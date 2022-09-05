7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn

Sức khỏe 05/09/2022 18:46

Khi hệ thống miễn dịch bị tổn hại, các loại bệnh khác nhau có thể sẽ ập đến và khiến cơ thể chúng ta sụp đổ.

Để ngăn ngừa bệnh, chúng ta cần phải nhanh chóng loại bỏ nguyên nhân.

Hệ thống miễn dịch là một cơ chế điều chỉnh các phản ứng của cơ thể đối với các mối đe dọa bên ngoài và các rối loạn bên trong.

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu hệ thống này không hoạt động bình thường, cơ thể chúng ta có thể phát sinh ra nhiều loại bệnh khác nhau. Trang thông tin sức khỏe ‘Rodale News’ của Mỹ đã liệt kê ra 7 yếu tố sẽ phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn.

Sự cô đơn

Tế bào miễn dịch có tính xã hội. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Ohio, Mỹ đã phát hiện ra rằng nếu bạn lo lắng về các mối quan hệ thân mật, nỗi lo lắng đó sẽ đóng vai trò như một tác nhân gây căng thẳng mãn tính ức chế lên hệ thống miễn dịch.

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng, những người ít có các mối quan hệ xã hội sẽ có nhiều khả năng mắc bệnh hoặc mất sớm. Bạn nên tham gia vào các nhóm hoạt động tình nguyện, v.v., và trong bầu không khí tràn đầy lòng vị tha và lòng biết ơn đó, bạn sẽ dễ dàng phá bỏ rào cản đối với mọi người hơn.

Nếu bạn không hòa đồng, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng chống lại bệnh tật của bạn.

Thiếu ngủ

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ ít có thể làm giảm số lượng tế bào tiêu diệt (tế bào bạch cầu) cần thiết để loại bỏ sạch những vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể từ bên ngoài.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago đã phát hiện ra rằng, ở những người tham gia chỉ ngủ 4 tiếng vào ban đêm trong một tuần, thì các kháng thể chống lại bệnh cúm đã bị giảm một nửa.

Bạn nên tắt TV sớm và ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi ngày.

Thực phẩm đóng hộp

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bisphenol A (BPA), đây chất hóa học chủ yếu được sử dụng để bao phủ một lớp màng ở bên trong các loại thực phẩm đóng hộp.

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan Health đã phát hiện ra rằng những người trưởng thành có mức chỉ số BPA trong cơ thể cao, sẽ có lượng kháng thể virus cytomegalo cao hơn những người khác. Điều này có nghĩa là hệ thống miễn dịch tế bào của bạn sẽ không hoạt động bình thường được.

Đường

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (American Journal of Clinical Nutrition) cho thấy, ăn 100 gram đường sẽ làm giảm khả năng tiêu diệt vi khuẩn của các tế bào bạch cầu trong 5 giờ.

Mất nước

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Chất lỏng trong cơ thể giúp đào thải các chất độc gây hại cho hệ miễn dịch và vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các khu vực bị nhiễm trùng.

Nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày của họ để xuất hiện trong tình trạng mất nước. Vì vậy, uống đủ nước là tốt nhất.

Ô nhiễm không khí

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí, đặc biệt là hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) và tổn thương hệ thống miễn dịch.

PAHs chủ yếu tìm được trong tự nhiên như nhựa đường hay qua quá trình biến đổi thành các loại như than, dầu, thông qua các quá trình trầm tích, núi lửa phun trào.

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Hay nhân tạo như quá trình đốt cháy các loại hàng ngày như rơm, rạ, củi, than, hú thuốc lá...; khói do các phương tiện tham gia giao thông, bụi tự các công trình,…

Bạn cần hạn chế tập thể dục ngoài trời vào những ngày ô nhiễm nặng.

Thuốc trừ sâu

7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc trừ sâu độc hại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tự miễn dịch.

Nếu phụ nữ làm các việc như phun thuốc trừ sâu ít nhất sáu lần một năm thì có nguy cơ mắc bệnh lupus (viêm đỏ hệ thống) và viêm khớp dạng thấp gấp 2,5 lần người khác.

Theo Kormedi

Những tín hiệu từ đôi chân tuy nhỏ nhưng là dấu hiệu sức khỏe đang "kêu cứu"

Những tín hiệu từ đôi chân tuy nhỏ nhưng là dấu hiệu sức khỏe đang "kêu cứu"

Đừng bỏ lỡ những dấu hiệu sức khỏe biểu hiện thông qua đôi qua đôi chân của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày tăng cường hệ thống miễn dịch cuộc sống khỏe mạnh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm