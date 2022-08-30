6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Sức khỏe 30/08/2022 07:21

Thời tiết vào khoảng thời gian giao mùa hay thay đổi thất thường khiến mọi người dễ bị bệnh.

Dạo này đang là thời khắc giao mùa của mùa thu, dù là buổi sáng hay buổi chiều tối đều có những cơn gió mát rượi. Trong khoảng thời gian này, thời tiết thay đổi thất thường nên sẽ khiến bạn khó duy trì thân nhiệt thích hợp, dẫn đến dễ mệt mỏi và khả năng miễn dịch bị giảm sút.

Đặc biệt, bây giờ là thời điểm mà khả năng miễn dịch rất quan trọng do sự sự lây lan của những chủng coronavirus mới (COVID-19).

Cách tốt nhất để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn là có một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục.

Hãy cùng xem những loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch để bổ sung cho cơ thể nhé.

Quýt

6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quýt rất giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch và hoạt động như một chất chống oxy hóa, nó cũng giúp ngăn ngừa cảm lạnh, giảm mệt mỏi, làm đẹp da, giảm căng thẳng.

Ngoài vitamin C, quýt còn chứa nhiều vitamin A và vitamin P có tác dụng bảo vệ mạch máu, ngăn ngừa tăng huyết áp và xơ cứng động mạch.

Ngoài ra quýt còn chứa vitamin E, ngăn chặn quá trình oxy hóa các axit béo không bão hòa và ức chế sự tích tụ của cholesterol.

Khoai lang

6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang chứa nhiều beta-carotene, chất này được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A là một phần của hệ thống phòng thủ đẩy lùi các oxy độc hại (oxy hoạt tính).

Các oxy độc hại sẽ phá hủy một số tế bào và gây lão hóa sớm. Khoai lang cũng rất giàu chất dinh dưỡng như magiê, đồng và axit pantothenic, chúng có rất nhiều tác dụng hữu ích đối với sức khỏe cử bạn.

6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ xa xưa, lê đã được biết đến như một loại trái cây tốt cho để chữa bệnh ho. Đây là lý do tại sao nhiều người tìm đến lê trong những ngày chuyển mùa này. Khi người bệnh bị ho ăn lê hoặc lê hầm sẽ giúp làm dịu cơn ho. Bởi vì thành phần luteolin trong lê có tác dụng trị ho, long đờm, viêm phế quản.

6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lê cũng chứa các enzym hỗ trợ tiêu hóa. Đây là lý do tại sao, khi bạn ăn quá no hay ăn quá nhiều thịt thì nên ăn tráng miệng bằng một quả lê, nó sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Lựu

6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lựu là một loại trái cây chứa đầy chất chống oxy hóa. Thành phần chống oxy hóa trong quả lựu gồm khoảng 600 hạt, nó đóng vai trò tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Lựu là một thực phẩm tốt cho chế độ ăn kiêng và làn da của bạn, vì nó sẽ giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và thúc đẩy sự phân hủy chất béo.

Ngoài ra, hạt lựu có chứa phytoestrogen tự nhiên, nó rất tốt cho bệnh rối loạn mãn kinh, và chất tannin trong vỏ lựu cũng ngăn ngừa xơ cứng động mạch và máu đông, đồng thời nó cũng ngăn chặn sự gia tăng huyết áp.

Bí ngô

6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô rất giàu chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa này có tác dụng bảo vệ bạn. Cụ thể hơn là chất chống oxy hóa này có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch, huyết áp, cholesterol, và sức khỏe của xương.

6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô cũng rất giàu vitamin A và C rất tốt cho mắt và da của bạn. Đặc biệt, có rất nhiều thành phần tốt có trong hạt bí ngô. Trong hạt bí ngô chứa nhiều protein, đây là một loại thực phẩm thích hợp để ăn vặt.

Cá thu

Cá thu rất giàu vitamin A giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Nếu bạn ăn cá thu thường xuyên trong thời gian chuyển mùa này, nó sẽ phát triển thành sức mạnh để chống lại các tác nhân gây bệnh.

6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Cá thu ăn với củ cải hoặc chanh thì càng tuyệt hơn nữa. Củ cải chứa nhiều vitamin C và men tiêu hóa nên khử mùi tanh của cá rất tốt, nó còn tăng cường miễn dịch rất hiệu quả. Chanh cũng có nhiều vitamin C nên cũng có tác dụng tương tự và chanh cũng làm giảm chất gây ung thư trong phần bị cháy của cá thu nướng.

Theo Kormedi

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