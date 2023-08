6 điều bạn không biết có thể gây hại cho đầu gối của bạn

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên dùng đầu gối khi ngồi, đi, chạy và đứng. Ngoài ra, đầu gối còn giúp bạn chịu lực từ cân nặng của bạn nên đầu gối rất dễ bị quá sức. Đó là lý do tại sao sức khỏe của đầu gối rất quan trọng. Tuy nhiên do tuổi tác, đầu gối ngày càng dễ chấn thương và do sử dụng nhiều nên có nguy cơ dẫn đến viêm xương khớp gối.

Viêm xương khớp gối là bệnh phổ biến nhất trong các bệnh khớp và là tình trạng phần xương sụn trơn bị mòn đi, trở nên xù xì và thô ráp. Nó thường đi kèm với các triệu chứng như đau, sưng và cứng, thường nặng hơn theo thời gian.