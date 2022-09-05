7 yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn

Hệ thống miễn dịch là một cơ chế điều chỉnh các phản ứng của cơ thể đối với các mối đe dọa bên ngoài và các rối loạn bên trong.

Nếu hệ thống này không hoạt động bình thường, cơ thể chúng ta có thể phát sinh ra nhiều loại bệnh khác nhau. Trang thông tin sức khỏe ‘Rodale News’ của Mỹ đã liệt kê ra 7 yếu tố sẽ phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn.

Tế bào miễn dịch có tính xã hội. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Ohio, Mỹ đã phát hiện ra rằng nếu bạn lo lắng về các mối quan hệ thân mật, nỗi lo lắng đó sẽ đóng vai trò như một tác nhân gây căng thẳng mãn tính ức chế lên hệ thống miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng, những người ít có các mối quan hệ xã hội sẽ có nhiều khả năng mắc bệnh hoặc mất sớm. Bạn nên tham gia vào các nhóm hoạt động tình nguyện, v.v., và trong bầu không khí tràn đầy lòng vị tha và lòng biết ơn đó, bạn sẽ dễ dàng phá bỏ rào cản đối với mọi người hơn.

Nếu bạn không hòa đồng, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng chống lại bệnh tật của bạn.

Thiếu ngủ

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Ngủ ít có thể làm giảm số lượng tế bào tiêu diệt (tế bào bạch cầu) cần thiết để loại bỏ sạch những vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể từ bên ngoài.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago đã phát hiện ra rằng, ở những người tham gia chỉ ngủ 4 tiếng vào ban đêm trong một tuần, thì các kháng thể chống lại bệnh cúm đã bị giảm một nửa.

Bạn nên tắt TV sớm và ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi ngày.

Thực phẩm đóng hộp

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Bisphenol A (BPA), đây chất hóa học chủ yếu được sử dụng để bao phủ một lớp màng ở bên trong các loại thực phẩm đóng hộp.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan Health đã phát hiện ra rằng những người trưởng thành có mức chỉ số BPA trong cơ thể cao, sẽ có lượng kháng thể virus cytomegalo cao hơn những người khác. Điều này có nghĩa là hệ thống miễn dịch tế bào của bạn sẽ không hoạt động bình thường được.

Đường

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (American Journal of Clinical Nutrition) cho thấy, ăn 100 gram đường sẽ làm giảm khả năng tiêu diệt vi khuẩn của các tế bào bạch cầu trong 5 giờ.

Mất nước

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Chất lỏng trong cơ thể giúp đào thải các chất độc gây hại cho hệ miễn dịch và vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các khu vực bị nhiễm trùng.

Nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày của họ để xuất hiện trong tình trạng mất nước. Vì vậy, uống đủ nước là tốt nhất.

Ô nhiễm không khí

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí, đặc biệt là hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) và tổn thương hệ thống miễn dịch.

PAHs chủ yếu tìm được trong tự nhiên như nhựa đường hay qua quá trình biến đổi thành các loại như than, dầu, thông qua các quá trình trầm tích, núi lửa phun trào.

Ảnh minh họa: Internet

Hay nhân tạo như quá trình đốt cháy các loại hàng ngày như rơm, rạ, củi, than, hú thuốc lá...; khói do các phương tiện tham gia giao thông, bụi tự các công trình,…

Bạn cần hạn chế tập thể dục ngoài trời vào những ngày ô nhiễm nặng.

Thuốc trừ sâu

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc trừ sâu độc hại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tự miễn dịch.

Nếu phụ nữ làm các việc như phun thuốc trừ sâu ít nhất sáu lần một năm thì có nguy cơ mắc bệnh lupus (viêm đỏ hệ thống) và viêm khớp dạng thấp gấp 2,5 lần người khác.

Theo Kormedi