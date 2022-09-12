7 loại thực phẩm giúp bạn thải độc tố và tiêu sưng vào buổi sáng

Sức khỏe 12/09/2022 13:58

Một cốc nước vào buổi sáng rất tốt cho việc thanh lọc các chất thải tích tụ trong cơ thể khi ngủ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Buổi sáng mặc dù bận rộn nhưng việc thanh lọc các thải ra khỏi cơ thể cũng là điều rất quan trọng. Để bắt đầu một ngày mới sảng khoái, bạn cần thải độc tố tích tụ trong cơ thể từ đêm hôm trước.

Nếu mặt hoặc bàn tay và bàn chân của bạn bị sưng lên, thì vấn đề bạn gặp phải sẽ nhiều hơn. Cơ thể bạn bị sưng phù và nặng nề thì đồng nghĩa với việc các chất độc hại đang tích tụ trong cơ thể bạn.

Sau đây hãy cùng tìm hiểu những thực phẩm thải độc, tiêu sưng vào buổi sáng rất tốt nhé.

Nước

7 loại thực phẩm giúp bạn thải độc tố và tiêu sưng vào buổi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một cốc nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng không khác gì một phương "thuốc bổ". Nó rất tốt cho việc thanh lọc các chất thải tích tụ trong cơ thể khi ngủ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Trao đổi chất là quá trình thay thế những thứ cũ trong cơ thể bằng những thứ mới.

Khi cơ thể thiếu nước, quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra chậm lại. Uống nước ấm sau khi đánh răng rất hữu ích cho niêm mạc dạ dày, nơi tích tụ axit dịch vị. Hoạt động đi vệ sinh buổi sáng cũng sẽ diễn ra suôn sẻ nếu bạn uống nước trước.

Dưa chuột

7 loại thực phẩm giúp bạn thải độc tố và tiêu sưng vào buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng kali trong dưa chuột giúp cơ thể bài tiết các kim loại nặng và giải phóng natri. Nó là một loại thực phẩm có tính kiềm chứa hơn 95% là nước, rất giàu vitamin C và khoáng chất.

Kết cấu giòn tan khi nhai, sẽ mang lại cho bạn cảm giác sảng và lấy lại sức sống cho cơ thể khi bạn vừa bước ra khỏi giường. Mùi hương tươi mát của dưa chuột nhờ thành phần 'chất cồn trong dưa chuột' sẽ rất tốt cho sự thay đổi tâm trạng của bạn vào buổi sáng. Vitamin C cũng có tác dụng giữ ẩm cho da và giảm nhiệt độ cơ thể.

Quả lê

7 loại thực phẩm giúp bạn thải độc tố và tiêu sưng vào buổi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dạo này đang vào mùa nóng bức. Lê có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết các hydrocacbon thơm đa vòng, đây là chất gây ung thư trong cơ thể. Vì lê chứa nhiều chất xơ nên rất tốt cho việc 'làm sạch ruột' và giảm táo bón.

Lê có ít chất béo và calo, nó cũng chứa các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ xương, máu và tim mạch. Nó cũng đủ hiệu quả để được sử dụng như một loại thuốc trị ho và hen suyễn, đồng thời giúp giải rượu.

Táo

7 loại thực phẩm giúp bạn thải độc tố và tiêu sưng vào buổi sáng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần quercetin có trong táo sẽ giúp bảo vệ phổi và phế quản khỏi các chất gây ô nhiễm không khí bằng cách thải chất độc ra khỏi cơ thể. Chất xơ làm giảm các triệu chứng cứng và tắc nghẽn mạch máu bằng cách giải phóng cholesterol xấu ra khỏi cơ thể.

Một nghiên cứu của (Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ) cho thấy những người thích ăn táo có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 52% so với những người không ăn. Và táo cũng thúc đẩy tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột.

Bí ngô

7 loại thực phẩm giúp bạn thải độc tố và tiêu sưng vào buổi sáng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần beta-carotene có trong bí ngô có thể giúp đào thải các chất cặn dơ ra khỏi cơ thể. Bí ngô có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu. Nó giúp giảm sưng khi mặt hoặc cơ thể của bạn bị sưng lên.

Và nó cũng làm giảm mệt mỏi. Màu vàng đậm của bí ngô già là sắc tố carotenoid, được chuyển hóa thành vitamin A khi hấp thụ vào cơ thể, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và các bệnh lý khác nhau.

Đậu xanh

7 loại thực phẩm giúp bạn thải độc tố và tiêu sưng vào buổi sáng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đậu xanh giúp đào thải chất độc ra khỏi cơ thể và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Vitamin E là chất chống oxy hóa, ngăn chặn quá trình oxy hóa (tổn thương, lão hóa) của cơ thể, bảo vệ tế bào và ngăn ngừa viêm nhiễm. Nếu thiếu vitamin E, các axit béo không bão hoà có trong màng tế bào dễ bị oxy hóa và tế bào sẽ bị tổn thương.

7 loại thực phẩm giúp bạn thải độc tố và tiêu sưng vào buổi sáng - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những người thường bị cảm lạnh hoặc huyết áp thấp, nếu bị đau bụng hoặc tiêu chảy sau khi ăn đậu xanh thì nên ngừng ăn nó.

Men vi sinh Lactobacillus

7 loại thực phẩm giúp bạn thải độc tố và tiêu sưng vào buổi sáng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Men vi sinh Lactobacillus tạo ra axit lactic có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của các cơ quan do các chất độc hại gây ra. Nó thúc đẩy nhu động ruột và chống táo bón.

Ngoài ra, axit lactic làm tăng nồng độ axit trong ruột và ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Nó giúp duy trì mức cholesterol trong máu thích hợp bằng cách ức chế sự hấp thụ cholesterol ở ruột non. Và vi khuẩn bifidobacterium góp phần kích hoạt thiamine, vitamin B1, B2, B6, B12 và vitamin K.

Theo Kormedi

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