đã biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc giảm đau giúp cơ thể bạn giảm đau và thư giãn hơn cũng có chứa caffeine.

Caffeine được sử dụng làm nguyên liệu phụ cho nhiều loại thuốc vì nó giúp thuốc dễ dàng hấp thụ nhanh chóng hơn vào cơ thể.

Đặc biệt, bạn nên chú ý sử dụng thuốc giảm đau vì thuốc giảm đau có thể dẫn đến tác dụng phụ như đau đầu và thậm chí làm cho bạn phải phụ thuộc vào thuốc mỗi khi cơn đau xuất hiện.

Món kem ăn vặt được nhiều người yêu thích vào mùa hè

5 loại thực phẩm chứa nhiều caffeine chưa chắc bạn đã biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Thật khó để tin rằng món kem mát lạnh và ngọt ngào lại có chứa caffeine. Kem cũng chứa một lượng lớn caffeine tùy thuộc vào nguyên liệu chính đã làm ra kem.

5 loại thực phẩm chứa nhiều caffeine chưa chắc bạn đã biết - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Kem có hương vị cà phê hoặc trà xanh chứa 100mg caffein trên 100g, nên với những người nhạy cảm, họ có thể ngay lập tức phát hiện ra những thay đổi của cơ thể.

Vào đêm muộn hoặc vào những ngày bạn tiêu thụ nhiều caffeine, hãy uống trà hoa cúc thay vì đi ăn kem.

Theo Kormedi

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