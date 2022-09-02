13 loại thực phẩm giúp ích cho sức khoẻ: gừng, cá và cà phê đều góp mặt

Dựa trên dữ liệu từ các phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe Hoa Kỳ 'Prevention.com' và 'Web MD', chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại thực phẩm giúp ích cho sức khoẻ của bạn.

Có những loại thực phẩm giúp bạn điều trị bệnh tật và chữa lành vết thương. Cũng có một số loại thực phẩm có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng về thể chất như huyết áp cao, trào ngược axit dạ dày, hoặc các triệu chứng về tinh thần như bệnh trầm cảm, căng thẳng.

Gừng sẽ tác động dạ dày của bạn để có thể kiểm soát và điều trị tình trạng buồn nôn và say xe. Điều này là do thành phần gingerol có trong gừng, nó có vị cay đặc trưng, ​​ngăn chặn các thụ thể gây buồn nôn. Và nó cũng có hiệu quả đối với chứng say xe và buồn nôn sau khi điều trị hóa học.

Trầm cảm: Cá, thực phẩm chứa carbohydrate

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Cá có chứa axit béo omega-3 có thể giúp bạn giảm các triệu chứng về các vấn đề suy sụp tâm trạng như lo lắng và trầm cảm. Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ khuyến cáo rằng axit béo trong cá có tác dụng trong việc chữa bệnh trầm cảm. Nếu bạn không thích hải sản, bạn có thể ăn nhẹ một chiếc bánh mì vòng. 37g carbohydrate có trong bánh mì vòng sẽ giúp sản sinh ra serotonin thúc đẩy tâm trạng của bạn.

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Đau đầu: Khoai tây, cà phê

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Một củ khoai tây cỡ trung bình chứa 37 gam carbohydrate. Điều này sẽ làm tăng mức serotonin giúp bạn giảm đau đầu và căng thẳng. Cà phê cũng có thể giúp bạn giảm đau đầu. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê có thể gây ra một tác dụng phụ là càng khiến bạn đau đầu hơn. Khuyến nghị không nên uống quá ba cốc mỗi ngày, nhưng có thể khác nhau ở mỗi người. Vì lý do tương tự, uống hồng trà hoặc ca cao cũng là lựa chọn tốt.

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Căng thẳng: Chuối

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Các chuyên gia đã nói rằng: “Khi bạn cảm thấy căng thẳng, hãy đi ăn chuối”. Một quả chuối cỡ trung bình có 105 calo và chỉ có 14 gam đường mà thôi. Khi ăn chuối thì cảm giác đói của bạn sẽ giảm dần và lượng đường trong máu sẽ tăng dần lên.

Chuối cũng chứa 30% lượng vitamin B6 được khuyến nghị sử dụng hàng ngày. Vitamin B6 giúp sản xuất chất dẫn truyền thần kinh serotonin, chất này sẽ giúp chúng ta vượt qua khủng hoảng một cách yên bình.

Cao huyết áp: Nho khô

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Một nắm nho khô (khoảng 60 trái) sẽ chứa 1 gam chất xơ và 212 mg kali. Cả hai thành phần này đều được khuyến khích cho các liệu pháp ăn uống của những người bị tăng huyết áp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng polyphenol có trong nho khô và nước ép nho giúp duy trì sức khỏe của tim mạch và làm giảm huyết áp.

Táo bón, chướng bụng: Sữa chua

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Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu bạn uống một cốc rưỡi sữa chua lên men thì có thể giúp thức ăn dễ dàng đi qua ruột. Các vi khuẩn có lợi trong sữa chua sẽ giúp tiêu hóa đậu nành và đường lactose từ sữa, đây là nguyên nhân gây ra khí trong ruột dẫn đến đầy bụng.

Loét dạ dày: Bắp cải

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Bắp cải có chứa một chất hóa học gọi là sulforaphane, đây là chất hoá học tiêu diệt loại vi khuẩn Helicobacter pylori gây loét dạ dày và dạ dày tá tràng. Ngoài ra, chất này còn giúp kìm hãm sự phát triển của các khối u dạ dày.

Đây là kết quả nghiên cứu được công bố bởi nhóm nghiên cứu tại Trường Y Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ. Một chén bắp cải chứa 3g chất xơ và 75% lượng vitamin C hấp thụ hàng ngày của bạn, và nó rất ít calo chỉ có 34 calo.

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản: Trà hoa cúc

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Hoa cúc rất tốt cho bệnh thấp khớp và bệnh tiểu đường, ngoài ra nó còn có tác dụng giảm viêm nhiễm đường tiêu hóa, giảm đau bụng kinh và hành khí. Uống trà hoa cúc ba hoặc bốn lần một ngày có thể giúp ngăn ngừa cảm giác nóng rát do trào ngược thực quản gây ra.

Chấn thương bị gãy xương: Cá mòi

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Cá mòi rất giàu canxi vì vậy nó rất tốt cho những người bị gãy xương. Ở phương Tây, cá mòi chủ yếu được bán đóng hộp. Do đó, bạn có thể ăn cả xương và nó sẽ có nhiều canxi hơn. Cá xanh cũng rất giàu vitamin D và axit béo omega-3.

Đầy hơi: Kimchi

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Món ăn này sẽ làm dịu chiếc bụng đầy hơi của bạn. Đó là do hoạt động của các vi khuẩn có lợi được tạo ra trong quá trình lên men. Ăn kim chi sẽ cung cấp men vi sinh có lợi cho đường tiêu hóa.

Các loại thực phẩm lên men khác như dưa bắp cải muối, dưa chua, dưa cải muối kiểu Đức, cũng có thể có các tác dụng tương tự.

Sỏi thận: Quả mơ

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8 quả mơ khô được cắt đôi chứa 2g chất xơ, 3mg natri và 325mg kali. Những thành phần này sẽ giúp ngăn chặn các khoáng chất tích tụ trong thận và hình thành sỏi.

Trĩ: Quả sung

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Quả sung rất giàu chất xơ. Bốn quả sung khô có thể chứa đến 3 gam chất xơ. Nếu ăn một lượng như này hàng ngày, bạn có thể thấy phân mềm hơn, và nó có tác dụng ngăn ngừa sự tái phát của bệnh trĩ. Quả sung cũng chứa 5% lượng kali được khuyến nghị hàng ngày (3,5g) và 10% lượng magiê được khuyến nghị hàng ngày (280mg).

Nhiễm nấm: Tỏi

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Tinh dầu (Essence Cell Oil) chứa trong tỏi có tác dụng ức chế sự phát triển của nấm Candida gây viêm âm đạo. Nhiễm nấm này có thể làm bạn bị đau âm đạo, ngứa và tiết dịch bất thường.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh dầu trong cỏ xạ hương, đinh hương (gia vị) và thậm chí cả cam đều có tác dụng diệt nấm mốc. Thêm tỏi vào nước sốt hoặc trộn salad đều rất tốt cho bạn.

Theo Kormedi