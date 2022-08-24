Tập ngay tư thế yoga xâu kim để vùng hông mỗi ngày càng thêm săn chắc

Sống khỏe 24/08/2022 12:23

Nếu bạn muốn hông săn chắc nhưng chưa đủ “trình” để tập tư thế chim bồ câu, vậy hãy thử ngay một biến thể nhẹ nhàng hơn – tư thế xâu kim.

Tư thế yoga xâu kim mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là giúp hông săn chắc. Đây là một tư thế yoga cơ bản mà bạn có thể kết hợp vào thói quen tập luyện hàng ngày.

1. Tác dụng

Tập ngay tư thế yoga xâu kim để vùng hông mỗi ngày càng thêm săn chắc - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Một trong những lợi ích lớn nhất của tư thế xâu kim là giúp giãn các cơ xung quanh hông, lưng dưới và gân kheo. Thông thường, cơ gấp hông rất hay bị căng nếu bạn ngồi nhiều, còn gân kheo lại hay bị căng với những người hay chạy bộ hoặc chơi thể thao. Do đó, nếu thuộc 2 trường hợp trên, việc tập tư thế xâu kim sẽ rất hữu ích bởi nó có thể giúp 2 bộ phận này trở nên linh hoạt và vận động tốt hơn.

2. Cách thực hiện

  • Để tập tư thế xâu kim, hãy chuẩn bị thảm yoga và thực hiện theo các bước dưới đây:‏
  • Nằm ngửa, đầu gối gập và lòng bàn chân đặt trên sàn‏
  • Ôm đầu gối trái vào ngực‏
  • ‏Bắt chéo chân trái và đặt trên đùi phải, đầu gối trái thư giãn‏
  • ‏Nhấc chân phải lên khỏi sàn và luồn tay trái qua chân sao cho hai tay chạm vào mặt sau của đùi phải. Hoặc bạn có thể chắp tay và đặt ở mặt trước của ống chân phải.‏
  • Dùng tay kéo đùi phải về phía ngực để mở rộng hông trái‏
  • ‏Tiếp tục hít thở sâu và thả lỏng đầu gối trái để mở hông, giữ thẳng lưng.‏
  • Giữ tư thế khoảng 5 nhịp thở rồi đổi bên.Tập ngay tư thế yoga xâu kim để vùng hông mỗi ngày càng thêm săn chắc - Ảnh 2Ảnh minh họa

3. Lưu ý khi thực hiện động tác xâu kim

Khi mới bắt đầu, đừng giãn cơ quá mức, thay vào đó chỉ nên thực hiện ở mức thoải mái. Theo thời gian, cơ thể bạn sẽ trở nên linh hoạt hơn.‏

‏Giữ thẳng lưng; không nâng đầu hoặc vai lên khỏi sàn; nếu cảm thấy khó nắm lấy đùi, bạn có thể dùng dây tập yoga để hỗ trợ.

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